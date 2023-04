Manevră bulgărească: mama lui Euroins vrea să pună mâna pe șoferii români

Eurohold AD, compania-mamă din Bulgaria, susţine că prin această decizie ASF a „desfiinţat un ecosistem economic care a menţinut mii de locuri de muncă în toată ţara, direct şi indirect, şi a păgubit bugetul de stat de sute de milioane de lei reprezentând venituri din impozite, contribuţii la asigurările sociale şi alte taxe şi comisioane”. În paralel, compania-mamă din Bulgaria s-a oferit să cumpere portofoliul deținut de Euroins în România, dar această ofertă este una otrăvită, spun surse din piața asigurărilor.

Eurohold a înaintat Guvernului, Parlamentului, ASF și FGA o propunere pentru a rezolva criza de pe piața RCA, susțin bulgarii. Lăsând la o parte faptul că în acest moment doar FGA are competențe în această speță, fiind administratorul interimar al Euroins România, propunerea vizează preluarea portofoliului de către compania EIG Re (reasigurătorul bulgar intragrup), printr-un acord de transfer prin care reasigurătorul se angajează să acopere daunele actuale și viitoare și specifică faptul că filiala bulgară a grupului va opera inițial în România sub regimul Freedom of Services (FoS - libertatea unei companii dintr-o țară UE de a presta servicii într-o țară UE fără a avea aici un sediu), deservind clienții români. Ceea ce nu spun clar este că ei ar vrea, prin această propunere, să preia, în cel mai bun caz, doar portofoliul RCA curat, adică polițele fără daune și pentru care mai sunt de plătit prime. Practic, se încearcă o lovitură de imagine.

„Noi ne-am arătat bunele intenții. Am vrut să cumpărăm portofoliul Euroins România, dar nu am fost lăsați. Dacă li s-ar permite celor de la Eurohold AD să emită polițe în România, vor continua cu aceeași politică care a generat mari probleme în piață, dosare de daună deschise cu mari întârzieri, plata despăgubirilor la intervale foarte mari. Dacă ar fi vrut cu adevărat să-și arate buna credință, ar fi trebui să vină cu cele 2,19 miliarde de lei pentru acoperirea SCR (cerinţa de capital de solvabilitate - n.red.), sumă care le lipsește, conform celor stabilite de controlul ASF”.

Surse din piața asigurărilor

Ar cumpăra portofoliul tot cu banii Euroins

Banii cu care eventual ar cumpăra o parte din portofoliul Euroins de la FGA ar fi tot ai Euroins. Acest lucru este posibil după ce pe 9 februarie compania a încheiat un nou contract de reasigurare cu reasigurătorul intragrup din Bulgaria, firma EIG Re. În baza lui, Euroins România a transferat toate activele sale (bani, acțiuni și obligațiuni), în valoare de 855 de milioane de lei, reprezentând rezervele de daună constituite de Euroins România. Această decizie venea în condițiile în care pe 2 februarie ASF a transmis Euroins raportul de control permanent în care se vorbea de faptul că a găsit lipsă la SCR suma de 2,19 miliarde de lei. Mai mult, contractul de reasigurare între Euroins România și EIG Re are niște clauze care dezvăluiau clar intențiile grupului bulgar. De exemplu, se prevedea că dacă Euroins România intră în administrare specială, i se ridică licența de funcționare sau intră în procedură de insolvență, EIG Re nu mai avea nicio obligație de plată în baza contractului de reasigurare. În același timp, în situațiile enumerate, Euroins România nu mai putea ridica nicio pretenție asupra activelor sale transferate la EIG Re.

O piatră aruncată în lac

Deocamdată, Eurohold AD a aruncat în piață ideea că vrea să cumpere portofoliul Euroins, dar oferta trebuia transmisă la FGA, în calitate de administrator interimar, Fondul trebuia înștiințat clar ce dosare sunt dorite și care este suma oferită. Asta pentru a exista o bază reală de negociere, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Noi am solicitat informații în legătură cu intenția declarată public a bulgarilor la FGA, dar până la ora închiderii ediției nu am primit încă un răspuns, dar vom reveni cu acesta în momentul îl care îl vom avea. „Grupul Eurohold nu au avut 2,19 miliarde de lei ca să salveze Euroins România de la retragerea licenței de funcționare și începerea procedurii de insolvență, iar acum vrea să se prezinte ca salvatorul situației. Este greu de crezut că vor oferi pentru portofoliul Euroins 2,19 miliarde de lei. Nici măcar cei 855 de milioane de lei, activele însușite de la Euroins, nu-i vor putea pune pe masă, deoarece o parte importantă sunt obligațiuni intragrup listate pe bursa din Sofia, care are o medie zilnică de tranzacționare de până într-un milion de euro, ceea ce le face nelichide”, au mai spus sursele citate.

Euroins România, o gaură de 445 de milioane de euro

ASF a transmis la mijlocul lunii martie că a luat decizia de a retrage autorizația de funcționare a companiei Euroins, întrucât „la data de 30.06.2022, societatea nu deține fonduri eligibile pentru acoperirea SCR, situație care se menține și la data de 30.09.2022”. Pentru restabilirea cerinței de capital de solvabilitate (SCR) era nevoie de fonduri în cuantum de 2,19 miliarde de lei, în această sumă fiind inclusă și cea pentru acoperirea capitalului minim (MCR). Bulgarii trebuiau să aducă la capitalul Euroins România circa 445 de milioane de euro. Între februarie 2020 și ianuarie 2023, ASF a aplicat Euroins 26 de sancțiuni, soldate cu amenzi totale de peste 16 milioane de lei, rezultate din 17 acțiuni de control.

Bulgarii cer despăgubiri de 500 de milioane de euro

„Euroins Insurance Group face demersuri astfel încât ASF să revoce această decizie (de suspendare a licenței - n.red), în condiţiile în care aceasta a afectat o companie deţinută şi susţinută de un grup financiar puternic, BERD, şi cu o poziţie financiară solidă, cu toate taxele datorate plătite la timp”, se arăta într-un comunicat al companiei. Bulgarii solicită despăgubiri de aproape 500 de milioane de euro, a anunțat luna trecută Assen Christov, președintele grupului, dintre care 270 de milioane de euro constituie valoarea investiției realizate de grupul Eurohold în Euroins România, iar 230 de milioane de euro reprezintă pierderile provocate companiei în urma retragerii autorizației de funcționare.

Peste 14.000 de cereri de plată, înregistrate de FGA

Fondul de Garantare a Asiguraților a recepționat, începând cu 17 martie 2023, data ridicării licenței de funcționare a societății Euroins România Asigurare Reasigurare SA, și până pe 9 aprilie, 5.830 de cereri de deschidere a dosarelor de daună, din partea potențialilor creditori de asigurare ai societății menționate, iar dintre acestea Fondul a înregistrat 3.724.

De asemenea, în aceeași perioadă, FGA a recepționat 43.669 de solicitări pentru categoria „Cereri de plată”. Dintre acestea, au fost înregistrate 11.666 de cereri de plată pentru acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor, precum și 3.319 cereri de plată pentru acordarea restituirii de primă.

