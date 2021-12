Legea care a inflamat spiritele s-a aflat pe ordinea de zi a Camerei, însă nu a fost supusă la vot

Mai multe anchete au fost declanșate, ca urmare a evenimentelor de ieri, de la Palatul Parlamentului. Sunt vizate infracțiuni referitoare la violarea sediului profesional al instituției, distrugerea, ultrajul, tulburarea liniștii publice și, foarte probabil, se va analiza și modul în care au acționat forțele de ordine. De cealaltă parte, însă, deși protestatarii au fost acuzați de unii lideri politici că au protestat „din eroare”, deoarece legea care i-a scos în stradă nu se afla pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, potrivit acestei ordini de zi, proiectul ocupa chiar prima poziție a ședinței de ieri. Într-adevăr, proiectul nu avea depus raportul din partea comisiilor de specialitate, motiv pentru care nu a fost supus la vot. Însă, protestatarii mai acuză Guvernul că vrea să introducă certificatul digital la locul muncă prin angajarea răspunderii, chiar săptămâna aceasta.

Ministrul de Interne, Lucian Bode a afirmat, ieri, în legătură cu protestul de la Parlament, că este regretabil, ca la 32 de ani de la Revoluţia română, să vedem astfel de manifestări care nu au nicio legătură cu libera exprimare şi cu jocul democratic. Acesta a precizat că a cerut să nu fie folosită forţa. „Am cerut să nu folosească sub nicio formă forța și violența. Nu au folosit forța, nu au folosit echipamentele din dotare. Protestul din curtea Palatului Parlamentului s-a terminat fără violență, în schimb, așa cum ați putut vedea, am văzut că unii dintre protestatari s-au dedat la distrugeri. Am văzut câteva mașini distruse. De asemenea avem înregistrări și am legitimat foarte multe persoane. Urmează ca în orele ce vin să îi identificăm, să îi chemăm la audieri și să-i tragem la răspundere. Nicio o mașină aparținând corpului diplomatic nu a fost vandalizată”.

Ei bine, se pare că, totuși, informațiile ministrului de Interne nu au fost unele tocmai exacte. Conform „G4 Media”, „Ambasada SUA confirmă faptul că un autovehicul care îi aparține a fost avariat în timpul protestului de astăzi din București, se arată într-un comunicat al Ambasadei, care mai precizează că, la acest moment, nu sunt disponibile informații suplimentare”, susține sursa citată.

Ce riscă protestatarii care au intrat în curtea Senatului

Jandarmeria Română neagă, la rândul ei, că forțele de ordine nu au făcut față acestor acțiuni de protest, deși toate imaginile surprinse la fața locului arată că au fost luate prin surprindere de situația creată ieri. Asta, în ciuda faptului că existau informații publice conform cărora Palatul Parlamentului va fi luat cu asalt de protestatarii nemulțumiți de intenția autorităților de a legifera condiționarea exercitării dreptului fundamental la muncă de deținerea unui certificat care să ateste că sunt vaccinați sau testați periodic. Abia după ce situația a escaladat, au fost suplimentate forțele de ordine cu efective consistente.

Din acest punct de vedere, mai mulți juriști consultați de „Jurnalul” vorbesc despre existența, ieri, la Parlament, a săvârșirii mai multor infracțiuni pedepsite de Codul Penal. În primul rând, se vorbește despre o posibilă infracțiune de neglijență în serviciu din partea forțelor de ordine care au asigurat perimetrul.

Apoi, în legătură cu ruperea porților de acces și pătrunderea fără drept în curtea Senatului, ar fi vorba despre violarea sediului profesional al unei instituții, faptă prevăzută de articolul 225 Cod penal și pedepsită cu închisoarea de la trei luni la doi ani sau cu amendă. Pentru punerea în mișcare a acțiunii penale este, însă, necesară formulare o plângere din partea părții vătămate.

De asemenea, o altă faptă identificată de juriști este cea de distrugere, prevăzută de articolul 225 Cod penal, care se pedepsește cu închisoarea de la trei luni la doi ani sau cu amendă, punerea în mișcare a acțiunii penale fiind dispusă, de asemenea, după formularea unei plângeri prealabile.

Sursele citate vorbesc, totodată, și despre o posibilă săvârșire a unei infracțiuni de ultraj la adresa forțelor de ordine, probabil a fi fost produse la momentul îmbrâncelilor dintre protestatari și jandarmi. Nu în ultimul rând, se mai poate invoca și săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, prevăzută de articolul 371 Cod penal, care se pedepsește cu închisoarea de la trei luni la doi ani sau cu amendă.

+ FACSIMIL

„Alba-neagra” cu PLX 545/2021

Mai mulți parlamentari care au comentat protestele de ieri de la Palatul Parlamentului au acuzat faptul că protestatarii au fost induși în eroare că ieri, pe ordinea de zi a Camerei Deputaților s-ar fi aflat, la vot final, proiectul de lege PLX nr. 545/2021, privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private. Este vorba despre celebrul proiect care dorea instituirea certificatului verde la muncă, proiect care a picat la Senat, iar Camera Deputașilor este camera decizională.

Deși reprezentanții PSD, PNL și USR au negat că acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi, așa cum se poate vedea în facsimilul alăturat, PLX 545/2021 se afla, ieri, chiar la primul punct al ordinii de zi al Plenului Camerei Deputaților. Ulterior, din lipsa raportului comisiilor de specialitate, el nu a mai fost supus la vot. Asta, în ciuda faptului că cei de la AUR au cerut, însă, cu insistență ca acest proiect de lege sa fie supus dezbaterilor, votului și respingerii sale în Camera Deputaților, ca și Camera decizională. Nu s-a întâmplat acest lucru.





Primul proiect de lege, blocat la Comisii. Al doilea proiect, prin angajarea răspunderii Guvernului

Situația tensionată care a generat ieșirea în stradă a acestor protestatari are legătură cu certificatul digital Covid-19, care se dorește a fi instituit pe teritoriul României, altul decât celebrul certificat european care vizează libera circulație pe teritoriul Uniunii Europene. Iar această intenție este materializată prin două proiecte de lege, unul fiind cel din Parlament, la care am făcut vorbire mai sus, iar celălalt fiind inițiat de Guvernul României, prin ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Primul proiect vizează introducerea unui certificat digital obligatoriu pentru toți angajații din România, atât de la stat, cât și de la privat, certificat care să ateste fie schema completă de vaccinare, fie trecerea prin boală, dar nu mai mult de 180 de zile de la confirmarea ei, fie efectuarea unui test cu rezultat negativ PCR, valabil 72 de ore, sau antigen rapid, valabil 48 de ore. Plata testelor, conform acestui proiect de lege, ar trebui să fie suportată de angajați, din propriul buzunar.

Mai departe, în același controversat proiect de lege se propune ca angajatul care nu prezintă acest certificat să fie suspendat din activitate pentru o perioadă de 30 de zile, după care, dacă, în continuare, nu deține un astfel de document, să fie concediat.

Diferențe între cele două inițiative

Noul guvern PNL-PSD-UDMR lucrează de câteva săptămâni la o altă formă a unui proiect de lege care să vizeze introducerea certificatului digital Covid 19 la locul de muncă, inițiat de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Forma acestui nou act normativ vizează aceleași criterii de eliberare a documentului, însă cu decontarea de către stat sau de către angajatorul privat, prin emiterea unor vouchere, a testelor efectuate de persoanele nevaccinate. Într-o primă fază, se vorbea despre decontarea unui număr de 11 astfel de teste lunar, ceea ce ar fi acoperit zilele lucrătoare. Pentru ca, potrivit ultimelor informații, această măsură să fi fost modificată, în sensul decontării unui număr total de 15 teste pe întreaga perioadă a existenței certificatului. Urmând, astfel, ca restul testelor să fie suportate de angajații nevaccinați.

O altă diferență dintre cele două proiecte de lege este că, în acesta din urmă, certificatul va fi introdus când rata de incidență a infectărilor depășește 1,5 la mie și va fi scos când rata de incidență se află sub acest prag. A fost eliminată și obligația desfacerii contractului de muncă pentru persoanele care nu fac dovada, după 30 de zile de suspendare, a deținerii certificatului, însă această persoană va rămâne în continuare suspendată din activitate, cu întreruperea plății drepturilor salariale.

Această formulă a legii se dorește, de către actuala Coaliție, a intra în vigoare până la finalul acestui an, însă sesiunea parlamentară se încheie la finalul acestei săptămâni. Astfel încât, PSD intenționează ca Guvernul Ciucă să-și angajeze răspunderea pe această lege în fața Parlamentului. Acest lucru s-ar putea întâmpla chiar mâine, când Plenul se întrunește pentru adoptarea legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat.

Fără dezbateri parlamentare

Angajarea răspunderii Guvernului pe un asemenea proiect de lege înseamnă, conform articolului 114 din Constituție, că actul normativ este adoptat de Parlament fie în forma propusă de Executiv, fie dar cu anumite amendamente, dar și acestea agreate de Guvern. Dacă Parlamentul nu este de acord cu forma legii propusă, poate iniția o moțiune de cenzură, în termen de trei zile, care, dacă trece de vot, conduce la demiterea Guvernului. Dacă nu trece de vot, legea intră în vigoare. Ea poate fi atacată la CCR de 25 de senatori sau de 50 de deputați sau poate face obiectul unei cereri de revizuire formulată de președintele României.

Angajarea răspunderii pe această lege este justificată de graba cu care Coaliția dorește instituirea certificatului digital la muncă, în această sesiune parlamentară, dar și pentru a evita riscul unei surprize, la vot, din partea propriilor parlamentari. Există deja deputați de la PSD, cum ar fi Dumitru Coarnă sau Daniel Ghiță, precum și de la PNL, care au anunțat public că nu vor vota niciodată instituirea unui astfel de certificat.

În timp ce strada „fierbe”, Raed Arafat aruncă bomba: Certificatul european, valabil după a treia doză

În tot acest context, vine un anunț al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, care vorbește despre posibilitatea ca valabilitatea certificatului digital să expire, anul viitor, pentru cei care nu și-au făcut a treia doză de vaccin. Arafat a explicat că, în mai multe țări din Europa, pe baza studiilor științifice, s-a constatat faptul că doar două doze de vaccin nu asigură o imunitate crescută, de aceea va fi necesară doza booster pentru ca certificatul verde să mai aibă valabilitate. Arafat a precizat că în România încă nu s-a discutat această decizie, dar este posibil să fie adoptată la nivel european. „Eu ce am vorbit se referea la nivel european și sunt mai multe țări care au luat o astfel de decizie în Austria, Israel și alte țări, dar ideea este că la un moment dat să se ia o decizie ca certificatul verde să expire. Acest certificat este posibil să fie prelungit numai dacă ai a treia doză. Sunt țări care au anunțat că au luat aceste măsuri și nu mai poți intra fără a treia doză. Pe plan european sunt țări care solicită a treia doză să fie obligatorie pentru a se recunoaște certificatul verde, dar aceste decizii se pot lua unitar la nivel european, la nivelul Uniunii Europene. Această decizie se ia pe bază științifică și avem studii clare care arată că oamenii cu doar 2 doze și pentru care a trecut ceva timp de la vaccinare au protecție foarte scăzută, mai ales în fața noilor variante. Este posibil ca în cazul în care nu ai booster-ul să se considere că cele două doze au expirat. Sunt studii științifice efectuate în centre universitare și există argumente științifice în acest sens. Dacă studiile arată că rămâi fără imunitate, atunci este posibil ca și la noi să se considere că două doze nu asigură suficientă imunitate”, a adăugat șeful DSU.

Tot ieri, Comisia Europeană a decis limitarea la nouă luni a valabilităţii certificatului verde pentru călătoriile intraeuropene după vaccinarea anti-COVID-19 cu schema completă alcătuită din două doze. Măsura va intra în vigoare din 1 februarie 2022 şi este obligatorie pentru toate statele membre ale UE, odată ce va fi votată de Parlamentul European. Reglementarea se va aplica numai pentru călătoriile intracomunitare, deciziile privind folosirea acestui certificat în alte scopuri pe plan intern revenind fiecărui stat membru. Totuşi, Comisia Europeană recomandă statelor membre să aplice în general această regulă de nouă luni a valabilităţii certificatului verde fără doza booster, ca măsură menită să ofere claritate cetăţenilor.