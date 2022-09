Prețul energiei aruncă în aer profiturile producătorilor de energie la mijlocul anului

Cel mai mare câștigător al exploziei prețurilor este compania de stat Hidroelectrica: a raportat la sfârșitul primului semestru al anului o creștere a profitului cu peste 50% la o producție de energie redusă cu 30%, bifând un nou record de profitabilitate. Și Nuclearelectrica se poate lăuda cu o explozia a profitului, după ce în acest semestru a obținut un profit net cu 217% mai mare decât cel raportat în perioada similară a anului trecut, în condițiile în care și în cazul ei cantitatea de energie vândută a scăzut. În tot acest timp, Executivul acuză traderii de energie că speculează piața și provoacă majorarea nejustificată a prețurilor. Lovitura gândită de Guvern este supraimpozitarea profiturilor realizate de aceștia, după ce supraimpozitarea profiturilor funcționează de mai mult timp în cazul producătorilor. Din viteză însă, proiectul pregătit în acest scop va duce la scumpirea energiei pentru consumatorii noncasnici. Execuția bugetară de la mijlocul acestui an arată că majorarea veniturilor statului are la bază creșterea inflației și veniturile mai mari obținute din suprataxarea profiturilor obținute de producătorii de energie.

Deși s-a confruntat cu un an meteorologic prost, din cauza secetei, care a dus la diminuarea producției de energie, la mijlocul anului compania Hidroelectrica a raportat un profit istoric. Astfel, cel mai mare producător de energie electrică din România a înregistrat în primele șase luni ale anului un profit net de 2,63 de miliarde de lei, în creștere cu 56% față de cel din primele șase luni ale anului trecut. Veniturile companiei au crescut și ele, de la 3,2 miliarde acum un an, la 4,7 miliarde. Creșterea profitului a survenit pe fondul scăderii puternice a producției de energie, din cauza condițiilor meteo defavorabile, seceta ducând la o scădere semnificativă a debitelor Dunării și râurilor interioare. Hidroelectrica a produs în primele șase luni doar 7,18 TWh de energie, cu circa 3 TWh mai puțin, ceea ce înseamnă o reducere cu 29% a producției. „Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, pe bază consolidată, compania a înregistrat venituri totale de 6.489,3 milioane de lei, în creștere cu 68,9% față de aceeași perioadă a anului precedent și un profit net de 3.085,6 milioane de lei, în creștere cu 113,8% față de aceeași perioadă a anului precedent. Pe parcursul perioadei de șase luni încheiată la 30 iunie 2022, Hidroelectrica SA a plătit un impozit pe venit suplimentar de 351 de milioane de lei și a înregistrat un cost cu apa turbinată de 243,3 milioane de lei, în scădere cu 24,9% față de anul trecut, datorită volumului mai mic de producție de energie electrică. La sfârșitul lunii iunie 2022 lichiditățile companiei erau de 3,35 miliarde de lei”, arată Fondul Proprietatea, unul din acționarii companiei Hidroelectrica, într-un raport.

Explozia prețurilor umple conturile

Deși a produs mai puțină energia, Hidroelectrica a reușit să-și crească veniturile și profitul net datorită prețurilor din ce în ce mai mari. Astfel, prețul mediu de vânzare a fost, în primele șase luni, de 577 de lei/MWh, mai mult decât dublu față de primele șase luni din 2021 – 283 de lei/MWh.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din România, dar și cel mai ieftin. Compania operează un număr de 209 centrale, cu o putere instalată totală de 6.482 MW, cărora li se adaugă parcul eolian de la Crucea.

Profitul Nuclearelectrica se mărește cu 217%

Un alt mare câștigător al creșterii prețurilor pe piața energiei electrice a fost și compania de stat Nuclearelectrica, societatea care operează centrala nucleară de la Cernavodă. Aceasta a obținut în prima jumătate a anului un profit net de 1,22 de miliarde de lei, față de 385,3 milioane de lei în perioada similară a anului precedent, ceea ce înseamnă o creștere cu 217%, în condițiile majorării veniturilor din exploatare, conform raportului operatorului centralei de la Cernavodă, publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB), mai exact a creșterii prețului la energie. Și în cazul acestei companii, creșterea profitului a survenit pe fondul scăderii cantității de energie vândută. Astfel, veniturile din vânzarea energiei electrice s-au ridicat la 3,09 miliarde de lei, cu 130,6% mai mari comparativ cu cele din primele șase luni ale lui 2021, de 1,34 de miliarde de lei. Acestea au fost generate de creșterea cu 143% a prețului mediu ponderat al energiei electrice vândute în primul semestru din 2022, față de prețul mediu ponderat din aceeași perioadă a anului 2021, arată compania în raportul transmis BVB. În primele șase luni din 2022, societatea a vândut o cantitate totală de energie electrică mai mică cu 5,1% față de cea din primul semestru din 2021, pe seama unei producții de energie electrică mai mică cu 2,3%.

„Ca urmare a aplicării cotei de impozitare de 80% pe venitul suplimentar rezultat din diferenţa dintre preţul mediu lunar de vânzare al energiei electrice şi preţul de 450 de lei/MWh, în baza art. II alin. (1) din Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, a rezultat o cheltuială cu impozitul pe venit suplimentar de 585,8 milioane de lei”.

Raportul Nuclearelectrica transmis BVB

Inflația crește, energia se scumpește, avantaj statul

Execuția bugetară la sfârșitul primelor șapte luni ale anului ne arată o creștere a veniturilor cu 0,97 de puncte procentuale din PIB, „influențată în principal de încasările din alte impozite pe bunuri și servicii, venituri nefiscale, impozit pe profit și TVA, în timp ce cheltuielile bugetare au înregistrat o cvasistagnare”, arată Ministerul Finanțelor. Mai clar, asta înseamnă că veniturile au crescut ca urmare a majorării puternice a inflației, ceea ce a adus încasări mai mari din TVA la buget, dar și din majorarea prețurilor energiei, ceea ce a crescut încasările din suprataxare, dar și a celor din dividende.

Guvernul suprataxează traderii, dar scumpește și energia

Soluția identificată acum de Guvern pentru a încerca să stopeze creșterea ireală a prețurilor este suprataxarea traderilor de energie. Proiectul de ordonanță de urgență pregătit în acest scop ascunde însă o mare hibă, el ducând la creșterea prețului energiei electrice pentru consumatorii noncasnici, susține Asociația Energia Inteligentă.

„Proiectul de OUG de modificare a măsurilor aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, aprobate prin OUG nr. 27/2022, nu prezintă publicului larg efectele ei. Principalele modificări intens vehiculate sunt legate de «suprataxarea» profiturilor, dar nu se prezintă nimic despre faptul că aceasta Ordonanță crește prețul pentru consumatorii noncasnici și instituțiile publice, care nu vor mai beneficia de prețul plafonat care există în prezent pentru ei”, arată o analiză realizată de AEI.

Astfel, în art. 1, alin. 1 din propunerea de OUG se precizează: „Pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 august 2023, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este:

maximum un leu/kWh, cu TVA inclusă, pentru 85% din consumul realizat la locul de consum în anul n-1, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii

maximum un leu/kWh, cu TVA inclusă, pentru 85% din consumul realizat la locul de consum în anul n-1, pentru instituțiile publice.

În termen de xxx zile de la intrarea în vigoare a OUG, fiecare minister care are în coordonare instituții/agenți economici de tipul celor menționate/i la lit c) va publica, pe site-ul propriu, lista beneficiarilor schemei de sprijin prevăzuți la alin. c), identificați prin denumire, CUI și adresă. Listele cu beneficiarii vor fi stabilite de ministerele de resort pe județe. Lista beneficiarilor instituții publice este inclusă în anexa la prezentul act normativ. Dacă este cazul, listele vor fi actualizate lunar de către ministerele de resort”.

Mai exact, arată analiza citată, acest articol spune că :