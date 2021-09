De ce se tem românii de vaccinul anti-COVID-19. „O să fac cheaguri în cap” 

În ciuda exploziei de infectări cu coronavirus, din ultima perioadă, și a faptului că zilnic mor de două ori mai mulți oameni de COVID-19 decât au murit în tragedia de la Colectiv, campania de vaccinare nu dă semne de revigorare. Medicul Gabriel Tatu-Chițoiu avertizează că, la ritmul actual, în 2-3 săptămâni vom ajunge ca Italia și Spania în februarie-martie 2020, când doctorii erau nevoiți să decidă pe cine intubează și pe cine nu, și le recomandă celor care încă ezită să se vaccineze urgent. „Vaccinați-vă urgent!”, le recomandă cunoscutul cardiolog celor care încă șovăie, demontând, totodată, și câteva dintre temerile românilor față de vaccin: „incidența miocarditei este de patru ori mai mare la cei care fac COVID”.

Alte 7.095 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate, ieri, pentru ultimele 24 de ore, de către Grupul de Comunicare Strategică, aceasta fiind a doua zi la rând cu peste 7.000 de noi îmbolnăviri. Și numărul pacienților internați la terapie intensivă a ajuns la 1.067, iar 113 oameni infectați cu noul coronavirus și-au pierdut viața. Potrivit datelor comunicate de autorități, 11 dintre ei aveau vârste sub 50 de ani, iar 6 dintre cei care au murit erau sănătoși înainte să se îmbolnăvească de COVID.

De altfel, tot mai mulți medici din Unitățile de Primiri Urgențe și din secțiile de Terapie Intensivă trag semnale de alarmă pe rețelele de socializare, unde povestesc cum, în spitalele în care lucrează, ajung oameni foarte tineri cu forme medii și severe de pneumonie virală, care amână să meargă la spital crezând că „este o simplă răceală”, pe care n-o iau în serios. Ce au în comun acești tineri? „Sunt nevaccinați”, spun doctorii.

Temeri induse chiar de unele cadre medicale

Iar pe lângă cei care cred că ar putea deveni infertili, fac cancer, le cresc solzi sau li se implantează cipuri prin vaccin, sunt și multe persoane care încă refuză să se vaccineze anti-COVID fiind influențate chiar de „sfaturile” unor cadre medicale.

Cunoscutul medic cardiolog Gabriel Tatu-Chițoiu explică de ce sunt false unele dintre cele mai frecvente motive pentru care românii ezită sau refuză să se vaccineze împotriva COVID-19.

„Nu fac vaccin, pentru că fac miocardită”

Unul dintre motivele oarecum întemeiate, având în vedere atenționările venite de-a lungul ultimului an chiar de la autoritățile din domeniul medicamentelor, este teama de eventualele reacții adverse. „Nu fac vaccin pentru că fac miocardită”, este un argument contra vaccinării destul de des auzit de medici.

„În realitate, au fost identificate cazuri rarisime de miocardită post-vaccinare, la tineri. Aceste cazuri s-au vindecat în 3-4 zile fără niciun tratament. În schimb, incidența miocarditei este de 4 ori mai mare la cei care fac COVID. Miocardita este o complicație care apare frecvent în viroze, în anotimpurile în care facem gripă, în care răcim. Cele mai multe cazuri nici nu sunt diagnosticate, pacientul nici nu știe că a avut așa ceva și se vindecă spontan”, explică dr. Tatu-Chițoiu pe pagina sa de Facebook.

„Vaccinurile anti-COVID nu au nicio treabă cu alte boli”

Un alt motiv care îi ține pe unii bolnavi cronici departe de cabinetele de vaccinare este teama că serul anti-COVID le-ar putea agrava bolile de care suferă. Și aici o parte din vină o au medicii curanți.

„«Păi... la câte boli am eu, medicul mi-a spus că asta îmi mai lipsește, să mă vaccinez... că o să-mi agravez bolile». Fals! Este exact invers! Cu cât un om este mai bolnav, cu atât are indicație mai mare de a fi vaccinat cât mai repede. Tocmai pentru faptul că, foarte bolnav fiind, riscul de a muri prin COVID este foarte mare. Vaccinurile anti-COVID nu au nicio treabă cu alte boli pe care le are. «Bolnavii cu boli autoimune nu au voie să se vaccineze!», afirmație făcută chiar la un post TV de un medic. Fals! Pacienții cu boli autoimune au risc mai mare pentru forme grave de COVID, deoarece ei fac tratament cu medicamente imunosupresoare, adică medicamente care blochează răspunsul imunologic pentru a ține boala în frâu. Fiind pe astfel de medicamente, există riscul ca în momentul în care un astfel de pacient face COVID, el să nu facă anticorpi anti-COVID și boala să evolueze nestingherită până îl omoară. De aceea, o boală autoimună nu numai că nu este o contraindicație pentru vaccinare, dar este chiar o indicație majoră pentru vaccinare cât mai rapidă. Singura problemă este că pacienți cu boli autoimune cronice (cum ar fi lupus, vasculite), fiind tratați cu imunosupresoare, pot să nu răspundă la vaccin, pot să nu facă anticorpi dacă sunt vaccinați în timpul tratamentului. De aceea, ghidurile în vigoare recomandă administrarea vaccinului într-o perioadă de pauză a tratamentului imunosupresor sau măcar reducerea dozelor cu aceste medicamente pentru a permite că vaccinul să poată fi eficace, ca pacientul să răspundă la el, să facă anticorpi”, arată dr. Tatu-Chițoiu.

„Nu fac vaccin, pentru că fac cheaguri după el”

O altă afirmație falsă făcută de un medic la un post de televiziune a fost că „pacienții cu cancer au contraindicație de vaccinare”.

„Este exact invers! Pacienții cu cancer se înscriu în aceeași categorie de indicație ca și pacienții cu boli autoimune. Respectiv, indicație majoră! Singura problemă este că și ei fac tratamente cu imunosupresoare, astfel încât recomandările lor de vaccinare sunt asemănătoare cu cele menționate la pacienții cu boli autoimune”, explică medicul cardiolog, adăugând că nici pacienții tratați cu anticoagulante nu au nicio contraindicație pentru vaccinare. Ba, din contră, imunizarea „se poate face fără a întrerupe tratamentul anticoagulant”.

„Am fibrilație atrială. Sau: am avut embolie pulmonară. Sau: am avut tromboflebită. Sau... am varice. Nu fac vaccin pentru că fac cheaguri după el și o să fac cheaguri în cap/în plămâni/în picioare”, sunt tot atâtea motive de a sta departe de cabinetele de vaccinare, pe care medicul cardiolog le-a auzit de la pacienții săi.

„Fals! La unele dintre vaccinuri (AstraZeneca, Johnson & Johnson) au fost înregistrate cazuri rarisime de cheaguri în venele cerebrale, unele cu evoluție gravă. Incidența a fost de 12 la un milion de vaccinări și ele au apărut strict la tineri. Motiv pentru care vaccinurile menționate se administrează în anumite țări numai la cei trecuți de 50-60 de ani”, mai spune medicul.

Un tânăr în vârstă de 20 de ani, din județul Timiș, nevaccinat și fără comorbidități, se numără printre cele 113 persoane care au murit din cauza COVID-19, fiind cea mai tânără persoană decedată în ultimele 24 de ore din cauza infecției, a anunțat, ieri, Grupul de Comunicare Strategică.

244 din cei 9.078 de pacienți internați în prezent cu COVID sunt minori.

„Vaccinați-vă urgent! Deja e cam târziu! În ritmul actual, vom intra în 2-3 săptămâni în scenariul Italia-Spania februarie-martie 2020. Adică în scenariul în care medicii trebuie să decidă pe cine intubează și pe cine nu. Scenariul în care nu mai este cine să vă îngrijească”,

spune dr. Gabriel Tatu-Chițoiu.