Ultima oră - ASF vrea prelungirea plafonării tarifelor pentru polițele RCA până în decembrie

Termenul ar urma să expire pe data de 11 octombrie, dar Autoritatea propune prelungirea lui cu încă trei luni, adică până la sfârșitul lunii decembrie, potrivit unui proiect de hotărâre pe care cotidianul Jurnalul vi-l prezintă în exclusivitate. Proiectul va fi asumat de Ministerul Finanțelor și va fi adoptat printr-o hotărâre de guvern în perioada imediat următoare.

Ținând cont că în perioada următoare ar urma să expire un număr mare de polițe RCA și trebuie încheiat altele, pe fondul ridicării plafonării, este de așteptat ca să apară un dezechilibru în piață. Având în vedere efectul negativ cauzat de continuarea situației de dezechilibru între cerere și ofertă în condițiile ieșirii din piață în ultimii doi ani a asigurătorilor cu cea mai mare cotă de piață, se impune prelungirea plafonării tarifelor polițelor RCA, arată ASF în proiectul de hotărâre

Perioada de aplicabilitate a prevederilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maximă și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie se prelungește până la data de 31 decembrie 2023.

proiectul de hotărâre pentru prelungirea plafonării

Reamintim că plafonarea a fost stabilită la valoarea polițelor de la sfârșitul lunii februarie 2023. De asemenea, s-au plafonat și comisioanele de distribuție, la nivelul de 8%. Chiar și în aceste condiții, s-au înregistrat scumpiri ale polițelor RCA, acestea fiind generate însă de schimbarea clasei de bonus malus care încadrează fiecare autoturism, de evoluţia în vârstă a maşinii şi a posesorului auto care l-au dus într-o altă grupă de risc care avea un tarif mai mare etc. „Odată cu încetarea plafonării vom asista la o majorare a tarifelor”, spune reprezentantul patronatului brokerilor de asigurări. Potrivit lui Viorel Vasile, președintele de onoare al patronatului, piața românească a asigurărilor nu are deocamdată suficienți jucători și din acest punct de vedere rolul ASF este de a încuraja intrarea de noi companii. „Atragerea de noi companii ar duce la creșterea concurenței în piață, iar acest lucru ar avea ca efect și scăderea prețurilor”, spune acesta.

60 % din totalul asigurărilor generale și de viață încheiate în țara noastră de cele 25 de societăți de asigurare autorizate sunt reprezentate de asigurările auto RCA și CASCO.

Prima medie pentru persoane fizice a fost de 886 de lei

Prima medie practicată de societățile de asigurare autorizate să subscrie RCA în România a fost de 886 de lei, în perioada ianuarie-iunie a acestui an, pentru persoanele fizice, pentru polițele pe 12 luni, reiese din datele raportate de societățile de asigurare. De asemenea, cea mai mică primă medie înregistrată de o societate de asigurări pe segmentul autoturismelor a fost de sub 700 de lei, arată o analiză a Institutului de Studii Financiare (ISF), cu precizarea că aceasta nu include și societatea Euroins. Aproape 2,5 milioane de contracte RCA au fost încheiate în perioada ianuarie - iunie a acestui an, compania cu cele mai mari vânzări depășind 828.000 de contracte, iar cea cu activitatea cea mai redusă marcând doar puțin peste 36.000. De exemplu, pe segmentul automobilelor, dacă o societate are în portofoliu mai multe mașini dotate cu motor cu capacitate mare sau conduse de șoferi cu vârsta sub 25-30 de ani, prima medie a respectivei societăți va fi ceva mai mare, având în vedere că cele două categorii amintite presupun un preț mai mare. Invers, dacă o anumită societate se concentrează mai ales pe vehicule cu capacitate cilindrică redusă, conduse în orașe cu daunalitate mică, de șoferi cu experiență, prima medie va fi mai mică. Așadar, fără a putea reflecta cu exactitate situația fiecăruia dintre șoferi (mai ales că în prezent prețul RCA variază în funcție de foarte multe criterii, care generează zeci de mii de segmente distincte de clienți), prima medie este totuși un indicator relevant pentru nivelul general al prețurilor și, prin comparații între diferite momente, pentru evoluția prețurilor în piață, arată ISF în analiza sa.

Cum arată piața din România

Piața asigurărilor RCA este cea mai mare din România și ea este disputată doar de opt companii. Vorbim despre o piață care la sfârșitul primului trimestru al anului a înregistrat un volum al primelor brute subscrise de 2,41 de miliarde de lei, iar primele trei societăți, dintre care prima a fost Euroins România, cumulau aproximativ 67% din portofoliul de asigurări RCA. După declararea falimentului Euroins, ultimele raportări arată că piața este dominată acum de Groupama, urmată de Allianz Țiriac, Axeria și Grawe. În curând, pe piața de la noi va intra o nouă societate, după ce ASF a acordat, săptămâna aceasta, autorizația de funcționare, precum și autorizația de practicare asigurare auto RCA companiei Eazy Asigurări. Aceasta face parte din grupul D Craig Holding, unde acționari sunt Sacha Dragic și soția sa Augusta Dragic, cei care conduc compania de pariuri Superbet, potrivit unui comunicat de presă al ASF.

Potrivit ultimului raport referitor la piața asigurărilor RCA publicat de ASF, la 31 martie 2023 își desfășurau activitatea următorii șase asigurători autorizați de Autoritate: Allianz-Ţiriac Asigurări SA, Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group SA, Generali Romania Asigurare Reasigurare SA, Grawe Romania Asigurare SA, Groupama Asigurări SA și Omniasig Vienna Insurance Group SA. De asemenea, pe piață își mai desfășoară activitatea, în baza dreptului de stabilire (sunt supravegheate de autoritățile din țările de origine), două sucursale: Axeria IARD (activează din 2018) și Hellas Direct (a intrat la sfârșitul anului 2022).

Valabilitatea polițelor Euroins, prelungită

Recent, ASF a decis și prelungirea valabilității polițelor emise de compania Euroins Romania până pe 7 decembrie, principalele vizate fiind polițele RCA. Acestea trebuiau să expire în septembrie, iar la mijloc erau cei aproximativ 1,7 milioane de clienți care acoperă 17% din întregul parc auto la nivel național.