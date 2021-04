S-a înființat Guvernul Cîțu 3 și’un sfert, care vrea să aducă normalitatea în România, de Ziua Copilului

Florin Cîțu poate candida cu succes pentru Cartea Recordurilor, fiind primul premier care conduce nu unul, nu două, nu trei, ci chiar trei guverne și un sfert. Cabinetul pe care îl conduce oficial este format din trei facțiuni, fiecare controlată politic de către partidele care alcătuiesc Coaliția PNL – USR-PLUS – UDMR, avându-i drept vicepremieri pe Dan Barna și Kelemen Hunor. Aceștia din urmă coordonează separat activitatea a câte unui grup de ministere conduse de miniștri cu același carnet de partid. Ei bine, la mijlocul acestei săptămâni, Florin Cîțu a dispus înființarea unui guvern paralel, format din ministerele care compun Executivul oficial, la care se adaugă câteva instituții tot guvernamentale, care va propune, monitoriza și aproba măsurile “pentru revenirea României la normalitate de la data de 1 iunie 2020, în contextul pandemiei de COVID-19”. Iar, ca lucrurile să fie și mai “tari”, aceleași entități se autoverifică să vadă dacă au dus la îndeplinire ceea ce au aprobat.

Operațiunea a început în data de 7 aprilie, când premierul Florin Cîțu, împreună cu secretarul general al Guvernului, Tiberiu Gorun, au semnat Decizia Prim-Ministrului nr. 268, privind constituirea și atribuțiunile Comitetului Interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021 în contextul pandemiei de COVID-19. Acesta este, conform documentului citat, un organism fără personalitate juridică, dar care dublează Guvernul României, este condus de premierul Cîțu, în calitate de președinte, și de către secretarul general al Guvernului, în calitate de vicepreședinte.

Mai mult, secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Secretariatul General al Guvernului. Singurii care dispar din această schemă a instituțiilor care se vor ocupa cu revenirea României la normalitate, de la 1 iunie, sunt cei doi vicepremieri de la USR-PLUS, respectiv de la UDMR, Dan Barna și Kelemen Hunor.

Ministere, la pătrat

Comitetul are componența copiată a Guvernului, din el făcând parte următoarele entități: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene., Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului și Sportului, Secretariatul General al Guvernului, Comitetul Național de Coordonare a Activității privind Vaccinarea împotriva COVID-19, Departamentul pentru Situații de Urgență și Institutul Național de Sănătate Publică.

Adică tot guvernul, cu instituțiile subordonate, care, oricum, lucrează de mai bine de un an, sub forma vechiului Cabinet PNL, dar și sub forma noului guvern de coaliție.

Rapoarte și analize

Din Decizia premierului, mai aflăm și care sunt atribuțiile acestui guvern paralel. Astfel, în exercitarea atribuțiilor, Comitetul emite instrucțiuni și elaborează rapoarte și analize. La lucrările acestui comitet, spune documentul citat, pot participa, în calitate de invitați, instituțiile publice din România, cu atribuții și competențe în gestionarea pandemiei de COVID-19, respectiv în desfășurarea pregătirilor la nivelul național și local pentru revenirea României la normalitate, de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19, precum și organizațiile profesionale de profil și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale.

Cabinetul paralel se autocontrolează

În cadrul acestui Comitet, ministerele sunt reprezentate, la activitățile desfășurate, la nivel de miniștri. Adică exact cum sunt reprezentate aceste ministere și în cadrul ședințelor de guvern. Aflăm că, în cazul în care ședințele Comitetului sunt prezidate de vicepreședintele entității, adică de către secretarul general al Guvernului, aceste ministere urmează să fie reprezentate la nivelul secretarului de stat anume desemnat pentru această activitate. Adică, din nou, așa cum se întâmplă și la ședințele de guvern. În cazul instituțiilor neministeriale, cum este Comitetul Național de Vaccinare, Departamentul pentru Situații de Urgență sau Institutul Național de Sănătate Publică, acestea vor fi reprezentate în aceste ședințe de către conducătorii acestora. Adică aceiași care participă, când este cazul, și la ședințele obișnuite de guvern.

Formal, Comitetul are ca obiectiv stabilirea, coordonarea și monitorizarea aplicării măsurilor “pentru pregătirea revenirii României la normalitate, la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19”. El stabilește domeniile de intervenție și coordonatorii acestora. Comitetul stabilește acțiunile prioritare și măsurile specifice… la propunerea ministerelor de resort sau a instituțiilor publice competente. Cu alte cuvinte, ministerele de resort propun acțiunile, dar tot ele le stabilesc. De noaptea minții!

Același comitet stabilește calendarul de implementare și monitorizează și evaluează îndeplinirea atribuțiilor. În traducere liberă, se autoevaluează.