Pactul pentru fiscalitate - Stabilitate, tăierea privilegiilor fiscale, toleranță zero pentru evaziune și creșterea colectării

De asemenea, s-ar putea construi 27 de spitale regionale sau s-ar putea înființa 70.000 de noi locuri de muncă. Tocmai de aceea, România are nevoie de un mediu legislativ predictibil, transparent și stabil în ceea ce privește fiscalitatea. Toate aceste condiții minime care pot transforma economia românească și asigura bunăstarea societății se regăsesc în „Pactul pentru fiscalitate”, lansat ieri de mediul de afaceri și academic.

În opinia inițiatorilor acestui demers, ale cărui baze au fost puse în urmă cu opt ani, România nu-și mai poate permite să continue cu actualul sistem de fiscalitate, care este supus în permanență modificărilor. Potrivit lui Răzvan Orășanu, coinițiator al Pactului pentru Fiscalitate, țara noastră nu poate aspira să aibă o economie integrată în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) fără a avea o stabilitate fiscală. Din acest punct de vedere, Pactul pentru Fiscalitate, poate fi una dintre cele mai importante reforme făcute de statul român după 1990, a subliniat importanța acestui demers și profesorul Mircea Coșea.

Ne lipsește viziunea

În intervenția sa, profesorul Mircea Coșea a acuzat faptul că a autoritățile nu au o viziunea și o strategie pentru o realiza. „Poate cineva din această sală să susțină că noi avem o viziune a dezvoltării pentru anul următor? Avem niște măsuri punctuale. Nu știm ce ne așteaptă sau dacă știm, nu ne pregătim”, a spus acesta. În opinia sa, stabilitatea fiscală are un rol important în dezvoltarea României, iar aceasta nu trebuie percepută doar ca un instrument al strategiei bugetare.

Cheltuielile administrative trebuie tăiate

Pe de altă parte, fiscalitatea a rămas singurul atu pe care statul român îl mai poate avea în fața investitorilor. „Povestea cu forța de muncă bine calificată și multă este deja o poveste, iar proprietatea funciară a statului pusă gratuit la dispoziția marilor investitori, așa cum a făcut Ungaria, este o altă poveste. Fiscalitatea este singurul atu pe care îl mai avem noi, ca stat”, a afirmat Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR). În opinia sa, măsurile de colectare a taxelor și impozitelor trebuie rediscutate, la fel cum și administrația publică trebuie reformată. De exemplu, România are doar 3.845 de firme care au o cifră de afaceri mai mare de 10 milioane de euro, iar împreună reprezintă doar 2% din cifra de afaceri la nivel național a companiilor din țara noastră. Deși la Registrul Comerțului figurează ca fiind active circa un milion de firme, doar aproximativ 700.000 au depus anul trecut bilanțul, iar numărul celor care nu-l depun a crescut an de an. „Îți pui, evident, întrebarea ce se întâmplă cu aceste firme, ce se întâmplă dacă nu depun bilanțul. Primesc doar o amendă de 1.500 de lei. Multe dintre acestea dispar, taie câteva facturi, dau un tun și gata. România nu-și mai poate permite să meargă înainte cu acest sistem”, a fost părerea președintelui CCIR.

„România nu-și mai poate permite să aibă 42 de județe și reforma administrativă trebuie făcută cât mai repede. Nu mai putem ține acest aparat administrativ, pentru că economia reală nu-l mai poate susține. Să nu mai fie 42 de județe, să nu mai fie comună sub 5.000 de locuitori. Cu toate acestea, se tot creează agenții, recent s-a lansat ideea înființării unei noi agenții unde să fie angajați 300 de funcționari. Spre ce mergem?”

Mihai Daraban, președintele CCIR

Pentru o așezare justă a sarcinii fiscale a pledat și Gabriel Biriș, partener al casei de avocatură Biriş - Goran. „Din păcate, fiscalitatea este șvaițer. Sunt acordate multe privilegii unor domenii. Sunt foarte mulți privilegiați și foarte mulți discriminați”, a fost de părere acesta, iar în opinia sa este scandalos că „ne gândim că unele sectoare economice profitabile nu trebui să plătească impozite”. Nevoia de consolidare fiscală nu trebuie să însemne taxe mari. „Putem ajunge la deficit bugetar de 3% acționând pe două direcții: fără privilegii și reducerea evaziunii”, a spus Gabriel Biriș

Nu trebuie să majorăm taxele pentru reducerea deficitului bugetar. Nimeni nu mai trebuie scutit de la plata taxelor. Toţi trebuie să plătim taxe în mod egal. Tot pentru reducerea deficitului, fără de care puţine se pot întâmpla, este o urgenţă creşterea colectării. Este inadmisibili ca bugetul să piardă 7 miliarde de euro pe an doar din evaziunea pe TVA.

Gabriel Biriș, avocat de business