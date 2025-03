Orchestra Philharmonia din Londra sub bagheta lui Santtu-Matias Rouvali - două concerte de excepție la Sala Palatului, cu violoncelistul Andrei Ioniță și pianista Alexandra Dariescu, în a XXVII-a ediție a Festivalului Enescu

Alături de reputata orchestră britanică vor evolua doi dintre cei mai activi muzicieni români pe plan internațional: violoncelistul Andrei Ioniță și pianista Alexandra Dariescu, iar compozitorii George Enescu și Dmitri Șostakovici, celebrați în cadrul celei de a XXVII-a ediții a Festivalului Enescu, sunt incluși în programul celor două seri.

Concertele vor avea loc miercuri, 27 august și joi, 28 august 2025, de la ora 20:00, în Sala Mare a Palatului, primul având în program Capriciul italian op. 45 de Piotr Ilici Ceaikovski, Concertul nr. 1 în mi bemol major pentru violoncel și orchestră op. 107 de Dmitri Șostakovici și Suita Pasărea de foc de Igor Stravinski (27 august 2025), iar cel de al doilea Fantezia pentru pian și orchestră de George Enescu și Simfonia nr. 7 în do major op. 60, Leningrad de Dmitri Șostakovici (28 august 2025).

Considerată drept una dintre cele mai mari orchestre ale lumii, Philharmonia Orchestra aniversează anul acesta 80 de ani de activitate. Din 2021, Santtu-Matias Rouvali este dirijorul principal al orchestrei, poziție deținută de-a lungul timpului de nume de legendă precum Herbert von Karajan, Otto Klemperer, Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli, Christoph von Dohnányi, Vladimir Ashkenazy sau Esa-Pekka Salonen.

Orchestra este recunoscută atât pentru interpretările tradiționale, cât și pentru deschiderea către tehnologia inovatoare: înregistrările sale includ LP-uri de referință, peste 150 de coloane sonore de filme și jocuri video și spectacole transmise în regim de streaming, iar înregistrarea Simfoniei nr. 5 în do minor, op. 67 de Beethoven călătorește prin spațiul interstelar la bordul navei spațiale Voyager. De altfel, prin instalațiile imersive și experiențele de realitate virtuală (VR), Orchestra Philharmonia utilizează tehnologia pentru a se conecta cu un public tot mai larg și în afara sălilor de concert, creând noi experiențe artistice care permit explorarea muzicii din interiorul orchestrei.

Violoncelistul Andrei Ioniță - pe care celebra publicație The Times l-a descris drept „unul dintre cei mai incitanți violonceliști care au apărut în ultimul deceniu” - va interpreta, la 10 ani de la câștigarea Concursului Ceaikovski, același concert care l-a propulsat spre medalia de aur a competiției, în 2015: Concertul nr. 1 în mi bemol major pentru violoncel și orchestră op. 107 de Dmitri Șostakovici.

Muzician versatil, Andrei Ioniță se numără printre cei mai apreciați violonceliști ai generației sale, fiind recunoscut atât pentru interpretarea plină de pasiune, cât și pentru tehnica rafinată. Albumul său de debut, publicat la casa de discuri Orchid Classics, a combinat o premieră mondială a lui Brett Dean cu Bach și Kodály, ceea ce a atras atenția publicației Gramophone, care l-a considerat „un violoncelist cu abilități superbe, imaginație muzicală și un angajament față de muzica timpului nostru”.

Andrei Ioniță și-a făcut debutul în SUA în 2017, cu recitaluri la Chicago și Washington, D.C., iar la New York a cântat prima dată la Zankel Hall a Carnegie Hall. De asemenea, a susținut recitaluri la Konzerthaus Berlin, Elbphilharmonie Hamburg, Tonhalle Zürich, LAC Lugano și L’Auditori din Barcelona, ​​precum și la festivalurile Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Verbier, Martha Argerich și Festivalul Internațional George Enescu.

Cele mai importante momente ale stagiunii precedente includ concerte cu orchestrele Chicago Symphony, Gewandhaus, Detroit Symphony, Münchner Philharmoniker, Orchestre Symphonique de Montréal, BBC Philharmonic, Danish National Symphony, Royal Scottish National Orchestra, San Diego Symphony, Yomiuri Nippon Symphony și Wales National Orchestra. A lucrat cu dirijori celebri precum Herbert Blomstedt, Cristian Măcelaru, Sylvain Cambreling, Kent Nagano, Omer Meir Wellber, John Storgårds, Joana Mallwitz și Ruth Reinhardt.

Andrei Ioniță cântă pe un violoncel realizat de Filippo Fasser din Brescia, Italia, iar despre concertul pe care îl va susține în cadrul celei de a XXVII-a ediții a Festivalului Internațional George Enescu, alături de Philharmonia Orchestra, artistul a declarat:

„Cu mare bucurie aștept să revin în fața publicului de acasă, în cadrul Festivalului Enescu, un pilon principal al vieții culturale românești, cu una dintre lucrările cele mai îndrăgite, Concertul nr. 1 pentru violoncel și orchestră de Dmitri Șostakovici, cu care am avut parte de momente deosebite pe scenă de-a lungul anilor. Vă aștept cu drag!”

Pianista Alexandra Dariescu are un palmares concertistic impresionant. A cântat alături de cele mai mari orchestre ale lumii, începând cu London Philharmonic Orchestra, toate orchestrele regale simfonice din Marea Britanie, toate orchestrele BBC, și continuând cu Orchestra Națională a Franței, Filarmonica din Oslo, Orchestra Regală din Stockholm, Orchestra Tonkünstler din Viena sau Orchestra Simfonică din Sydney. Pianista a evoluat sub bagheta unor mari dirijori, precum Adam Fischer, Cristian Măcelaru, Fabien Gabel, Jun Märkl, Vasily Petrenko, Ryan Bancroft, James Gaffigan, Jonathon Heyward, JoAnn Falletta sau Michael Francis. Alexandra Dariescu este prima pianistă din România care a concertat la Royal Albert Hall, iar de-a lungul carierei sale a susținut recitaluri și concerte la Carnegie Hall, Musikverein, Opera de Stat din Viena, Konzerthaus Vienna, BOZAR Bruxelles, Opera de Stat din Berlin, Hamburg Laeiszhalle, Opera din Sydney, Centrul Național al Artelor Performative din Beijing , Grand Opera din Shanghai, Musashino Hall din Tokyo, Opera din Dubai, Wigmore Hall, Royal Festival Hall, Cadogan Hall, sau Barbican.

În 2017, Alexandra Dariescu a cucerit lumea cu spectacolul „Spărgătorul de nuci și cu mine // The Nutcracker and I”, producție vizionară ce realizează o fuziune între muzica clasică, balet și tehnologia de vârf, pentru a crea o experiență unică și captivantă pentru toate vârstele. Acest proiect s-a bucurat de o mare apreciere internațională și a atras zeci de mii de tineri in sălile de concerte din Europa, Australia, China, Emiratele Arabe Unite și SUA, împlinind viziunea Alexandrei de a face muzica clasică mai accesibilă publicului larg. O fuziune magică a muzicii, dansului și artei digitale, care a avut loc în premieră în România în decembrie 2023, la București.

Alexandra Dariescu a lansat nouă albume apreciate de critici la superlativ, cel mai recent disc fiind înregistrat chiar alături de Orchestra Philharmonia din Londra, sub bagheta dirijoarei Tianyi Lu. Discul publicat de Signum Classics include o combinație inedită: Concertul pentru pian în la minor Op. 7 de Clara Schumann și Concertul pentru pian în la minor Op. 16 de Edvard Grieg.

Este o mare onoare să mă reîntorc pe scena Festivalului Internațional George Enescu, un eveniment de suflet care mi-a marcat profund parcursul artistic. Mi-e inima plină de emoție și recunoștință. Să cânt Fantezia pentru pian și orchestră de George Enescu, o lucrare atât de profundă și captivantă, alături de Orchestra Philharmonia din Londra și Santtu-Matias Rouvali, în anul în care comemorăm 70 de ani de la dispariția marelui compozitor, este un moment de o însemnătate aparte pentru mine. Recent, am avut bucuria de a înregistra noul meu album alături de Orchestra Philharmonia, așa că reîntâlnirea noastră pe scena Festivalului Enescu este cu atât mai specială. Muzica lui Enescu este o lume în sine, un univers fascinant, plin de culoare, rafinament și lumină, iar faptul că o vom putea împărtăși împreună cu publicul drag de acasă, la acest festival extraordinar, este un dar neprețuit.

Alexandra Dariescu

Biletele pentru cele două concerte se pot achiziționa atât online, din platforma Eventim.ro, https://www.cts.eventim.ro/artist/festivalul-george-enescu, cât și în format fizic, din rețeaua de hypermarketuri Carrefour și din lanțurile de librării Cărturești și Humanitas.

Biletele se împart în șase categorii: VIP – 280 lei, Categoria 1 – 250 lei, Categoria 2 – 200 lei, Categoria 3 – 150 lei, Categoria 4 – 120 lei, biletele reduse pentru elevi/studenți/pensionari – 90 lei.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, http://www.festivalenescu.ro/, pentru a fi la curent cu cele mai recente informații.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la moartea marelui compozitor și muzician român, George Enescu. Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în program se regăsesc peste 95 de concerte susținute de peste 4.000 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, ce vor aduce în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

