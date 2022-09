Miniștrii vin și pleacă, ineficiența constructorilor rămâne

Zilele trecute au apărut informații că inaugurarea podului peste Dunăre de la Brăila ar putea fi amânată pentru 2025, dar această investiție nu este singura în care termenele nu au fost respectate. Lista este destul de lungă, iar cea mai frecventă cauză este slaba mobilizare pe șantier a constructorilor, dar și contestațiile care întârzie demararea lucrărilor.

După mai bine de un an și jumătate de la demararea lucrărilor, construcția centurii ocolitoare a municipiului Zalău a ajuns abia la 31% grad de realizare fizic. Cei aproape 6 kilometri de centură cu profil de autostradă ar trebui, conform contractului, finalizați în luna martie a anului viitor, dar șansele sunt minime să se întâmple acest lucru, mai ales că se apropie iarna, iar lucrările vor fi oprite. Ele au început în martie 2021, contractul fiind semnat în 2020 cu firma Synohidro din China, anterior apariției Ordonanței de Urgență a Guvernului Cîțu prin care au fost excluse firmele din China de la licitațiile publice din România. Datele publicate de CNAIR sunt elocvente pentru a demonstra lentoarea cu care se derulează proiectul. Dacă la începutul acestui an gradul de execuție ajunsese la 20 %, după opt luni ele avansaseră doar cu 11%. Valoarea contractului este de 185 de milioane de lei, iar viitoarea șosea de centură ar urma să facă legătura între DN 1 F (Cluj Napoca - Zalău - Satu Mare) şi Drumul Judeţean 191 C (Nuşfalău - Crasna - Zalău - Creaca).

Nouă luni, insuficiente pentru o soluție tehnică

Lucrările nu arată bine nici pe lotul din Autostradă Nădășelu-Zimbor (A3), unde de peste nouă luni CNAIR nu reușește să aprobe două modificări de soluții tehnice necesare inaugurării lotului în 2023. Din cauza alunecărilor de teren din zonă, constructorul a solicitat construirea unui viaduct și a unui tunel, dar soluțiile propuse așteaptă încă undă verde de la șefii CNAIR. Tronsonul de 30,06 km trebuie finalizat în 2023, dar în cazul în care nu se va lua mai repede o decizie la nivelul companiei de drumuri, termenul va fi ratat. Inițial, valoarea contractului pentru acest tronson era de 1,4 miliarde de lei, dar noile soluții propuse vor duce la scumpirea lui.

Întârzieri și contestații pe Centura A0 a Bucureștiului

Potrivit datelor publicate de CNAIR, întârzieri se înregistrau în luna august și la proiectul de construcție a Autostrăzii de Centura a Municipiului București (A0), Sector Sud, lotul 3: Bragadiru - Joița. Data de începere a lucrărilor (etapa I) a fost 25 octombrie 2021, dar în teren se constată întârzieri în finalizarea organizării de șantier (nici în august nu era finalizată), iar managementul a fost catalogat ca inadecvat de CNAIR pentru importanța unui astfel de proiect. În plus, antreprenorul nu respectă procedurile tehnice de execuție, înregistrează sincope în aprovizionarea cu beton, iar mobilizarea (utilaje, echipamente, personal) este insuficientă. Lucrările, care sunt executate de asocierea AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL, ar trebui finalizate în octombrie 2023 și costă 853,42 milioane lei, fără TVA. Probleme sunt și pe loturile 1 și 3 din Sectorul Nord al Autostrăzii A0, unde au fost depuse contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Lucrările pe cei 17,5 km, respectiv 8,5 km, ar fi trebui să înceapă în 2021, dar până acum nu a fost excavat niciun metru de pământ. Termenul estimat pentru cele două loturi este ultimul trimestru al anului 2024, iar valoarea lucrărilor se ridică la 841,12 milioane lei, fără TVA, pentru primul, și de 466,28 milioane de lei, fără TVA, pentru cel de-al doilea.

Problemele continuă pe Autostrada Transilvania

În cursul lunii mai, CNAIR a decis rezilierea contractului de proiectare și execuție pentru finalizarea autostrăzii Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, secțiunea 3C: Suplacu de Barcău - Borș, lot 2 - sub sectiunea 3c2: Chiribiș - Biharia, încheiat cu asocierea TRAMECO SA – VAHOSTAV-SK A.S. – DRUMURI BIHOR SA – DRUM ASFALT SRL – EAST WATER DRILLINGS SRL, ca urmare a neîndeplinirii de către antreprenor a mai multor prevederi contractuale. De-abia la mijlocul lunii august CNAIR a transmis la SEAP anunțul pentru o nouă licitație în vederea atribuirii proiectării și execuției lucrărilor, termenul de depunere a ofertelor fiind 17 octombrie. Un alt tronson cu probleme de pe aceeași autostradă este și tronsonul Ogra - Câmpia Turzii (2A3 Chețani - Câmpia Turzii), lotul 3, unde a fost reziliat contractul de proiectare și execuție în martie 2021 pentru că, după cinci ani de la începerea lucrărilor, ele erau realizate doar în proporție de 38%. În urma unor dispute în instanță, rezilierea contractului a rămas definitivă în noiembrie 2021. După o nouă licitație a fost desemnată la sfârșitul lunii ianuarie o nouă asociere de firme care să finalizeze lucrările, dar deocamdată se așteaptă terminarea perioadei pentru depunerea contestațiilor. Cele două loturi fac parte din Autostrada Transilvania, a cărei construcție a reușit să bată toate recordurile mondiale în materie. Începută în urmă cu mai bine de 18 ani, în baza unui contract semnat cu compania americană Bechtel, autostrada nu este gata nici astăzi.

Ecotunelele pentru urși, 10 ani de așteptare

Unul dintre cele mai vechi proiecte începute de CNAIR este cel al construcției tronsonului Margina - Holdea, lotul 2 de pe Autostrada Lugoj-Deva (care face parte din A1). Început în noiembrie 2013, termenul de finalizare a fost decalat pentru 2026, după ce contractul a fost reziliat. Acum mai sunt de realizat aproape 10 km, dintre care circa doi kilometri de tunele forate, iar o nouă procedură de licitație a fost organizată la sfârșitul lunii iunie a acestui an, după ce o altă licitație, la care a participat doar o companie turcească, a fost anulată pentru că oferta tehnică a fost neconformă. Câștigătorul noii licitații, pentru care s-au primit șase oferte de această dată, va fi anunțat peste câteva zile, pe 26 septembrie, deși ministrul Transporturilor declara în urmă cu ceva vreme că acest lucru se va întâmpla la începutul lunii. Valoarea estimată a contractului este între 2,28 și 2,59 miliarde lei, fără TVA, iar finanţarea este asigurată de statul român prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Totuși, pentru ca proiectul să fie decontat prin PNRR, recepția celor aproape 10 kilometri trebuie să se facă cel mai târziu în august 2026. Lucrările de aici prevăd și realizare a două tuneluri pentru a crea o platformă de circa 11 metri de trecere pentru urși. Cele două pasaje au fost solicitate încă din 2010 de organizaţiile de mediu, printr-un memorandum transmis Comisiei Europene. Lotul dintre Holdea (jud. Hunedoara) și Margina (jud. Timiș) este secțiunea lipsă a autostrăzii care leagă Sibiul de Nădlac.

CNAIR vizează să facă 67 km în mai puțin de doi ani

Termene nerealiste pentru finalizare sunt prevăzute la mai multe autostrăzi, în condițiile în care procedurile sunt întârziate. De exemplu, pentru Autostrada Buzău-Focșani, tronsonul Vadu Pașii (drum de legătură către DN2) – Râmnicu Sărat (DN 22), lot 2, termenul estimat pentru finalizarea celor 30,8 km este anul 2024, dar la această oră nu a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor, acest lucru urmând să se întâmple în trimestrul al IV-lea. Valoarea contractului este de 1,64 miliarde de lei, fără TVA. În aceeași situație se află și tronsonul Râmnicu Sărat (DN 22) – Mândrești Munteni (DN 23), lot 3, de pe aceeași autostradă. Cei 36 km au termen de deschidere tot în ultimul trimestru al anului 2024, dar lucrările încă nu au început pentru că nu au fost semnate contractele de execuție.

La sfârșitul anului 2021 România a ajuns la 931 km de autostradă, după ce a deschis 33,5 km.

Un șantier de autostradă unde nu se văd muncitori - Slaba mobilizare a constructorilor pe șantierele autostrăzilor rămâne principala cauză a întârzierilor