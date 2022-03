Mesaje sfâșietoare primite de la 8 km de România. Crucea Roșie se pregătește de „Misiunea Cernăuți”

Autorităţile ucrainene se confruntă cu o lipsă acută de medicamente şi materiale sanitare pentru îngrijirea răniţilor. Criza este atât de puternică încât sunt cerute produse uzuale. Administrația Regională de Stat Cernăuți le-a trimis celor de la Crucea Roșie România un fax de ajutor umanitar. Au nevoie urgentă de antibiotice, truse de prim ajutor, dar şi de instrumente chirurgicale.

„Dragi colegi, cu respect şi gratitudine pentru iniţiativa dumneavoastră umanitară vă răspundem şi vă confirmăm că avem nevoie de medicamentele pe care oamenii din ţara voastră sunt dispuşi să le trimită. O să ne organizăm în regiuni militare şi colectăm medicamente şi echipamente medicale şi le vom trimite în regiunile din Ucraina unde este urgentă nevoie. Antibiotice, analgezice, hemostatice, soluţii intravenoase, truse de prim ajutor (în stil NATO), instrumente chirurgicale, echipamente şi mobilier medical sunt importante”, este mesajul trimis către Crucea Roşie.

Au crezut că trebuie să plătească

Femeile rămase cu copii în ţară sunt panicate. Dau mesaje sau telefoane prin care îşi strigă disperarea. O mamă a luat legătura cu Crucea Roşie și a întrebat dacă trebuie să dea bani ca să primească sprijin pentru copii.

„Oamenii ne cer ajutor. De obicei primim telefoane pentru că accesul la internet este dificil. În urmă cu două seri, a fost apelul telefonic al unei mame care ne suna în numele unui grup de femei, aflat la 8 kilometri de frontieră, adăpostit într-o biserică, în Ucraina. «Vă dăm toți banii pe care i-am strâns, ajutaţi-ne cu apă, cu alimente, că suntem aici cu copiii şi nimeni nu ajunge la noi». În mintea lor era că nu ne ducem dacă nu vom fi plătiţi. A trebuit să explicăm că sunt acțiuni umanitare, că nu se pune problema de bani”, a declarat Doina Popescu, director la Crucea Roşie Filiala Argeş.

„Suntem cu voluntarii și colectăm medicamente şi alimente neperisabile. Nu colectăm îmbrăcăminte uzată. Nu o primește nimeni. Trebuie neapărat pături, saci de dormit, prosoape, produse de igienă. Sunt multe femei cu copii care aşteaptă ajutorul nostru. Vorbesc de cei rămaşi în Ucraina. Starea lor este cu mult mai gravă față de a celor care au avut norocul să intre în ţara noastră. Sunt femei adăpostite la biserici, la câțiva kilometri de vama cu România și au nevoie de ajutor. A fost creat un culoar umanitar ca să încercăm să-i ajutăm. Mă refer la faptul că s-au făcut toate documentele, inclusiv cele necesare la vama din Ucraina pentru a putea trece cu cele 6 camioane de la Crucea Roşie şi să ajungă la Cernăuţi”, a adăugat aceasta.

Nu există o garanție că nu vor trage

Reprezentanţii Crucii Roşii pleacă și ei cu teamă. Au informații că s-ar trage chiar și în convoaie umanitare. “Avem semnale că o se se tragă în convoaie, inclusiv în convoaie umanitare. Există acest risc. Ați văzut, au dat în spitale, au dat în ambulanţe, pot da şi în convoi. Nu există nicio garanţie fermă că nu vor trage. Dacă s-ar respecta convenţia de la Geneva, am fi protejaţi, dar vedeţi ce se întâmplă. Nouă, celor din Argeş, ni s-a mai întâmplat în Serbia, acum 20 de ani, când ne-am dus cu ajutoare umanitare la Kragujevac, oraş înfrăţit cu Piteştiul, şi au lovit cu rachete podul Jagoda de peste râul Morava. Atunci maşina a plonjat vreo 10 metri. A scris mult presa despre acel incident în care a fost implicată delegaţia de la Piteşti. Nu se mai întâmplase să fie atacat vreun convoi. Am stat acolo două zile, la Kragujevac, am văzut atunci ce înseamnă război”, îşi aminteşte cu tristeţe Doina Popescu.

Lucruri cerute cu disperare

Ca în toate oraşele din ţară, şi la Piteşti se colectează bunuri aduse de cetăţeni. La Prefectura Argeș, voluntarii Crucii Roșii strâng donațiile care vor ajunge la ucrainenii afectați de invazia rusească. Săptămâna viitoare un transport va pleca din Argeș către frontieră. „Noi am început deja. Acţiunile nu sunt concentrate pe zone, acționăm ca o singură asociaţie. Avem şi în Argeş punctul mare de colectare la Prefectură. Colectăm alimente neperisabile, cele de care efectiv, au nevoie. Strângem şi ce le trebuie cu disperare, acum: hemostatice, pansamente, feșe, bandaje pentru răniţi, dezinfectanţi, seringi, că nu mai au”, explică Doina Popescu, director Crucea Roşie Filiala Argeş, pentru Jurnalul.

Multe magazine din orașe mari ale Ucrainei au fost distruse de bombardamente, iar cele rămase nu mai pot fi aprovizionate. TIR-urile cu produse sunt oprite în Vămi. Situația este aceeași și pentru farmacii. Oamenii nu mai găsesc medicamente.

