Greva din Educație, în faza plasării profesorului debutant la mijlocul grilei de salarizare

S-au discutat posibilitățile reale de creștere a veniturilor salariale în toate aceste domenii de activitate și grilele din viitoarea lege a salarizării. În paralel, Ministerul Transporturilor a fost pichetat de angajații CFR care cer și ei salarii mai mari. Guvernul nu știe de unde ar putea lua bani pentru a crește veniturile românilor din domeniile vitale. Anul școlar ar putea fi prelungit, pentru a-i ajuta pe elevi să-și dea examenele.

Astăzi are loc cel mai mare miting al profesorilor, iar situația devine critică pentru elevi, în cea de-a doua săptămână de grevă din sistemul de învățământ. Peste 20.000 de profesori vor fi prezenți astăzi la cel mai mare miting din ultimii ani, în fața Palatului Cotroceni.

Nici Marius Budăi nu le-a putut oferi profesorilor ceva concret. Budăi a declarat, după discuții, că trebuie să calculeze noua propunere a sindicatelor, pentru a vedea impactul bugetar, apoi va prezenta propunerea premierului și partenerilor de coaliție, pentru că deciziile nu depind de el.

„Am cerut găsirea unei soluții în așa fel încât să se acorde până la finalul anului o majorare salarială și, cel mai important lucru, să ni se garanteze printr-un act normativ că în legea salarizării, profesorul debutant va avea salariu egal cu cel puțin salariul mediu brut pe economie și, ca variantă, legat de creștere a salarii, salariul până finalul anului, ne-am propus să se aplice articolul 12 din Legea 153 (Legea 153/2017 privind salarizarea – n.r.). Mai concret, am cerut: coeficientul de ierarhizare 1 să fie multiplicat cu 3.000 lei, cât e salariul mediu pe economie, și nu cu 2.500 de lei, cât este acum. A rămas ca Guvernul, ministrul Muncii, să prezinte prim-ministrului sau celor din coaliție această propunere și s-o analizeze, dar deocamdată nu avem nimic concret. Așteptăm un act normativ care să statueze ceea ce am cerut”, a declarat Simion Hăncescu, președinte FSLI, la ieșirea de la negocierile cu ministrul Muncii.

Sindicatele nu dau niciun pas în spate

Liderii sindicatelor din Educaţie au discutat despre viitoarea grilă de salarizare din sistem, pentru care cer garanții că va avea ca reper salariul debutantului cu studii superioare de lungă durată, ce ar trebui să fie cel puţin egal cu salariul mediu brut pe economie.

„Nu ne dorim continuarea acestui conflict, dar totul depinde strict de rapiditatea cu care coaliția de la guvernare va lua o decizie. Nu există niciun motiv care să ne determine să renunțăm la protest. Am solicitat, suplimentar, intervenția președintelui României. Nu putem discuta de grilă atâta vreme cât nu se acceptă din start acel reper, acel salariu de referință. Toată grila care a fost negociată cu Ministerul Educației și care a fost înaintată Ministerului Muncii pleacă de la salariul debutantului cu studii superioare ca fiind echivalentul salariu mediu brut pe economie. De aici se fac toate calculele. Până nu se agreează această bază de plecare, nu avem ce să discutăm mai departe”, a explicat și Marius Nistor, liderul FSE „Spiru Haret”. Anton Hadăr, președintele Alma Mater, a spus că au fost cerințe similare și pentru învățământul superior.

Promisiuni pentru elevi, de la ministrul Educației

Înscrierile la examenul de Bacalaureat deja au fost amânate în mai multe unități de învățământ. Sindicatele vorbesc deja despre amânarea tuturor examenelor naționale în acest an. Profesorii și personalul nedidactic din unitățile de învățământ nu au primit nicio propunere satisfăcătoare din partea Ministerului Muncii sau a Ministerului Educației, astfel încât vor continua protestele. Ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat că încă este timp să se facă înscrierile la examenele de Bacalaureat și să se încheie mediile. Mizează și pe posibilitatea de a se prelungi perioadele de examene, prin modificarea anului școlar.

„Vom face toate eforturile pentru a putea să garantăm accesul la examenele naționale. În cazul în care această perioadă se prelungește, vom prelungi și noi anul școlar”, a declarat Ligia Deca pentru Antena 3. Ministrul Educației a mai spus că s-ar putea ocupa inclusiv de relația cu instituțiile de învățământ din alte țări, pentru a le explica situația din România, în cazul în care unii elevi se pregătesc să studieze în străinătate și depind de examenele din țară.

Președintele, lăsat la finalul protestului

Reprezentanții FSLI, FSE „Spiru Haret” şi „Alma Mater” vor să se întâlnească, astăzi, cu președintele Klaus Iohannis, după protestul din fața Palatului Cotroceni. Cele trei federații sindicale i-au trimis, ieri, președintelui României, o scrisoare deschisă prin care îi cer şefului statului să îşi exercite rolul de mediator între stat şi societate, pentru a obţine din partea Executivului soluţii reale şi imediate pentru sistemul de învăţământ.

Cele trei federații sindicale din educație i-au transmis lui Klaus Iohannis că oferta Guvernului nu răspunde niciuneia dintre revendicările lor. „Vă adresăm rugămintea de a vă întâlni cu Birourile Executive ale celor trei federaţii reprezentative din învăţământ, în data de 30 mai 2023, ora 15:30. Facem – din nou – apel la Domnia Voastră, în calitate de mediator între stat şi societate, pentru a obţine din partea Executivului soluţii reale şi imediate pentru sistemul de învăţământ. Excelenţă, pentru a avea o Românie Educată este nevoie de investiţii masive în educaţie şi de o resursă umană motivată”, arată sindicatele în documentul înregistrat la Administraţia Prezidenţială. Reprezentanții sindicatelor au declarat că au cerut o întâlnire cu președintele României încă din 10 mai.

Greva japoneză începe în spitale

Și angajații din Sănătate se pregătesc de grevă japoneză, urmând toți pașii prevăzuți de lege pentru declanșarea grevei generale, dacă nu se vor găsi soluții pentru majorările salariale. Ieri a avut loc, la Ministerul Muncii, și prima întâlnire cu tema „Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public”, aceasta fiind prima rundă de negocieri privind viitoarea lege a salarizării angajaților din sistemul bugetar. „La discuții au participat reprezentanții Federației SANITAS, în contextul declanșării conflictului colectiv de muncă care are ca principală revendicare aplicarea completă a Legii 153/2017 - legea salarizării unitare care nu fost încă finalizată și care a adus mari inechități în sistemul sanitar și în cel de asistență socială. Vom susține în continuare proiectul negociat cu Ministerul Sănătății care a avut în vedere introducerea în acest proiect a celor trei principii fără de care nu vom accepta această nouă lege și anume: niciun salariat să nu piardă din venituri, să existe creșteri predictibile pentru toți salariații, să se refacă ierarhia în interiorul grilelor ținând cont de importanța socială a muncii fiecăruia, de nivelul de studii și de riscurile la care sunt expuși fiecare dintre salariați”, au transmis reprezentanții Federației SANITAS.

Legea blocată, fără a fi prorogată

Angajații de la CFR, membri ai Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, au ieșit și ei în stradă, ieri, la un miting de protest în fața Ministerului Transporturilor. Ceferiștii solicită aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la CFR Călători şi CFR Infrastructură şi aplicarea Statutului personalului feroviar, care presupune majorări de salarii. Sindicaliștii Federației Transportatorilor Feroviari din România au anunțat că traficul feroviar ar putea fi oprit de la 1 iulie, dacă Guvernul nu aprobă bugetele CFR SA, CFR Infrastructură și CFR Călători.

Aproximativ 50.000 de angajați ai CFR SA, CFR Infrastructură, CFR Călători, CFR Marfă și ai atelierelor de reparații au de suferit din cauza prorogării de mai multe ori a aplicării Legii 195/2020 privind Statutul Feroviarului.

Impactul bugetar, la aplicarea legii, ar fi de 1,2 miliarde de lei doar pentru CFR Infrastructură și CFR Călători. Doar pentru CFR Călători, companie care are peste 14.000 de angajați, impactul bugetar este de circa 660 de milioane de lei pentru a doua jumătate a anului. Legea Statutului Personalului Feroviar a fost promulgată în 2020, dar Guvernul a prorogat aplicarea de mai multe ori. Legea nu a mai fost prorogată în 2023, dar nici nu se aplică, pentru că sunt blocate cheltuielile cu personalul, prin neaprobarea bugetului CFR.

Angajații companiilor feroviare și Metrorex ar trebui să beneficieze de majorări salariale de aproximativ 30 % de la 1 iulie, data de la care trebuie să se aplice Statutul Personalului Feroviar. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, încă din 4 mai 2023, că este nevoie de găsirea unor soluții pentru aplicarea legii și acordarea unor salarii decente angajaților din acest sistem.

Ieri au fost proteste ale profesorilor, în a doua săptămână de grevă generală, în mai multe orașe din țară. Cele mai mari au avut loc la Alba Iulia, Târgu Jiu, Iași, Brăila și Timișoara, unde sute de profesori au pichetat sediile prefecturilor. Protestatarilor li s-au alăturat şi mai mulți elevi, pentru a-și arăta sprijinul.



