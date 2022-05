CFR-iștii ar putea bloca din nou toate trenurile din România

Printre cele mai grave este cea a CFR Călători și CFR SA, sindicaliștii fiind foarte supărați pe guvernele din ultimii trei ani, care au amânat creșterile salariale promise și deja votate de Parlamentul României, dar sunt și mai supărați pe lipsa banilor pentru reparații, care afectează traficul feroviar. Protestatarii au ajuns la premierul Nicolae Ciucă, singurul care i-a invitat la discuții în ultimii doi ani de proteste. Amenințarea cu o eventuală blocare a trenurilor în toată țara vine din partea tuturor CFR-iștilor, nu doar a sindicatelor care au protestat ieri. Și s-ar putea întâmpla oricând, dacă și actualul guvern va amâna creșterile salariale, investițiile și angajările.

Pe lista revendicărilor protestatarilor de la Confederația Meridian se află respectarea statului de drept şi a legilor adoptate de Parlament și revendicări sociale semnalate de mai multe ori autorităţilor competente, dar fără rezultate până acum. „Avem reprezentanţi din sectoarele: transporturi, infrastructură, sănătate, educaţie, energie, industria de apărare, energie, minerit, televiziuni, navigatori, aeroporturi, poliţişti şi vameşi, militari, gospodărirea apelor şi multe altele. Cerem majorarea salariului minim brut garantat în plată, pentru toate categoriile socio-profesionale la 3.000 de lei, similar reglementărilor pentru domeniul construcţiilor şi domeniul agricultură, alinierea tuturor veniturilor salariale şi a pensiilor cu inflaţia reală, promovarea unei noi legi a sindicatelor, conformă statutului României de stat membru UE”, a explicat Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari și vicepreședinte Meridian. Sindicaliștii au fost chemați la negocieri de premierul Nicolae Ciucă și au primit promisiuni că multe dintre revendicările lor se vor rezolva cu ajutorul acestuia, dar vor fi nevoiți să discute o parte dintre revendicări cu fiecare ministru de resort.

A „rezolvat” CFR Marfă și a venit la Călători

Sindicaliștii de la Căile Ferate sunt foarte supărați mai ales pe actualul director general al CFR SA, Traian Preoteasa, despre care spun că a fost adus să îngroape compania statului, după ce „a făcut treabă bună” la CFR Marfă, aducând-o în faliment. „La CFR Călători a venit acum un nou director de la CFR Marfă, care își aduce toți oamenii de la compania pe care a reușit s-o falimenteze. Nu suntem acum în perioada în care să ne permitem să facem experimente. Nu vrea să angajeze personalul calificat de care este nevoie, nu se ocupă de asigurarea vagoanelor și a locomotivelor necesare și efectiv își bate joc de toată lumea. Au fost doi miniștri care au solicitat înființarea unor școli pentru formarea personalului, iar acum sunt 120 de mecanici de locomotivă de care este mare nevoie, dar directorul Preoteasa refuză să-i angajeze, pretinzând că nu are bani. Își bate joc de ei. Are bani să-și aducă toți directorii de la Marfă la CFR Călători, dar nu are ca să angajeze mecanici de locomotivă. Noi am arătat că de fapt există acești bani. Așteptăm să ne spună când are de gând să înțeleagă”, a declarat, pentru Jurnalul, Rodrigo Maxim.

Distrugerea Căilor Ferate din interior

În ultimii ani, sindicaliștii din CFR au tras mai multe semnale de alarmă în privința distrugerii totale a Căilor Ferate Române. Aceștia spun că SRI mergea periodic să se intereseze de situația companiilor statului, dar a încetat să mai ceară informații din interior după înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară, despre care sindicaliștii spun că a reușit să îngroape efectiv CFR SA și CFR Călători, iar acum urmează să fie atacați și operatorii privați, pentru a se face loc pe piața din România pentru companiile feroviare de stat care sunt pregătite să le înlocuiască pe cele autohtone, iar asta ar fi explicația pentru care nu se fac nici angajări, nici investiții pentru achiziții și reparații, iar privații vor fi „călcați de controale” până vor renunța singuri la rutele pe care operează acum. Aceste probleme sunt cel puțin din 2018, iar protestul de anul trecut, când mai mulți angajați ai CFR Infrastructură au oprit lucrul, spontan, blocând pentru mai multe ore toate trenurile din România, are la bază bătaia de joc a administrației. Multe dintre aceste probleme au fost discutate ieri de sindicaliști cu premierul Nicolae Ciucă. „I-am explicat domnului prim-ministru că pentru a repara materialul rulant și pentru a avea trenuri suficiente, statul trebuie să dea banii necesari pentru reparații. A scăzut numărul de vagoane din nou, iar Ordinul de ministru care s-a dat recent putea fi dat din martie, cel târziu începutul lunii aprilie. Trebuiau dați banii pentru reparațiile și reviziile mari în așa fel încât să nu ajungem în situația de a nu avea trenuri suficiente. CFR Călători nu poate asigura nevoia actuală pentru transportul feroviar. Deși prin PNRR și-au luat obligația să crească traficul de călători cu 25%. Dar cum să se întâmple asta, când nu sunt suficiente vagoane și locomotive?”, a mai explicat Maxim.

Greva spontană a fost declarată ilegală

Pe 20 decembrie 2021, peste 1.000 de angajați ai CFR au declanșat o grevă spontană, fiind nemulțumiți de faptul că legea statutului personalului feroviar nu se aplică și de faptul că salariile nu le-au fost majorate. Directorul general al CFR SA, Ion Simu, a declarat într-o conferință de presă că 109 trenuri au fost afectate de greva spontană și în 54 de stații activitatea a fost oprită. „Nu este o grevă, este un protest spontan ilegal”, a spus directorul CFR S.A, precizând, împreună cu directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, că vor sesiza organele de cercetare penală. Banii pe bilete au fost returnați călătorilor CFR Călători, dar greva angajaților de la Infrastructură a afectat inclusiv trenurile private, unele rămânând ore în șir pe câmp sau în pădure. Această situație s-ar putea repeta oricând, începând de azi.

Salarii de femeie de serviciu pentru ingineri

Sindicaliștii au însă și explicații logice și juridice pentru această situație. „Anul trecut a protestat Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România de opt ori. Nu ni s-au mai aprobat toate mitingurile, din cauza pandemiei, dar această interzicere a protestelor, în momentul în care a apărut OUG 130/2021, din 17 decembrie, într-o vineri seara, publicată în MO a doua zi, sâmbăta, normal că ceferiștii au oprit lucrul, când au aflat de acea ordonanță. Dacă eram lăsați să facem mitingurile de protest, probabil i-am fi putut informa și pe cei din Ministerul Transporturilor în legătură cu nemulțumirile membrilor de sindicat. Protestul de atunci a fost spontan și nu au oprit lucrul doar membrii sindicatului nostru, pentru că toți ceferiștii au fost și sunt nemulțumiți de faptul că nu se aplică legile în vigoare”, a explicat, pentru Jurnalul, Rodrigo Maxim. Legea 195/2020 privind statutul personalului feroviar trebuia să aducă o creștere cu 35% de la 1 aprilie 2022. Sindicaliștii solicită ca în contractul colectiv de muncă să fie incluse cele două creșteri salariale prevăzute prin legile votate deja. „În mod sigur, dacă vor mai amâna legea privind statutul personalului feroviar, CFR-iștii ar putea opri din nou lucrul, de data asta ar putea protesta toți și nu știu dacă vor mai relua lucrul, până nu se va rezolva problema statutului. Un inginer de cale ferată are între 2.200 și 2.900 de lei net, pe lună. Cum să vină un tânăr inginer, să lucreze la calea ferată pe acești bani? Dacă s-ar angaja la Glovo, ar câștiga 5.000 de lei pe lună cu programul pe care și-l fac singuri. Nu poți să atragi un inginer spre calea ferată, nu poți vorbi despre management bun, cu aceste salarii”, mai spune Rodrigo Maxim.

Sindicaliștii mai cer ca la negocierile pentru contractul colectiv de muncă să fie incluse creșterile salariale cerute deja și la protestele anterioare, organizate de la începutul anului 2022. Probleme au apărut inclusiv cu banii pe care CFR Călători trebuia să-i primească pentru cetățenii ucraineni care au gratuitate la călătoriile cu trenul în România, însă sindicaliștii spun că totul s-a făcut „pe caiet”, urmând să se calculeze din nou pierderile financiare care stau la baza afirmațiilor cum că CFR Călători e „o gaură neagră în bugetul statului”.

La Ministerul Transporturilor am organizat patru mitinguri de protest în două săptămâni, în luna martie, dar domnul ministru Grindeanu nu ne-a invitat niciodată la dialog. În schimb, domnul prim-ministru ne-a invitat astăzi la discuții și am reușit să expunem toate problemele și revendicările cerute de Confederația Meridian.

Rodrigo Maxim, vicepreședintele CSN Meridian

Premierul ne-a asigurat că multe dintre revendicări se vor rezolva și la următoarea rectificare bugetară. Urmează să discutăm și cu miniștrii de resort, pentru problemele din fiecare domeniu de activitate, iar premierul va avea întâlniri, separat, cu reprezentanții fiecărui sector economic.

Rodrigo Maxim, vicepreședintele CSN Meridian