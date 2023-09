Vacanța parlamentară cauzează idei năstrușnice. Ludovic Orban propune, prin lege, desființarea Ministerului Familiei

Orban propune, nici mai mult, nici mai puțin, decât desființarea Ministerului Familiei, preluarea acestuia de către Ministerul Muncii și de către Ministerul Economiei, precum și modificarea Codului Administrativ, astfel încât, prin desființarea unui minister, să nu se considere, constituțional, această măsură ca fiind o remaniere guvernamentală.

Proiectul, având numele de PLX 457.2023 – „Propunere legislativă privind desființarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale” a fost depus la Camera Deputaților în data de 4 septembrie 2023 și îl are ca inițiator pe deputatul neafiliat Ludovic Orban, fost premier al Guvernului României și ex-președinte al Partidului Național Liberal.

Conform expunerii de motive redactate de acesta, în 2021, prin Ordonanța de Urgență 121, s-a decis că Ministerul Muncii și Ministerul Tineretului și Sportului se reorganizează, prin divizare parțială, prin desprinderea unor părți din patrimoniu și transmiterea acestor părți către nou-înființatul Minister al Familiei. În acest sens, Ministerul Familiei a preluat de la Ministerul Muncii atribuțiile și patrimoniul corespunzător din domeniul familiei și egalității de șanse, iar de la Ministerul Tineretului și Sportului a preluat activitățile și patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului.

Atacuri la adresa fostului ministru

„La mai bine de un an și șase luni de la înființarea acestui minister, acesta nu a reușit să-și îndeplinească obiectivele care au justificat, la acel moment, înființarea sa”, susține Ludovic Orban în acest document, adăugând că „programele pentru creșterea natalității sunt un eșec. La data de 14 iulie 2023, au fost doar 605 deconturi farmacii și 215 deconturi clinică. Programele StudentInvest și FamilyStart sunt un alt eșec, nereprezentând interes pentru tineri și nici pentru instituțiile de credit”.

Potrivit acestei expuneri de motive, „în domeniul tineretului, activitatea ministerului este egală cu zero, instituția fiind implicată în dosare de corupție, cum este patrimoniul UTC, unde procurorii acuză ministerul că nu a întreprins niciun demers pentru punerea în aplicare a legii 146/2002”. Orban scrie că „acest minister nu are niciun corespondent la nivelul Comisiei Europene, fiind înființat exclusiv pentru o singură persoană (Gabriela Firea – n.red.). Acest fapt poate fi observat cu popularea acestui minister și a companiei BTT, aflată sub autoritatea ministerului, de către persoane din cercul de apropiați ai fostului ministru”.

Motivarea demersului

Mai departe, inițiatorul acestei legi inedite afirmă că, „pe anul 2023, bugetul ministerului a crescut cu 600%, nefiind clar pe ce se duc acești bani, din moment ce nu există rezultate”. „Deși Guvernul României are intenția de a majora impozitele, acesta trebuie să dea dovadă și de o mai bună gestionare a banului public, prin eliminarea cheltuielilor inutile, precum un minister care nu își poate îndeplini funcțiile, fiind prea mic și nefuncțional”.

Ei bine, susținând toate aceste argumentații, Orban apreciază că „se impune comasarea acestui minister cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, inclusiv sub perspectiva de tineret”.

O altă idee a lui Orban este aceea că, „în ceea ce privește BTT, având în vedere că această societate nu are nicio legătură cu activitățile de tineret, ci cu administrarea unei infrastructuri turistice, se impune ca exercitarea calității statului de acționar să se realizeze prin Ministerului Economiei”.

Remanierea care nu este remaniere, dar care trebuie trecută în Codul Administrativ

Potrivit legii scrise de fostul premier, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare, ministerele reorganizate ar trebui să propună Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea normelor privind organizarea și funcționarea lor. Iar desființarea Ministerului Familiei ar trebui să se producă de la data intrării în vigoare a actelor normative care reglementează organizarea și funcționarea celorlalte ministere, care se subrogă în drepturile și obligațiile celui desființat.

Autorul proiectului arată că „este adevărat că Constituția României stabilește că, dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului, președintele României va putea exercita atribuția de remaniere numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea prim-ministrului, dar reînființarea sau desființarea unui minister, prin lege, de către Parlament, nu reprezintă o propunere de remaniere”.

Orban merge și mai departe cu acest demers, propunând modificarea Codului Administrativ, în sensul reglementării încetării calității de membru al Guvernului ca urmare a desființării ministerului.

Proiectul de lege a fost transmis Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ, pentru emiterea avizelor, dar și Guvernului Ciolacu, pentru emiterea unui punct de vedere, toate aceste instituții având termen să răspundă până pe data de 27 septembrie.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹