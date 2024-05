Boris Becker: Nu cunosc niciun alt record în niciun alt sport care să egaleze succesul lui Nadal

Când Rafael Nadal va părăsi Roland Garros ca jucător, se va încheia una dintre cele mai mari iubiri din sport, scrie CNN.

De la debutul său învingător la Roland Garros 2005, pe când avea 18 ani, când l-a învins pe Roger Federer în semifinale chiar în ziua în care împlinea 19 ani, Nadal a pierdut doar de trei ori pe zgura pariziană în cei 19 ani care au trecut de atunci.

Recordul de victorii și înfrângeri al lui Nadal în capitala Franței este de 112-3, o rată de victorie uimitoare de 97,4%, deși a fost nevoit să se retragă și înainte de meciul din turul al treilea în 2016 din cauza unei accidentări.

Numele spaniolului a devenit sinonim cu Openul Franței; statuia „King of Clay” se află la intrarea în incinta turneului din 2021.

„Dacă îl câștigi de cinci ori, este mult”, a declarat marele tenismen Boris Becker pentru CNN. „Dacă îl câștigi de 10 ori, este imposibil. Nadal l-a câștigat de 14 ori. Nu cunosc niciun alt record în niciun alt sport care să egaleze asta”.

Becker amintește de câțiva dintre marii tenismeni, inclusiv pe el însuși, care nu au reușit să câștige Openul Franței pentru a sublinia și mai mult absurdul recordului lui Nadal la Paris.

„[Bjorn] Borg l-a câștigat de șase ori, ceea ce la acea vreme era ceva nemaiauzit de..., dar Pete Sampras nu l-a câștigat niciodată, Stefan Edberg nu l-a câștigat niciodată, Becker nu l-a câștigat niciodată. Așa că nu este nicio rușine să nu câștigi French Open”, a declarat germanul acum în vârstă de 56 de ani.

„Credeți sau nu, mi-a plăcut să joc la Paris. Am avut un mare sprijin, le-a plăcut stilul meu. Știu că nu l-am câștigat niciodată, singurul turneu major pe care nu l-am câștigat. Am ajuns de câteva ori în semifinale, dar m-am descurcat cât de bine am putut cu stilul meu”, a adăugat Becker, care era renumit pentru jocul său de serviciu și voleu.

Rafa Nadal, de 14 ori campion la Roland Garros, a declarat că există șansa ca turneul din acest an de la Paris să nu fie ultimul său turneu, înainte de meciul dificil cu Alexander Zverev, al patrulea favorit.

