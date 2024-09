Portarul Ciprian Tătăruşanu şi-a anunţat finalul carierei. ”Am început acum 30 de ani, iar astăzi mă opresc!”

Tătărușanu și-a anunțat decizia printr-un mesaj pe instagram:

„Fotbal, cel mai frumos sport din lume, pe care am fost binecuvântat și onorat să îl practic! Ți-am dat totul din primele zile și până acum, te-am pus mereu pe primul loc iar tu m-ai răsplătit pe măsură. Îți mulțumesc pentru momentele frumoase, dar mai ales pentru cele grele.

Ele m-au făcut omul care sunt azi! Și pentru toți suporterii, antrenorii, coechipierii, adversarii, conducătorii, arbitrii și jurnaliștii cu care m-am intersectat în acest parcurs. Am încercat să îi tratez cu respect și sper că am reușit. Celor ce vor veni de-acum înainte, le urez mult succes! Am început acum 30 de ani iar astăzi mă opresc. Mulțumesc pentru tot!”

Pe lângă longevitatea sa la echipa națională, Tătărușanu rămâne și cel mai scump transfer al unui portar în campionatul intern, el fiind achiziționat de FCSB cu 1,5 milioane euro de la Gloria Bistrița.

(sursa: Mediafax)