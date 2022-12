Nici comuniștii n-au îndrăznit: colindul, considerat "tulburare a liniștii publice"

Tradiția românească a colindatului din Ajunul Crăciunului s-a păstrat chiar și în perioada comunistă, dar ar putea fi interzisă de progresiști. Primarul Sectorului 6 spune că nu are nimic împotriva colindatului, dar să respecte regulile și orele de liniște. Administratorii de bloc și președinții de asociații ale proprietarilor nu înțeleg ce au de făcut. Colindătorii, nici atât. Cert e că toți cei care se vor simți deranjați de tradiția românească au fost sfătuiți să-i alerge pe colindători cu Poliția.

Tradiția românească a colindatului presupune și ceea ce astăzi se poate încadra la „tulburarea liniștii publice”, conform prevederilor Codului Penal. „Sculați, gazde, nu dormiți! / Vremea e să vă treziți” - sunt versurile unui colind foarte cunoscut, tocmai pentru că se presupune că vin colindătorii la ore care azi sunt considerate nepotrivite și, evident, încalcă legislația privind liniștea publică.

Cu toate acestea, în ultimele două milenii nu s-a pus niciodată problema acordului primit din partea celor care sunt beneficiari ai colindului. Ba chiar există și tradiția prin care colindătorii îi pedepsesc pe cei care nu le deschid ușa, prin „anticolind” aplicat ca o formă de blestem, atunci când „gazdele” nu deschid ușa sau nu le dau colindătorilor plata pentru urări – această plată constând în covrigi, nuci, bomboane sau fructe, nu neapărat în bani.

Se consideră oricum semn rău să respingi urările din ajunul Crăciunului, astfel încât românii se pregătesc pentru această perioadă să-i primească pe colindători. Chiar dacă obiceiurile s-au modificat în ultima perioadă și în loc de Ajun se colindă mai multe zile, în luna decembrie, totuși se păstrează o tradiție care datează de circa două milenii și pe care nu au reușit să o elimine nici măcar bolșevicii.

Norme clare și avize luate în prealabil

Primăria Sectorului 6 al Capitalei a spart gheața, introducând norme clare pentru colindători. Astfel, se permite colindatul, în perioada 6 - 31 decembrie, potrivit Legii 171/2021, dar numai „respectând normele de convieţuire”. „Cred că pe mulți îi deranjează cei care au început să vină cu boxe pe străzi, printre blocuri, dar erau și înainte colindători care veneau cu tobe și cu biciuri, care făceau mult zgomot și plecau, dacă nu primeau nimic. Pe unii îi deranjează, dar e normal să se întâmple, în această perioadă. Nu cred că e nevoie să cheme cineva Poliția să-i alerge pe colindători, indiferent din ce etnie fac ei parte, pentru că pleacă singuri dacă nu le deschide nimeni ușa”, spune Răzvan, un locuitor al Sectorului 6.

Primarul Ciprian Ciucu a transmis, printr-un comunicat de presă, că în Sectorul 6, sunt bineveniţi cei care „respectă tradiţia şi cântă live, cu vocea sau, cel mult, folosind instrumente muzicale”. Nu se acceptă colindatul cu muzică pusă în boxe, pentru care deja s-au dat amenzi pentru tulburarea liniştii publice, pe peste 52.000 de lei, în total. Dar „bomboana pe colivă” a hotărârii este că „pentru a intra şi a cânta în scări de bloc, colindătorii ar avea nevoie de acordul asociaţiei de proprietari, deoarece interiorul blocului nu este domeniu public”.

Ședințe de urgență pentru autorizarea cântăreților

Cei care se gândeau să-și învețe copiii și nepoții să ducă tradiția mai departe se întreabă cum vor putea obține acest acord. „Mă duceam la colindat când eram copil, am fost în fiecare an și pe timpul lui Ceaușescu. Am 52 de ani și nu m-am gândit niciodată că o să vreau să-mi duc nepoții la colindat și va trebui să depun o cerere la fiecare asociație de locatari, eventual și dosar cu șină, dar ce să vezi, blocurile nu au Registratură. Poate ne cer și taxă de timbru sau hotărâre judecătorească pentru colindat cu nepoțeii”, spune Manuela, o tânără bunică din cartierul Drumul Taberei.

Oamenii au fost luați prin surprindere de această decizie și nu înțeleg ce ar trebui să facă pentru a obține avizul viitorilor beneficiari ai colindelor de Crăciun. Mai derutați sunt cei care se ocupă de administrarea blocurilor din sector. „Nu știu cum am putea să intervenim în facilitarea accesului colindătorilor sau interzicerea intrării acestora în bloc. Au mai venit pe la ora 7.00 dimineața și i-au deranjat pe unii vecini, dar asta se întâmplă dintotdeauna. Nici nu există vreo procedură prin care aș putea eu, ca administrator, să convoc ședință pentru așa ceva. Unii oricum le deschid ușa, pentru că vor să-i primească”, explică Tiberiu, administratorul unui bloc din cartierul Drumul Taberei.

Steaua, Capra și Plugușorul se reprogramează

Locatarii care se simt deranjaţi au dreptul să sune la Poliţie. Mai mult, chiar dacă obțin avizele de la beneficiarii colindatului, cei care vin să cânte trebuie să respecte orele de linişte: 13.00 - 14.00 şi 22.00 - 08.00. „Tulburarea fără drept a liniştii locatarilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect, ori prin strigăte sau larmă, constituie contravenţie”, spune Legea 61/1991. Amenzile sunt cuprinse între 200 şi 1.000 de lei, dacă faptele se petrec pe timpul zilei, şi între 500 şi 1.500 de lei, dacă au loc noaptea – deci cu Steaua, cu Capra sau cu Plugușorul nu mai merge nimeni, de-acum înainte, la orele tradiționale, ci doar conform orarului stabilit prin lege. Nici cu „Bună dimineața la Moș Ajun!”. De asemenea, cu Sorcova se va merge doar după ora 08:00, conform programului, nu de la ora 00:00, cum se întâmplă în unele locuri.

De la începutul lunii, poliţiştii locali au amendat 24 de cete de colindători care n-au respectat regulile și legislația. Până acum au primit amenzi doar cei care se plimbau pe străzi cu boxele date la maximum, dar potrivit normelor, vor putea fi amendați și studenții de la Conservator sau de la Teologie, precum și copiii care s-ar încumeta să colinde fără avize luate în prealabil de la asociațiile de proprietari.

Versurile „Sculați, gazde, nu dormiți / Vremea e să vă treziți” se încadrează ca incitare la tulburarea liniștii publice. „Iată vin colindători / Noaptea, pe la cântători” devine mărturie la dosarul deschis pe numele inculpaților care au colindat după ora 22:00 sau înainte de ora 08:00.