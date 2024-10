Terapii și tratamente pentru tinerețe fără bătrânețe

Despre legătura între medicina alternativă și longevitate, cei mai mulți români au aflat odată cu descoperirile făcute de Ana Aslan. Recent, în timpul pandemiei, s-a vorbit destul de mult și de terapiile în camera hiperbară. Pe lângă aceste două tipuri de terapii mai sunt multe alte descoperiri de dată recentă care prelungesc viața, îmbunătățesc starea de sănătate și asigură încetinirea procesului de îmbătrânire.

Specialiștii din acest domeniu recomandă, în primul rând, menținerea unei permanente stări de bine, a unui stil de viață sănătos, socializare, implicare socială, viață de familie, odihnă, hrană sănătoasă și mișcare în aer liber, pentru un tonus cât mai bun. În toate terapiile s-a constatat că pacienții care au un tonus bun se vindecă mult mai repede decât ceilalți, iar cei care aplică aceste terapii vorbesc inclusiv despre nevoia de a avea grijă de gândurile noastre, pentru că atât cele pozitive, cât și cele negative ne influențează permanent starea de sănătate.

Reconstrucția sânului, minim invaziv

Ieri, în cea de-a doua zi a evenimentului Longevity Expo Forum Fest, specialiștii au prezentat noutățile terapiilor care pot înlocui chirurgia, prin metode minim invazive. Evenimentul a adus laolaltă medici de top și specialiști în longevitate, printre care și echipele de la Ana Aslan, un brand de referință în domeniul longevității din România. De asemenea, au fost prezentate soluții inovative oferite de clinici private de prestigiu și destinații balneare de renume, precum Băile Felix.

Dr. Constantin Stan, chirurg plastician de renume internațional, și Dr. Laura Dospinescu, medic reumatolog și expert în medicina regenerativă, au prezentat tema „Regenerarea celulară, o metodă eficientă de prelungire a tinereții”.

„Calitatea pielii nu este rezolvată de chirurgia plastică, ci este ajutată prin dispozitive pe care noi le-am dezvoltat. Suntem deschiși celor mai noi produse de pe piața mondială cu care suntem conectați. Îmi doresc să nu mai aducem în România tot felul de terapii pe care le denumim după țara din care provin”, a declarat Dr. Constantin Stan.

Exerciții pentru eliminarea ridurilor

Cei doi specialiști au descris și eficiența exercițiilor pe care le recomandă pentru estomparea ridurilor din jurul ochilor, precum și alte tipuri de exerciții pe care oricine le poate face acasă, foarte importante pentru asigurarea longevității.

Dr Constantin Stan a prezentat inclusiv beneficiile unei noi proceduri minim invazive de mărire a sânilor pe care spune că preferă să o denumească „Breast experience” (experiența sânului) – o terapie care folosește noile tehnologii regenerative, la fel ca și cele folosite în chirurgia estetică facială, bazate pe redistribuirea țesuturilor grase. După ce a dat rezultate foarte bune în reconstrucția tenului, aceeași metodă s-a aplicat și în reconstrucția sânului.

Spre deosebire de intervenția chirurgicală, prin această procedură minim invazivă de reconstrucție sau de mărire a sânilor, pacienta poate pleca acasă în mai puțin de o jumătate de oră. „Eu nu mai numesc această operație mărire de sâni, ci o numesc «Breast experience», o nouă experiență. Femeia modernă înțelege că are ipostaze diferite de activitate. Merge la sală, are copii, viața nu mai este aceea în care este judecată sau are succes doar prin mărimea cupei sânului. Contează foarte mult o jumătate de cupă în plus, două cupe, și naturalețea rezultatului printr-un procedeu minim invaziv, printr-o proteză dintr-o nouă generație, în care este injectată pur și simplu, fără tăietură pe sân, cu anestezie totală, cu jumătate de oră de spitalizare și cu reluarea activității imediat. Pentru femeia modernă care își dorește să renunțe la acele sutiene cu îndulcitori - așa cum le spunem noi -, cu push-up sau cu bureți, acest procedeu este făcut să ajute femeia să se simtă mai bine. Dar și aici ajungem la același lucru important în viață: starea de bine pe care o creăm în sufletul și în mintea femeii care, din păcate, în ziua de astăzi, este judecată mai mult prin aparențele fizice și nu prin ceea ce este ea cu adevărat”, a mai explicat medicul Constantin Stan în cadrul conferinței.

Ne menținem tineri prin socializare și mișcare

O altă temă de mare interes pentru publicul foarte numeros, prezent în sală, a fost Gerontologia socială - ajutorul necesar în familii și colectivități. S-a discutat despre felul în care pot fi ajutate persoanele cu vârsta peste 60-65 de ani să trăiască mai bine, din toate punctele de vedere, astfel încât să încetinească procesul de îmbătrânire, dar și îmbolnăvirea.

Specialiștii au ajuns la concluzia că foarte mult contează calitatea vieții în susținerea longevității și încetinirea procesului de îmbătrânire. Tocmai de aceea recomandă schimbarea stilului de viață, atunci când procesul de îmbătrânire începe să-și arate semnele.

Medicii Adrian Stănescu (având o experiență de peste 20 ani ȋn primul institut de gerontologie din lume - Institutul Ana Aslan), Ana Maria Doscan, medic la același institut național, și Ana Oleniuc, unul dintre cei mai cunoscuți experți în medicina longevității, au explicat ce trebuie să facă fiecare persoană care trece de vârsta de 30 de ani, dar mai ales după 45 de ani, pentru a se asigura că înlătură sau măcar încetinește instalarea unor boli precum Alzheimer sau demența.

„Sunt două afecțiuni diferite. Alzheimer se poate manifesta cu 15-20 de ani înaintea demenței și poate fi încetinită dacă persoana se prezintă la un control medical de la primele semne ale uitării, mai ales în legătură cu memoria recentă”, a explicat medicul Ana Maria Doscan.

La 45 de ani apare pierderea de memorie

Dr. Adrian Stan a precizat că vârsta critică pentru depistarea primelor semne ale acestor boli este de la 45 de ani. „Orice persoană care întâmpină probleme la nivelul memoriei, orientării, încetinirea gândirii, trebuie să se adreseze unui specialist și se efectuează o scanare a creierului, astfel încât determinăm, după un RMN, cantitatea efectivă de creier în diferite arii, astfel încât putem pune un diagnostic precoce. Putem spune dacă persoana se îndreaptă către o astfel de afecțiune sau nu, dar trebuie să vină la un control ulterior”, a explicat medicul Adrian Stănescu.

„Între îmbătrânirea cerebrală și trecerea la demență există deficitul cerebral, pe o perioadă de la 15 la 20 de ani. Noi putem interveni și putem preveni evoluția către demență. Iar astfel reușim să împingem vârsta de debut către vârste tot mai înaintate”, a explicat medicul Ana Maria Doscan.

Specialiștii avertizează în legătură cu stresul și munca până la epuizare care pot provoca aceste boli. „Stresul cronic poate cauza burnout, depresie. Doi ani de burnout duc la deficitul cognitiv. Dar acesta este reversibil, din fericire. Orice tulburare de memorie, instalată recent, trebuie să ne conducă la o evaluare. Deficitul cognitiv e influențat foarte mult de tulburările emoționale. Depresia este o boală ca oricare alta și recomand să se ceară ajutorul, pentru a nu lăsa urme cerebrale și a nu duce la îmbătrânirea precoce. Stresul e un factor foarte important declanșator, în combinație cu tulburările metabolice. Este foarte important ca persoana să ceară ajutorul, atunci când observă primele semne de acest fel”, a mai precizat Ana Maria Doscan.

Vizita la medic este foarte importantă

Concluzia medicilor este că orice persoană care ajunge la vârsta de 45 de ani ar trebui să facă o cognoscopie. Semnele debutului bolii sunt pierderi de memorie și tulburări comportamentale, sărăcirea limbajului și iritabilitate inexplicabilă. Iar cauzele sunt multiple.

„O hipotiroidie netratată poate să ducă la demență. La fel și factorii de risc vasculari, diabetul, hipertensiunea arterială despre care putem chiar să nu știm, dacă nu le măsurăm. Pe lângă aceasta, factorii de risc vasculari, precum diabetul sau hipertensiunea arterială, joacă un rol esențial în sănătatea cognitivă. Hipertensiunea arterială poate rămâne nediagnosticată dacă nu ne măsurăm tensiunea, putând ajunge la valori de 150-160 fără să știm”, a adăugat medicul Adrian Stan.

Acesta a explicat că au început să apară programe naționale de prevenție, derulate prin medicii de familie. „Oamenii ar trebui să întrebe medicii de familie cum pot beneficia de aceste programe pentru care deja sunt alocate fonduri”, a mai precizat medicul.

Miracolul numit Gerovital

Dr. Ana Oleniuc folosește în tratamente Gerovital, cu succes. Este primul medicament creat pentru încetinirea procesului de îmbătrânire, dar este, în primul rând, un medicament miraculos în tratarea bolilor.

„Este cu adevărat un medicament miraculos, așa cum a fost numit de la început, pentru că este demonstrat științific faptul că întârzie procesul de îmbătrânire. Dar este un medicament personalizat. De la 40-45 de ani ne ajută să încetinim îmbătrânirea. Pentru sănătate, Gerovitalul acționează la nivelul metabolismului celular, ajută fiecare celulă se se oxigeneze mai bine și ajută membrana celulară să se refacă. Acum 65 de ani, când s-au fabricat primele fiole de Gerovital, au fost multe controverse, dar acum Gerovitalul și-a găsit locul recunoscut la nivel mondial ca tratament antiîmbătrânire”, a explicat Ana Oleniuc.

Aceasta a mai vorbit despre bolile degenerative, precum cele osteoarticulare, inclusiv artrita, pe care le tratează Gerovitalul (chiar în 2-3 zile). Gerovitalul tratează inclusiv Parkinson, fiind adăugat la terapia de bază. Au existat pacienți care nu mai puteau să citească și să scrie, după tratamentul la care s-a adăugat Gerovital și-au revenit în foarte scurt timp. „Gerovitalul e un medicament în primul rând pentru sănătate. Frumusețea e bonus” a adăugat medicul.

Mai întâi a vindecat bolile, apoi a întinerit

Ideea genială pentru care a fost și premiată Ana Aslan a fost Gerontoprofilaxia – putem preveni și încetini îmbătrânirea. Ana Aslan a observat, în primii 10 ani de cercetare, că tratând aceste boli, pacienții își schimbă și aspectul fizic și atitudinea față de viață.

„Pe lângă aceste terapii, mai ales pentru persoanele de peste 65 de ani este foarte important să nu rămână singure și să continue să aibă viață socială, pentru că anxietatea care se instalează în cazul persoanelor singure accentuează afecțiunile. O directivă europeană integrează toate serviciile medicale pentru această generație. Gerontologia socială se referă la crearea mediilor benefice pentru aceste persoane. Există cluburi ale seniorilor unde aceștia pot face diverse activități și pot rămâne integrate în comunitate. Dincolo de proiecte, directive și ONG-uri, familia are un rol esențial pentru persoanele vârstnice”, a explicat Dr. Ana Oleniuc.

Pacientul cu vârsta peste 65-70 de ani se confruntă în general cu bolile cronice, leziuni degenerative la nivel osos care scad foarte mult calitatea vieții, la care se adaugă problemele care apar la nivel emoțional, din cauza durerii. Specialiștii militează pentru complementaritatea terapiilor, astfel încât rezultatele tratamentelor să fie cât mai bune. Se recomandă mișcarea fizică, pentru că are rol de prevenire în dezvoltarea bolilor precum Alzheimer sau demența.

Pentru a ne păstra un creier sănătos și mai tânăr, trebuie să controlăm și alimentația, uleiurile având un rol important. Medicii mai spun că este obligatoriu să consumăm grăsimi. Dietele de restricție calorică ne prelungesc durata de viață. Minimum 12 ore de „post alimentar” peste noapte, obligatoriu cu 3 ore înainte de a ne culca, sunt obligatorii.

În cadrul evenimentului au prezentat diverse terapii alternative și alți specialiști. Printre subiectele discutate a fost și un studiu recent care arată beneficiile meditației pentru imunitate. Practic, s-a demonstrat că meditația ne apără de îmbolnăvire. S-au descoperit mai multe terapii complementare care scad nivelul hormonilor stresului și ne ajută să ne vindecăm sau să prevenim boala. Specialiștii mai spun că pentru toate acestea, foarte important este suportul energetic pe care, în general ni-l putem asigura chiar noi, prin gândirea pozitivă și menținerea stării de bine.

