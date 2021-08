Contrabanda cu țigări scade la cel mai mic nivel 

Piața neagră a țigaretelor a scăzut în iulie 2021 până 7,7% din totalul consumului, cu 2,5 puncte procentuale (p.p.) față de luna mai, conform Novel Research. Contrabanda revine astfel la nivelul din iulie 2020, când a fost înregistrat cel mai mic procent din anul 2008, de când compania Novel a demarat cercetarea pieței negre

În iulie 2021, piața neagră a scăzut în majoritatea regiunilor țării. Cea mai mare scădere a comerțului ilegal cu țigarete s-a înregistrat în sud-vest (aproape 6 p.p. până la 5,7%), nord-vest (minus 5,4 p.p. până la 9,2%), vest (minus 5,1 p.p. până la 8%). Deși în scădere semnificativă (minus 5,1 p.p.), nord-est continuă să fie cel mai afectat de contrabandă, cu 20,2%, cel mai ridicat nivel comparativ cu restul zonelor țării. Creșteri ale pieței negre sunt notate în sud-est (plus 2 p.p. până la 7,6%) și centru (plus 1,3 p.p. până la 1,3%). „Din punct de vedere al provenienței produselor de pe piața neagră, ponderea „cheap whites” (no-name) continuă să se majoreze cu 3,9 p.p. până la peste 66%, Moldova scade cu 3,4 p.p. până la 12,3%, iar Ucraina și Serbia rămân relativ constante față de mai 2021”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.

Peste 1,4 mil. pachete de țigări, reținute

În primele șase luni ale anului, poliţiştii de frontieră au reţinut peste 1.442.500 de pachete cu ţigări, aproximativ 57,5 tone de tutun şi 475 kg tutun pentru narghilea, fiind identificate şi destructurate patru grupuri organizate în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări, în care au fost identificate 44 persoane. Persoanele implicate în traficul ilegal cu ţigări proveneau din România, R. Moldova, Ucraina, Bulgaria, Ungaria şi Serbia”, a declarat inspectorul general al Poliției de Frontieră, chestorul principal Liviu Bute.

Se cer schimbări legislative

Producătorii de țigarete consideră că, pentru menținerea pe termen lung a unui nivel de sub 10% al traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autoritățile de aplicare a legii, le-au solicitat fără succes în ultimii ani. Includerea contrabandei în categoria amenințărilor identificate în Strategia de apărare a țării ar putea constitui baza pentru aceste modificări care includ reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunii de contrabandă cu țigarete, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară aproape nestingherit în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou.





„Scăderea semnificativă a contrabandei, chiar și în contextul relaxării unor restricții legate de pandemie, se datorează eforturilor autorităților de aplicare a legii, în parteneriat cu mediul privat. BAT sprijină aceste eforturi încadrul programului Stop Contrabanda și a donat recent Poliției de Frontieră 250 de camera speciale de supraveghere, care vor fi instalate la granițele României pentru combaterea traficului de țigări.

Ileana Dumitru, director Juridic și Relații Publice în cadrul British American Tobacco.



Conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor, încasările din accize pentru produse din tutun în 2020 au fost cu 10,9% mai mari decât în anul precedent. De asemenea, anul trecut sectorul tutunului a devenit cel mai solid contribuabil pentru statul român.