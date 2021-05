Cum și-a răsplătit PLUS-ul lui Cioloș sponsorii cu funcții la stat

Pe model PNL, dar la o scară mai mică, Partidul PLUS, formațiune condusă de Dacian Cioloș, aflată, în prezent, la guvernare dă dovadă de „obraz” când e vorba de cei care au contribuit cu donații în anul 2020. Mai mulți donatori, cu sume importante, au fost, anul acesta, „unși” în diferite funcții la stat. Sumele cu care au contribuit se regăsesc în raportul Autorității Electorale Permanente (AEP) cu privire la finanțare acestei formațiuni politice.

Din acest document, aflăm că suma totală primită cu titlu de donații a căror valoare unitară depășește zece salarii minime de bază brute pe țară de către formațiunea PLUS, în cursul anului trecut, se situează la 682.729 de lei. Zece persoane au făcut aceste donații, printre care se regăsește și soția (FOTO) lui Dacian Cioloș, notată în raportul cu pricina „Cioloș Villemin – cetățean francez”, care a donat, la data de 23 aprilie 2020, suma de 28.620 de lei.

Unul dintre donatorii PLUS se numește Viorel Băltărețu. Acesta este, în prezent, deputat în Parlamentul României din partea formațiunii conduse de Dacian Cioloș. Băltărețu a contribuit cu donații la partid în sumă totală de 55.250 de lei. Plățile au fost făcute între 17 februarie și 16 noiembrie 2020.

Al doilea nume de sponsor este cel al lui Daniel Boaje, care a donat către PLUS, în 3 septembrie 2020, suma de 96.670 de lei. Boaje este om de afaceri, fost acționar minoritar la McDonald’s, care, anul trecut, a obținut, conform presei economice, 12 milioane de euro din vânzarea pachetului de 10 la sută din acțiunile pe care le-a deținut la faimosul lanț de fast-food-uri.

Donații în actele AEP, împrumuturi în declarația de avere

Interesantă este, însă, menționarea pe lista donatorilor PLUS a lui Bogdan Marian Micu, numit în funcția de consilier la Ministerul Mediului. În documentul Autorității Electorale Permanente, eliberat în baza rapoartelor financiare ale PLUS semnate de însuși Dacian Cioloș, Micu apare cu cinci donații către partid, în valoare totală de 286.636 de lei. În schimb, în declarația de avere depusă de același Micu, sunt menționate două împrumuturi acordare PLUS, în valoare totală de 84.000 de dolari SUA.

Pe aceeași listă oficială de sponsori se regăsește numele lui David Mihail, cu 12 donații făcute în cursul anului 2020, în valoare totală de 34.015 lei. David Mihail este liderul PLUS Alba și, recent, a fost numit în funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu.

În raportul AEP mai figurează încă trei sponsori persoane fizice care au contribuit la finanțele partidului lui Dacian Cioloș în anul electoral 2020. Este vorba despre George Alin Dode și despre George Bogdan Hliusin, care au donat fiecare în data de 3 septembrie 2020 câte 24.200 de lei, despre Iulian Iuga, care a făcut în două rânduri donații totale de 30.000 de lei, de un anume Dorel Negru, care a donat 78.500 de lei, în zece tranșe, și de un anume Virgil Pop, cu două donații în valoare totală de 24.615 lei.

Un cunoscut IT-ist a creditat partidul cu un sfert de milion de lei

Autoritatea Electorală a publicat, recent, situația financiară a PLUS, în baza documentelor financiare pe anul 2020 întocmite la finalul lunii trecute de către Dacian Cioloș. Astfel, formațiunea a beneficiat, anul trecut, de donații și din partea a două companii comerciale. Este vorba despre SC Logistik Park SA Constanța, un dezvoltator de afaceri de pe litoral, care a contribuit cu suma de 50.000 de lei la acest partid, precum și de SC Titan Steel 1921 SRL, din Galați, care a contribuit cu suma de 25.000 de lei.

De asemenea, PLUS a mai beneficiat, tot anul trecut, de donații, făcute cu titlu confidențial, în valoare totală de 482.334 de lei. Iar un cunoscut om de afaceri din industria IT, pe nume Florin Talpeș, a împrumutat, anul trecut, partidul condus de Dacian Cioloș, cu suma de 250.000 de lei. Banii trebuiau să fie restituiți în data de 30 aprilie.

Suma totală a împrumuturilor obținute de PLUS în aceeași perioadă, a căror valoare este mai mică de 100 de salarii minime brute pe țară, se ridică, potrivit acelorași rapoarte, la 4.309.608 lei. Iar cotizațiile colectate din partea membrilor de partid s-au ridicat la 1.435.000 de lei.