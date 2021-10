Generalul în rezervă Nicolae Ciucă, premier al unui Guvern în retragere

PNL îi arată „pisica” lui Klaus Iohannis, prin intermediul PSD și USR, amenințând cu declanșarea alegerilor anticipate, după ce premierul desemnat să formeze noul guvern, ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, nu a reușit să se înțeleagă nici cu Marcel Ciolacu, nici cu Dacian Cioloș pentru susținerea unui Executiv minoritar. Surse politice precizează că, de la momentul desemnării lui Nicolae Ciucă, președintele PNL, Florin Cîțu a făcut tot ce a putut pentru a bloca aceste negocieri, în conducerea partidului fiind luată o decizie prin care Nicolae Ciucă a fost mandatat să negocieze exclusiv pentru formarea unui guvern minoritar PNL-UDMR, fără cooptarea niciunui alt partid la guvernare și, mai mult, fără inserarea în programul de guvernare a niciunei propuneri formulate de USR și PSD. Pe piață, a apărut informația conform căreia Nicolae Ciucă se gândește foarte serios să depună mandatul, iar PNL să îl propună drept candidat pentru a fi desemnat să formeze guvernul pe Lucian Bode.

Discuțiile cu PSD par să fie blocate complet, în legătură cu susținerea unui guvern minoritar PNL-UDMR, condus de generalul Nicolae Ciucă. Acesta din urmă a precizat, ieri, că mandatul cu care a fost învestit de către Biroul Permanent Național al PNL pentru a negocia cu celelalte forțe politice, altele decât AUR, a fost strict legat de guvernul minoritar și de un program de guvernare elaborat de PNL și UDMR.

Social-democrații, de asemenea divizați cu privire la opinia de a susține sau nu un asemenea guvern, i-au transmis lui Nicolae Ciucă o listă cu zece obiective care să fie inserate în programul de guvernare, listă respinsă categoric de conducerea Partidului Național Liberal. De asemenea, tot pe surse, aflăm că PSD ar fi condiționat sprijinirea învestirii Executivului de preluarea de către social-democrați a unor portofolii în Cabinetul Ciucă. În acest moment, informațiile dinspre sediul din Kiseleff al PSD sunt că social-democrații au încheiat orice negociere atât cu PNL, cât și cu premierul desemnat, Nicolae Ciucă.

Majoritatea parlamentară nu se prefigurează

Ieri, premierul desemnat s-a întâlnit cu președintele USR, Dacian Cioloș, pentru a încerca să obțină sprijinul progresiștilor pentru învestirea guvernului. Iar rezultatul este identic cu cel obținut de la PSD. Uniunea Salvați România nu este de acord cu susținerea unui guvern interimar PNL-UDMR, chiar dacă acest guvern nu ar mai fi condus de Florin Cîțu.

Nicolae Ciucă a ieșit resemnat de la întâlnirea cu Dacian Cioloș, arătând că USR nu i-a promis susținere. Generalul a precizat: „USR nu susţine un Guvern minoritar, există o singură soluţie, refacerea coaliţiei. Neavând un mandat în acest sens, nu am putut da un răspuns. Voi merge la partid şi vom lua decizia. Am terminat acum negocierile cu USR, în funcţie de ce se va decide în partid, vom vedea dacă mai continuăm. Situaţia e foarte dificilă. Discuţiile au plecat de la recunoaşterea situaţiei grave prin care trece ţara. Am solicitat ca fiecare dintre noi să luăm decizia corectă pentru ţară”. Acesta a adăugat că, în situația în care va constata că nu poate coagula o majoritate parlamentară, ia în calcul inclusiv să-și depună mandatul.

Al treilea desemnat se încălzește în curtea din Aleea Modrogan

Surse politice liberale arată că, de fapt, actualei conduceri a PNL numele lui Nicolae Ciucă i-a fost impus de la Palatul Cotroceni, iar liderii formațiunii, inclusiv Florin Cîțu, alături de Dan Vîlceanu și Lucian Bode, nu sunt deloc încântați de o asemenea desemnare. Acest lucru s-a putut constata și din faptul că, până acum, Nicolae Ciucă nu a apărut în nicio conferință de presă alături de Florin Cîțu.

Acesta din urmă a lăsat să se înțeleagă că PNL nu va modifica mandatul de negociere al premierului desemnat, nici în ceea ce privește primirea USR sau a PSD la guvernare, nici cu privire la amendamentele transmise de social-democrați, pentru programul de guvernare. Liderul PNL le cere celor două partide să susțină necondiționat instalarea acestui cabinet, al cărui mandat ar trebui să fie până în 2024, alternativa fiind alegerile anticipate.

Aseară, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă au fost convocați la Palatul Cotroceni de către președintele Klaus Iohannis, acesta din urmă încercând să afle de ce negocierile sunt blocate. La închiderea ediției, informațiile pe surse erau că generalul Nicolae Ciucă dorea să-și depună mandatul, iar PNL să îl propună, la viitoarele consultări cu Iohannis, pe Lucian Bode (FOTO) să fie desemnat candidat de prim-ministru. Dacă Nicolae Ciucă ajunge, totuși, la finalul acestei săptămâni, în Parlament, iar guvernul său nu va primi votul de învestitură, cele două desemnări picate, prevăzute de Constituție, conduc către dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri anticipate. Dacă Ciucă renunță la mandat, abia următoarea desemnare de premier care ar pica în Parlament ar conduce lucrurile în logica alegerilor anticipate. Astăzi se împlinesc trei săptămâni de când la Palatul Victoria se află un guvern interimar, cu puteri limitate.