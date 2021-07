Noul sezon al campionatului României a pornit în acest weekend cu un mare handicap: iubitorii de fotbal au văzut spectacol de calitate la nivel european și au termen de comparație.

Fiecare start de sezon este dominat de același clișeu: „Anul acesta vrem titlul și grupele cupelor europene!”. Mirajul banilor de la UEFA pentru participarea în competițiile continentale îi face an de an pe șefii cluburilor să viseze frumos. Apoi, odată cu trecerea etapelor entuziasmul se stinge și obiectivul devine „măcar să prindem play-off-ul” sau „sperăm să evităm retrogradarea”.

CFR Cluj rămâne favorita nr. 1

Campioana en-titre pornește și în acest sezon ca principala favorită la câștigarea titlului, chiar dacă lotul a suferit multe modificări, inclusiv schimbarea antrenorului. Totuși, CFR Cluj are principal obiectiv accederea în grupele Europa League în această toamnă. La Cluj există în continuare o gaură de aproximativ 14 milioane de euro, gaură care nu poate fi acoperită decât cu bani de la UEFA. Cum CFR nu are o academie de fotbal, nu a crescut jucători tineri, practic nu are altă sursă de venit în afara drepturilor TV și a cupelor europene. Nici jucătorii din actualul lot nu sunt vandabili, majoritatea fiind la o vârstă care nu mai prezintă interes. Strategia clubului a fost investiția în jucători cu experiență pentru cupele europene. S-a crezut că odată cu aducerea lui Marius Șumudică se va schimba puțin această strategie, însă încă de la începerea pregătirii de vară s-a văzut clar că este aceeași optică la club, iar „Șumi” a trebuit să se adapteze.

Craiova visează iar la titlu

31 de ani au trecut de la ultimul titlu adus în Bănie. A fost aproape anul trecut, a fost pe-aproape și anul acesta. Pentru sezonul 2021-2022 s-a stabilit din nou ca țel titlul de campioană, însă la Craiova există de zeci de ani o glumă: „Universitatea are mereu trei obiective: Cupa, campionatul și evitarea retrogradării”. Acum mai are unul, intrarea în grupele Europa Conference League, însă va fi dificil, având în vedere că din turul 3 preliminar Universitatea Craiova nu va mai fi cap de serie și va avea adversare puternice care „alunecă” din Champions League sau Europa League.

FCSB, mai slăbită ca niciodată

Echipa lui Gigi Becali pornește cu șansa a treia la câștigarea campionatului. Este primul sezon în care nu s-au făcut investiții, n-au venit jucători importanți. Noua strategie este „ne descurcăm cu ce avem”, însă lotul este inferior calitativ față de începutul sezonului trecut. Se așteaptă multe de la Florinel Coman, Octavian Popescu, Florin Tănase și Olimpiu Moruțan. În rest, suporterii FCSB-ului nu sunt foarte optimiști, pentru că nu a venit niciun jucător la nivelul lui Denis Man. Totuși, este posibil ca strategia să se schimbe dacă echipa va prinde grupele Conference League și Gigi Becali să întărească lotul destul de subțire în acest moment.

Sepsi poate fi marea surpriză

Echipa din Sf. Gheorghe a fost revelația sezonului trecut, s-a calificat în premieră în preliminariile cupelor europene și a arătat o creștere de la meci la meci. Neșansa celor de la Sepsi este că echipa pornește campania europeană nefiind cap de serie și are șanse mici să intre în grupe, însă are un lot omogen, va juca din toamnă pe noul stadion, cu suporterii aproape. Sepsi a demonstrat și în sezonul trecut că este o echipă de luat în seamă și va trage și acum pentru primele locuri și nu este exclus să tragă chiar și la titlu, spre deosebire de ultimele două echipe calificate în play-off-ul sezonului trecut, Academica Clinceni și FC Botoșani, care au ca obiectiv doar clasarea în play-off.

Situație tot mai grea la Dinamo

Dinamo este la limita disperării, jucătorii importanți au plecat, iar cei care au rămas boicotează meciurile amicale și refuză să se antreneze. Nu există medic la echipă și nu se știe cu ce lot se vor prezenta luni la meciul cu FC Voluntari. A sosit, în sfârșit, și înlocuitorul lui Dușan Uhrin, Dario Bonetti, care a început pregătirea „câinilor”, însă în fiecare zi află că încă un jucător pleacă de la echipă. „Va fi cel mai greu an din istoria lui Dinamo. Sper să se salveze și anul acesta, dar mi-e teamă că în iarnă o să se pună lacătul pe Dinamo. Nu văd cum ar putea fi redresată situația. Sunt bani mulți de dat din urmă, sunt nevoi curente, iar banii din drepturile TV nu sunt suficienți. Nu există soluții. Dinamo nu are echipă. Cu cine să joci? Cu juniori care au jucat în Liga 3 la Dinamo II? Cei care pierdeau la scor cu Metalul Buzău, Steaua sau FCSB? Dincolo de situația financiară, Dinamo nu are nici lot. Este mai aproape de retrogradare ca niciodată, iar Bonetti nu poate face minuni cu lotul pe care-l are. Nu are jucători nici valoroși nici nevaloroși. Pur și simplu nu are jucători”, a declarat Dănuț Lupu. Până acum au plecat de la echipă Blejdea, Mejias, Morsay, Albentosa, Kongshavn, Vlad Achim, Nemec, Puljic, Fabbrini și mai sunt pe picior de plecare Steliano Filip, Paul Anton și Dejan Sorescu.

Optimism la Rapid, FCU Craiova și Mioveni

Nou-promovatele pornesc în noul sezon cu obiective extrem de îndrăznețe. Și Rapid, și FCU Craiova, și CS Mioveni s-au întărit în această vară cu jucători experimentați. La Rapid au venit Alex Albu, Claudiu Belu, Ljuban Crepulja, Nicolae Carnat, Dragoș Grigore, Junior Morais, Romario Moise și Cristi Săpunaru, cu care se dorește nici mai mult, nici mai puțin decât play-off-ul Ligii 1. Giuleștenii vor juca pe Arena Națională până în primăvara anului viitor, când este preconizată finalizarea stadionului propriu. „Rapid va avea meci de meci în tribune suporteri cât toate celelalte echipe la un loc”, a declarat Daniel Nicolae, președintele clubului.

O altă echipă care va beneficia de suportul masiv al suporterilor este FCU Craiova. Echipa lui Mititelu va împărți stadionul „Ion Oblemenco” cu CS Universitatea Craiova și există o mare curiozitate în oraș vizavi de cine va aduce mai mulți suporteri în tribune. Un sondaj din luna mai arată că tot mai mulți craioveni se îndreaptă spre echipa nou promovată. Argumentul lor este că FCU a luat-o de jos și a promovat pe merit sportiv. O altă curiozitate este în legătură valoarea lui Adrian Mutu ca antrenor de echipă de club nou promovată, dar cu suporteri pătimași. FCU a renunțat la mulți jucători care au ajutat la promovare însă a adus întăriri la nivelul pretențiilor Ligii 1: Bauza, Machado, Asamoah, Bagayoko, Kovacici, Gajici, Gremsl, Hugo Vieira și Vlad Achim.

Toată lumea, cu ochii pe Farul

Cele mai mari așteptări la acest început de sezon se îndreaptă către noua entitate a Ligii 1, Farul Constanța, rezultate din fuziunea celor două echipe de la malul mării, Viitorul și Farul, și de asemenea de revenirea în antrenorat a lui Gheorghe Hagi. „Era nevoie de revenirea lui Gică, era mare nevoie de experiența și seriozitatea lui. Trebuie să refacă spiritul cu care a câștigat titlul de campion”, a declarat Gică Popescu, președintele noului Farul.