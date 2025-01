Ce se va întâmpla cu alegerile prezidențiale? Crin Antonescu: "Cred că amânarea nu e de bun augur"

Alegerile prezidenţiale ar putea fi amânate până după Paşte. Este un scenariu tot mai plauzibil, spun sursele Observator, după ce liderii coaliţiei nu se grăbesc să îl valideze pe Crin Antonescu drept candidat comun în cursa pentru Cotroceni. PSD dă semne că ar vrea să renunţe la fostul lider liberal şi să susţină un candidat propriu. Aseară, într-un interviu pentru Observator, Crin Antonescu şi-a nuanţat declaraţia şi a spus că el nu a pus condiţii coaliţiei, însă e necesar ca PSD-PNL şi UDMR să decidă data alegerilor şi planul de bătaie pentru campania sa electorală.

PSD, PNL şi UDMR vor căuta o solutie de compromis, după ce Crin Antonescu si-a pus in stand-by candidatura la prezidentiale. Acesta a precizat că nu a pus condiţii formaţiunilor politice, dar sunt lucruri care au nevoie clarificare. "Cred că sunt două lucruri despre care am vorbit. Unu: stabilirea unei date a alegerilor, cât mai repede. Şi doi: clarificarea în procedurile interne în aceste formaţiuni, prin decizii de validare în forurile pe care fiecare partid le are, privitoare la candidatura mea. Acestea sunt cele două lucruri foarte simple care pot decide dacă noi continuăm cu această candidatură, o pregătim, îi facem un plan de campanie, tot ce se întâmplă în mod normal în asemenea situaţii. Sau dacă, evident, ne vedem fiecare de drum, domniilor lor căutând un alt candidat şi eu, chiar văzându-mi de treaba mea", a declarat Crin Antonescu

"În realitate, ceea ce are nevoie Crin Antonescu este sprijinul real al partidelor politice şi în acest moment partidele Coaliţiei nu au făcut dovada că l-ar sprijini într-adevăr", a spus Cristian Pîrvulescu, analist politic.

"Acest lucru trebuie să se clarifice. Acest lucru nu se poate clarifica decât prin decizii oficiale ale forurilor îndreptuite prin statut în fiecare partid să ia astfel de decizii", a afirmat Cristian Pîrvulescu.

Ilie Bolojan si Kelemen Hunor au incercat sa dezamorseze criza politică. Cei doi au anuntat că PNL si UDMR ar fi gata să îl valideze pe Crin Antonescu prin vot în forurile de conducere.

Dar liderii PSD dau semne tot mai clare că si-ar dori un alt candidat. "Există în partide, nu numai în PSD, poate că există şi în PNL rezerve cu privire la actualitatea candidaturii domnului Antonescu. Să vedem dacă un candidat PSD poate să obţină sustinerea din partea celorlalte partide din coaliţie", a declarat Vasile Dîncu, vicepreşedinte PSD.

"Domnul Antonescu pare să nu se înţeleagă foarte bine cu PSD-ul. Divorţul din 2014 a lăsat răni adânci în PSD. Sunt speculaţii care se fac în legatură cu posibile acţiuni ale PSD şi ale domnului Ciolacu care l-ar defavoriza pe domnul Antonescu", a precizat Cristian Pîrvulescu, analist politic.

Citește pe Antena3.ro Cazul ciudat al femeii care a stat 25 de ani după gratii pentru că a vrut să-și salveze fratele de închisoare

Alegeri prezidențiale amânate

O altă problemă este data alegerilor prezidentiale. Nici aici nu există un acord la vârful puterii. Liderii coalitiei au stabilit, iniţial, că vom avea turul I pe 23 martie, iar finala prezidentială pe 6 aprilie. Dar acordul de principiu a picat, iar surse Observator spun că Executivul nu va adopta calendarul în această săptămână. Asta înseamna că, cel mai probabil, vom alege un nou presedinte abia după sărbatorile pascale. În acest caz, primul tur ar fi organizat pe 25 mai, adică în ultima duminică din primăvară, iar finala prezidenţială două săptămâni mai târziu, mai exact pe data de 8 iunie. În acest scenariu, Klaus Iohannis va rămâne în funcţie până la jumătatea anului, atunci când noul şef al statului va depune jurământul la Palatul Cotroceni.

"Cred în primul rând că amânarea până în mai-iunie nu e de bun augur, şi sigur că şi prelungirea unui interimat la Cotroceni, prelungirea unui mandat care a expirat, de fapt, din punct de vedere psihologic, cel puţin, dacă nu juridic, nu sunt de bun augur şi nu sunt de natură să sporească şansele electorale ale formaţiunilor şi ale candidatului, indiferent cine ar fi el", a declarat Crin Antonescu. Potrivit Legii, Guvernul stabileşte data alegerilor prezidentiale cu cel putin 75 de zile înainte de ziua votării.