ANAF își bagă nasul în tort. Urmează un tsunami birocratic: Inspectorii vor analiza milioane de rețete de prăjituri

După inspectorii de la Protecția Consumatorilor care au fost puși, de anul trecut, să verifice ingredientele din mâncare, de la toate restaurantele și terasele din România, a venit rândul celor de la Fisc să se respecializeze în rețetare. Pe teritoriul României sunt înregistrate peste 8.000 firme care au ca domeniu principal de activitate codul CAEN 1071, pentru fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie. O cofetărie poate avea până la 100 de produse - inclusiv torturi personalizate - pentru care ar trebui să trimită în fiecare lună rețeta la inspectorii Fiscului, ca aceștia să vadă dacă prăjiturile și torturile lor au zahăr adăugat.

Una dintre cele mai aberante reguli introduse din acest an se referă la calculele pe care inspectorii ANAF trebuie să le facă la taxarea prăjiturilor. Este vorba despre Legea 296/2023 prin care au fost crescute și introduse noi taxe prevede că prin zahăr adăugat se înțelege zahăr, care face referire la noua definiție a zahărului adăugat, modificată prin OUG 115/2023.

Pe lângă cerința către cofetari și patiseri de a transmite lista cu rețetele către Fisc, în fiecare lună, noua lege mai conține o aberație: zahărul are 9% TVA - pentru că se consideră că „nu are zahăr adăugat” - în timp ce produsele care conțin zahăr au 19% TVA, cu excepția situației în care clientul mănâncă prăjitura sau înghețata la cofetărie sau gelaterie – pentru că se încadrează la serviciile de catering și restaurant, pentru care TVA este 9%.

TVA a crescut la produsele care conțin zahăr - în cantitate de 10 g la 100 g – situație pentru care ANAF nu-și asumă încă o activitate prin care să facă analize de laborator pentru a determina cantitatea exactă de zahăr din fiecare prăjitură sau înghețată, ci doar să verifice rețetele produselor. Chiar și așa, ar trebui mii de noi angajați care să citească toate rețetele transmise lunar de cele peste 8.000 de cofetării și patiserii. Oricum e inutilă toată această muncă, din moment ce nu verifică nimeni dacă rețetele transmise la Fisc au fost și respectate. Cel puțin teoretic, dacă angajatul care face prăjitura scapă mai mult zahăr decât scrie în rețetă, patronul cofetăriei scapă de amendă, în caz că prăjitura respectivă are peste 10 grame de zahăr adăugat la 100 de grame de produs.

Speriați de posibile amenzi

Patronii cofetăriilor sunt revoltați mai ales pentru că li se cer lucruri în plus, dar sunt și speriați de posibilitatea de a primi amenzi din cauza neînțelegerii noului cadru legislativ. Unii sunt revoltați că li se cer rețetele, alții nu înțeleg prin ce mijloace vor constata inspectorii de la ANAF ce cantitate de zahăr este, realmente, în produsele lor.

Nimeni nu înțelege de ce prăjitura sau înghețata se taxează cu TVA 9% dacă e mâncată în cofetărie, dar același produs are TVA 19% dacă se ia la pachet. Teoretic, măsura vine pe fondul reducerii consumului excesiv de zahăr, prin suprataxarea adaosului, pentru reducerea obezității și a bolilor cauzate de consumul substanțelor nocive pentru organism. Statisticile îngrijorătoare referitoare la incidența bolilor cauzate de alimentația nesănătoasă precum și dorința de creștere a productivității și eficienței economice au determinat Guvernul să decidă reducerea cotei de TVA de la 9% la 5 % pentru produsele de înaltă valoare calitativă, respectiv produse eco, tradiționale și montane (OUG nr. 31 din 14 mai 2019), iar acum, să crească TVA la 19% pentru produsele cu zahăr adăugat, însă definițiile sunt ambigue și interpretabile.

Nici contabilii nu au înțeles regulile

Oamenii n-au înțeles nici prin ce mijloace va verifica ANAF unde au fost mâncate prăjiturile. „Am printre clienți și cofetării, iar acum vă spun sincer că nici eu, nici asociații mei, nici alți contabili nu înțelegem ce e de făcut. Dacă am clienți care au cofetărie și pun aceleași produse la vânzare, pe lângă faptul că trebuie să declare cantitatea de zahăr din fiecare prăjitură, mai trebuie și să facă separat vânzarea celor consumate în cofetărie, față de cele vândute clienților pentru acasă. N-am înțeles cum vor interpreta inspectorii de la ANAF un candy-bar pe care clienții mei îl fac pentru o petrecere. Sau un tort de nuntă, comandat separat, la o cofetărie. Intră la activități de catering sau la vânzare pentru acasă? Într-o astfel de situație, inspectorii de la ANAF pot pretinde că de fapt produsele au fost vândute către clienții care le-au luat acasă și în cazul ăsta TVA e de 19%, nu de 9%. E haos total și ne va afecta inclusiv pe noi, dacă vom avea clienți care vor fi amendați din cauza unor lucruri înțelese greșit”, a explicat, pentru Jurnalul, un expert contabil care lucrează pentru mai multe firme.

Prețurile vor fi majorate

Pentru a nu avea astfel de probleme de interpretare a situațiilor în care au vândut produsele și pentru a evita eventuale amenzi, unii patroni de cofetării sunt mai degrabă dispuși să-și asume creșterea prețurilor, aplicând cota de TVA de 19%, chiar dacă au activități de catering și restaurant, pentru prăjiturile care conțin mai mult zahăr decât prevede legea.

„În mod normal, rețetele trebuie să fie secrete. Nu facem toți aceleași prăjituri, după niște rețete universale. Este o anomalie să ni se ceară rețetele, dar deja a făcut asta ANPC, de anul trecut. Să zicem că le dăm și celor de la ANAF rețetele, dar nu înțelegem de ce trebuie să facem asta, dacă avem cofetărie și ne asumăm că folosim zahăr. Prăjiturile, torturile și înghețata se fac mai ales cu zahăr. Puteau să ne scutească de toată tevatura asta dacă ne cereau o simplă declarație pe propria răspundere și le spuneam noi că folosim zahăr. Am înțeles că ne impun o taxă suplimentară pe prăjituri, dar nu înțelegem de ce trebuie să fim și chinuiți cu cerințe suplimentare. Nu am înțeles nici cum va verifica ANAF dacă prăjiturile au fost consumate de clienți în cofetărie sau au fost luate la pachet, pentru că e posibil să ne trezim cu controale și să arătăm că am servit clienții la masă, dar ei să nu ne creadă”, spune patroana unei cofetării din București.

Noua legislație fiscală e atât de interpretabilă, încât patronii cofetăriilor se așteaptă la o campanie de „vânătoare” pentru aplicarea amenzilor, din partea inspectorilor Fiscului.

