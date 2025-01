Achiziții militare record în 2024: Suedia și Norvegia ne dau bani pentru completarea sistemelor Patriot

Această finanțare urmărește să consolideze apărarea aeriană a Ucrainei, asigurând în același timp ca România să își mențină propriile capacități de securitate, scrie publicația electronică breakingdefense.com. Țara noastră va folosi fondurile pentru a înlocui componente-cheie ale sistemului său Patriot, inclusiv rachete, senzori și alte echipamente critice. Contribuția suedeză, în valoare de 27 milioane de dolari, și cea norvegiană, în valoare de 127 milioane de dolari, fac parte din proiectul „Immediate Action on Air Defense” (IAAD), o inițiativă condusă de Germania prin care se oferă Ucrainei sisteme de apărare aeriană și sprijin financiar țărilor care donează astfel de echipamente.

România a donat în vară Ucrainei unul din cele șapte sisteme Patriot achiziționate în 2017 din SUA. Contractul are o valoare de 3,9 miliarde de dolari, iar până acum am primit patru sisteme. Pe lângă acestea, România a intrat și într-un program de achiziție gestionat de NATO prin care va cumpăra 200 de rachete PAC-2 GEM-T la un cost estimat de circa un miliard de euro. „Această donare se face cu condiția continuării negocierilor cu Aliații, în special cu partenerul strategic american, în vederea obținerii unui sistem similar sau echivalent, care să răspundă nevoii de asigurare a protecției spațiului aerian național”, se preciza la vremea respectivă într-un comunicat CSAT.

Contract de 946 milioane de dolari pentru un sistem Patriot

„Raytheon (compania americană Raytheon Technologies - n. red) a primit un contract de 946 milioane de dolari din România pentru furnizarea de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană și antirachetă Patriot, marcând a treia comandă de acest fel din partea națiunii europene. Achiziția este concepută pentru a înlocui echipamentele Patriot furnizate Ucrainei și se încadrează într-un efort de ajutor militar mai amplu al coaliției occidentale condus de Germania, proiectul Acțiune imediată pentru apărarea aeriană (IAAD), pentru a cofinanța și transfera urgent o varietate de sisteme moderne de apărare aeriană la Kiev”, scrie breakingdefense.com. Conform noului acord, livrările sunt programate să fie finalizate până cel târziu la sfârșitul lunii decembrie 2029. Comanda alocată acum de Pentagon vizează componenta care ține de compania americană Raytheon, restul costurilor pentru cele 3 sisteme Patriot urmând să se împartă către alte companii precum Lockheed Martin și Oshkosh. Pete Bata, vicepreședinte senior al Global Patriot la Raytheon, a declarat cu această ocazie că „investiția continuă a României în Patriot este o dovadă a dăruirii națiunii de a asigura securitatea colectivă, descurajarea și stabilitatea în întreaga Europă”.

Patriot este singura capacitate de apărare aeriană și antirachetă din lume, dovedită în luptă, capabilă să se apere împotriva rachetelor de croazieră avansate cu rază lungă de acțiune, rachetelor balistice tactice și a întregului spectru de amenințări aeriene. Patriot este fundamentul apărării aeriene pentru 19 țări, iar sistemul continuă să-și demonstreze eficiența împotriva amenințărilor aeriene avansate.

Raytheon a anunțat că va colabora cu companii locale de armament pentru a asigura un lanț de aprovizionare adecvat pentru sistemele Patriot destinate României.

Cheltuieli militare record în 2024

Pe fondul războiului din Ucraina, armată română a făcut cele mai mari achiziții din istoria ei. Este vorba, în special, de achiziția celor 32 de avioane F-35 Lightning II, în cea mai modernă versiune Block 4. Ele vor fi furnizate în următorii 10 ani de către compania americană Lockheed Martin, iar contractul semnat în noiembrie are o valoare de 6,5 miliarde dolari. Al doilea contract ca valoare a fost semnat cu sud-coreenii de la Hanwha Aerospace și prevede furnizarea a 54 de obuziere K9, muniție și 36 de vehicule de realimentare K10. Contractul a fost semnat în iulie și are o valoare de un miliard de euro. Contractul mai prevede că Hanwha Aerospace va ridica în România o fabrică unde, potrivit contractului, va construi K9 Thunder în diferite etape. Pe lista celor mai mari contracte apare pe poziția a treia cel semnat cu compania turcă Otokar. El prevede furnizarea a 1.059 de autovehicule 4x4 tactice blindate de tip ușor COBRA II. Contractul are o valoare de circa 934 milioane de dolari. Primele 278 de unități vor fi produse în facilitățile de producție ale companiei turce din Turcia, iar restul în România, pentru care va fi construită o structură de producție.