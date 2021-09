Vaccinul românesc, „arestat” de Curtea de Conturi din Timiș

Inspectorii Camerei de Conturi Timiş au raportat că cercetarea lor în cazul vaccinului românesc împotriva COVID-19 a fost obstrucţionată în desfăşurarea activităţii de audit de conducerea institutului OncoGen, de la Timișoara. Medicul și cercetătorul Virgil Păunescu, directorul proiectului „Decode”, în urma căruia ar trebui să aibă și România un vaccin anti-COVID-19, ar fi refuzat să pună la dispoziţia inspectorilor Curţii de Conturi documentele solicitate de aceștia şi nu ar fi dorit să răspundă la întrebările despre realizarea vaccinului. Doctorul Păunescu a formulat o plângere împotriva inspectorilor de la Timiș și spune că se știa cu trei luni înainte că urmează auditul, cu rezultat direcționat politic.

Multe țări au început să finanțeze cercetarea pentru producerea unui vaccin eficient împotriva COVID-19, însă România n-a făcut decât să saboteze și să refuze finanțarea oricărei astfel de încercări. Medicul Virgil Păunescu, de la Timișoara, a anunțat printre primii din Europa, încă de la începutul pandemiei, că s-a apucat de cercetări pentru a crea un vaccin românesc, folosind o tehnologie care era deja în lucru, de mai mulți ani, la institutul OncoGen. Imediat după declarația cercetătorului s-a declanșat și o campanie națională de denigrare și decredibilizare a acestuia, „internauții” acuzându-l că minte. Campania împotriva cercetătorului s-a extins și a continuat până astăzi, iar cererile acestuia de creștere a finanțării cercetării pentru vaccinul românesc au fost ignorate. Totuși, a reușit să stabilească o colaborare ulterioară cu Institutul Cantacuzino, pentru a produce acest vaccin, în momentul în care va exista. Deși cercetarea nu s-a finalizat, deși în nicio țară din lume nu cere nimeni documente din cadrul unei cercetări aflate în derulare, inspectorii Camerei de Conturi Timiş au făcut un audit din care reiese că cercetătorii le-au „obstrucționat” acțiunea, pentru că nu le-au fost prezentate dovezi cu privire la existenţa vreunui vaccin experimental sau a stadiului cercetărilor. Deși proiectul Decode e încă în derulare, iar o astfel de scurgere de informații poate degenera în spionaj economic, mai ales dacă se cer documente din studiile științifice pentru analiza cărora niciun expert al Curții de Conturi nu este specializat – deci ar urma să fie analizate de o companie farmaceutică pe care n-ar împiedica-o nimeni să fure patentul.

Inspectorii se grăbesc să ceară rezultate

Conform legislației românești, Curtea de Conturi are dreptul să verifice o astfel de cercetare științifică, dar numai din punctul de vedere al documentelor care atestă cheltuirea corectă a fondurilor. Colaborarea dintre Centrul OncoGen din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brânzeu, din Timişoara, şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, din Capitală, presupune și o finanţare cu 3,5 milioane de lei, din bani publici. Dar în cercetare, în general, nu garantează nimeni că produsul final va fi cel ddorit, pentru că nu este ca și cum s-ar plăti de la stat ingrediente pentru o pizza. Un vaccin care nu se dovedește a fi eficient sau care produce efecte adverse nu se poate lansa pe piață, indiferent care ar fi termenul limită prevăzut în contract pentru crearea acestuia. Iar cercetarea nu presupune obținerea unui rezultat prestabilit, la un termen limită, mai ales într-un domeniu ca acesta. Vaccinul românesc ar trebui, totuși, să iasă pe piaţă pe 5 decembrie 2021, ceea ce i-a determinat pe inspectorii de la Timiș să ceară, cu multe luni înainte de „deadline” dovada că se lucrează la acest vaccin. Raportul de audit financiar întocmit de inspectorii Camerei de Conturi Timiş, entitate ce reprezintă structura în teritoriu a Curţii de Conturi a României, arată că nu le-a fost prezentată nicio dovadă a existenței vaccinului, deși doctorul Virgil Păunescu a afirmat de mai multe ori, de anul trecut până acum, că OncoGen a obţinut un vaccin împotriva COVID-19.

Un vaccin în lucru nu poate fi „predat” auditorilor

Pentru Jurnalul, cercetătorul de la Timișoara declara, în martie 2021, că lucrează la vaccin de un an și a obținut rezultate pe care le-a verificat pe sine însuși. Medicul s-a vaccinat cu produsul, dar nu este ca și cum ar putea să pună la dispoziția unor experți contabili și juriști mostre de ser sau documente științifice, mai ales pentru că inspectorii care le-au cerut nu au expertiza necesară astfel încât să le analizeze. Și nici nu face obiectul unui audit financiar analiza rezultatelor de laborator, în plină desfășurare a unei cercetări. „Entitatea verificată nu a pus la dispoziţia auditorilor publici externi documente din care să rezulte că s-a obţinut consimţământul scris al Autorităţii Contractante astfel încât să convingă că nu se folosesc în defavoarea acesteia informaţiile primite sau rezultatele studiilor, testelor şi cercetărilor efectuate în cursul şi în scopul realizării contractului, aşa cum se angajează prin articolul 7 literele q şi r din Contractul de Finanţare încheiat”, raportează inspectorii de la Timiș. Auditul s-a făcut în martie 2021, iar inspectorii au precizat, în raport, că nu li s-au prezentat „nici documente şi acte justificative care să permită exprimarea unei opinii privind modul de derulare a acestui proiect”. Din raport mai reiese că auditul a fost făcut pentru că cercetătorul Păunescu și-a permis să facă declarații în mass-media, lăudându-și vaccinul. În oricare altă țară din lume, o astfel de cercetare științifică este promovată chiar de stat, pentru că interesul direct este al statului să se afle că se lucrează la un astfel de produs farmaceutic. De altfel, chiar zilele trecute s-au descoperit contracte semnate de fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, în numele statului român, pentru achiziționarea unor vaccinuri din Austria care nici acum nu au fost create de cercetători. Cu toate acestea, în țara noastră, Curtea de Conturi cere socoteală cercetătorilor români pentru evoluția veccinului românesc.

Întrebările inspectorilor, luate din presă

Inspectorii de la Timiș au pus inclusiv întrebări în legătură cu o presupusă testare a vaccinului românesc în Germania, deși Virgil Păunescu explicase, inclusiv pentru Jurnalul, din martie 2021, că cercetătorii germani doar folosesc o tehnică similară, dar nu testează același vaccin. Deși apăruseră doar în presă aceste informații – care s-au dovedit false – inspectorii au considerat că trebuie să-i ceară socoteală directorului proiectului, nu să verifice, mai întâi, veridicitatea celor relatate de unii jurnaliști. Ceea ce declara cercetătorul pentru Jurnalul, în martie 2021, era exact opusul acuzațiilor care i s-au adus – anume că rezultatele cercetării au fost aruncate în derizoriu, deși tehnologia pe care o dezvoltă este folosită, cu succes, în alte țări, printre care și Germania. Mai mult, acesta explica faptul că în timp ce toate celelalte state își încurajează, își finanțează și își promovează cercetătorii, mai ales acum, în lupta împotriva pandemiei de SARS-CoV-2, statul român face exact pe dos, fără să dea vreo explicație, deși, din primele rezultate de laborator, vaccinul românesc ar urma să aibă ca efect imunizarea pe 17-20 de ani. Și pentru această afirmație i-au cerut socoteală inspectorii de la Timiș.

Experții n-au înțeles textele din ziare

„Am primit un articol de la niște medici din Germania, apoi am corespondat pe teme științifice cu ei. Este o asociere între o firmă privată mare, două centre de cercetare în tratarea cancerului. Noi am pornit acum un an cu cercetarea pentru vaccin și am spus că tehnologia provine din tratarea cancerului. Specialiștii germani lucrează cu o tehnologie derivată tot din cea de vaccinare împotriva cancerului. Ei testează acum vaccinul. Tehnologia lor nu este identică, ci asemănătoare cu a noastră”, a declarat, pentru Jurnalul, doctorul Virgil Păunescu, în martie 2021. Doar că experții Curții de Conturi n-au înțeles cum se desfășoară activitatea de cercetare, în lumea științifică, cerându-i acestuia să răspundă ca și cum ar fi interzisă corespondența între cercetători sau ca și cum ar fi fost scurgeri de informații. Tot Virgil Păunescu a explicat atunci, pentru Jurnalul, de ce vaccinul germanilor este altceva și doar o parte din tehnologie este similară. Ba, mai mult, explica de ce este nevoie de urgentarea suplimentării finanțării în România, pentru a se asigura ingredientele necesare producției înainte de a finaliza cercetările alte țări care ar folosi aceleași substanțe: „Noi nu ne-am oprit din cercetare. Mai avem puțină finanțare, dar nu cât ne trebuie. Pregătirea pentru producție necesită circa 5 milioane de euro, pentru a putea face toate cercetările de care este nevoie. Agenția Europeană a Medicamentului vrea experimente care costă mult mai mult. Avem la dispoziție doar bugetul de 720.000 de euro, pe doi ani, 2020-2021. Banii au venit în august anul trecut, când lumea este în concediu, astfel că am început să facem achizițiile în septembrie și abia la sfârșitul anului ne-au venit reactivii și am început să lucrăm”, a mai explicat medicul. Acești reactivi nu se produc în România, astfel încât și cercetarea depinde de achiziții din alte țări. Atunci când va începe producția unui vaccin similar, eventual în Germania, reactivii vor fi mult mai greu de găsit sau chiar imposibil, mai ales dacă se va dovedi eficiența vaccinului bazat pe tehnologia folosită deja în tratarea cancerului.

Inspectorii s-au plâns că directorul de proiect, Virgil Păunescu, dar şi conducerea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino au refuzat să răspundă întrebărilor în legătură cu starea în care se află proiectul de cercetare şi la rezultatele obţinute.





Doctorul Virgil Păunescu a explicat, pentru Jurnalul, care este secretul tehnologiei care dă rezultate în tratarea cancerului – cea pe care încearcă să o adapteze pentru SARS-CoV-2. „Este diferită tehnologia pe care lucrăm, pentru că nu produce anticorpi naturali. Organismul este stimulat, prin acest vaccin, pentru a produce limfocite T, care să omoare celulele defecte, fie că sunt maligne, fie că sunt infectate viral. Celulele infectate sunt distruse și astfel virusul nu se mai împrăștie”, a explicat cercetătorul. Timișorenii au publicat un articol științific într-o revistă fără atestare, pe 8 februarie 2020. Nu au așteptat să publice într-o revistă acreditată ISI, pentru că ar fi durat între șase luni și un an, în ciuda pandemiei. Specialiștii s-au bazat pe folosirea acestei tehnologii, cu succes, în tratarea cancerului. „Dacă n-am fi publicat și ar fi dezvoltat altcineva aceeași tehnologie, n-am fi putut să venim, ulterior, să spunem că și noi am făcut același lucru. Nu ne-ar fi crezut nimeni. Pentru că este vorba despre foarte mulți bani, pentru cercetare și pentru producerea vaccinului, nu există solidaritate. Nimeni nu vrea să colaboreze cu nimeni. Dacă ar exista o finanțare externă, în principiu am putea lucra, dar în lume sunt multe laboratoare. Noi am conta dacă statul român ne-ar ajuta să prezentăm niște rezultate concrete, astfel încât să trecem măcar în faza a doua a cercetării. Pentru asta am insistat, pentru a primi cinci milioane de euro, în condițiile în care România a primit, anul trecut, 1,5 miliarde de euro pentru COVID-19”, a mai explicat specialistul. Toate aceste lucruri sunt absolut normale în lumea științifică, dar din modul în care au formulat întrebările inspectorii de la Timiș reiese că aceștia nici nu cunosc uzanțele din cercetare, la nivel mondial, nici nu s-au documentat înainte de a descinde în birourile OncoGen, pentru a-nțelege în ce constau etapele unei astfel de cercetări.

Doctorul Virgil Popescu așteaptă acum răspunsul din partea Curții de Conturi, în urma plângerii pe care le-a făcut-o inspectorilor de la Timiș.

Vaccinul pe care îl cercetăm noi este un amestec de nouă proteine. În cazul acestuia, se poate controla cantitatea. Vaccinul nu se administrează doar injectabil. Există și vaccinuri sub formă de plasturi care se pun pe piele, altele sunt sub formă de tablete care protejează vaccinul în stomac și îl eliberează în intestin. Se pot face și sub formă de spray, cu administrare nazală, așa cum propunem noi. Vaccinul este o metodă de manipulare a sistemului imun.

Virgil Păunescu

Pacienții vaccinați cu tehnologia propusă de noi ar putea fi imunizați timp de 17-20 de ani – un lucru foarte important, dacă ne gândim că vor fi țări care nu vor primi vaccinurile actuale, în următorii trei ani, iar cele care deja au început vaccinarea o vor lua de la capăt, după un an.

Virgil Păunescu