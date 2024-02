N-aduce anul ce-aduce o victorie. 13 echipe din 16 sunt pe muchie de cuțit: oricine poate ajunge la retrogradare

Deși a trecut o săptămână, tot nu s-au stins ecourile etapei trecute. Victoria-șoc a lui Dinamo la Constanța a stârnit numeroase discuții și nu puține voci încă se întreabă cum a reușit Farul să joace atât de slab. S-au folosit cuvinte grele, „suspicios”, „omenie”, „blat”, „meci trântit de Hagi”, „aranjament pe față” etc., alimentate și de declarațiile „miloase” ale lui Hagi la finalul meciului. „Dinamo este o echipă de tradiție care trebuie să rămână în prima ligă. Prima ligă are nevoie de Dinamo”, spunea „Regele” calm, chiar dacă echipa lui pierduse rușinos acasă cu ultima clasată.

Cât mai poate urca Dinamo

Cum-necum, Dinamo a ajuns la 8 puncte de locurile de baraj, la egalitate de puncte cu Botoșaniul, iar obiectivul ambelor codașe ale clasamentului este să tragă sub ele pe FC Voluntari și pe Poli Iași ca să scape de retrogradarea directă. Dinamo are de confirmat victoria de la Constanța cu o nouă victorie, acasă cu Oțelul, iar programul etapei din acest weekend o avantajează în mare măsură. Iașiul are meci greu la Ploiești, iar FC Voluntari, acasă cu UTA. Trei puncte cu gălățenii lui Dorinel Munteanu ar fi aur curat, pentru că în etapa viitoare va merge la CFR Cluj, unde e greu de obținut puncte. Dar dacă Dinamo a reușit „miracolul de la Constanța”, de ce nu ar repeta isprava și în Gruia?

Teoretic, Dinamo poate scăpa de locurile direct retrogradabile încă din sezonul regular. O ajută și programul, și jocul slab al contracandidatelor din ultima vreme. În plus, Dinamo este într-o vizibilă creștere a jocului, iar noii veniți se acomodează destul de repede. În acest context, fostul internațional Ionuț Lupescu s-a arătat „optimist reținut” după victoria de la Constanța. „Deocamdată este doar o victorie. Dacă ar continua jocul bun din meciul cu Farul Constanța ar fi foarte bine. Mai sunt meciuri grele, sper să reușească, urmează meciul cu Oțelul Galați, va fi foarte dificil. Însă acum la club nu există niciun plan. Șefii lui Dinamo procedează în cazul lui Kopic exact cum au procedat și cu Ovidiu Burcă. Lasă totul în sarcina antrenorului, pentru că, din păcate, antrenorul e singurul om din club ce are competență fotbalistică. E important să continue jocul bun și să lege 3-4 victorii ca să poată spera la ieșirea din acea zonă”, a precizat Ionuț Lupescu.

CFR și-a schimbat obiectivul

În vârful clasamentului situația nu poate suferi modificări. FCSB are 10 puncte avans, Rapid stă bine pe locul 2, în timp ce la CFR s-a schimbat obiectivul. Mutu nu mai este nevoit să mai tragă la titlu, ci să nu rateze cupele europene. Astfel, CFR are obiective podiumul și Cupa României. „Nu ne mai gândim la titlu. E greu pentru noi. Este un an de tranziție, pe care l-am sacrificat pentru a însănătoși clubul. Trebuie să avem un confort financiar pentru a construi bine strategia pentru sezonul următor și preliminariile din Europa de vara viitoare. Prioritatea este în acest moment reorganizarea clubului, iar după aceea, din vară, vrem să avem rezultate tot mai bune. În acest moment prioritatea este un trofeu, Cupa României, un loc pe podium și să ajungem în cupele europene”, a precizat Cristi Balaj.

Ocupantă a locului 4, Universitatea Craiova este ieșită din calcule la titlu, s-a îndepărtat de podium, însă nu are un loc deloc sigur. Stau la pândă și Farul, și Hermannstadt, iar cu un pas greșit la Botoșani oltenii pot aluneca periculos în afara play-off-ului. Și la Universitatea obiectivul principal este Cupa României, iar ratarea ei și, implicit, ratarea participării în cupele europene ar fi un dezastru care nu va fi, din nou, iertat de suporteri.

Șase echipe la pândă

Grupul „agonie sau extaz”, al echipelor de pe pozițiile 7-12, Sepsi, U Cluj, Petrolul, Oțelul, UTA și FCU Craiova 1947, se poate amesteca etapa aceasta, iar una dintre ele poate urca pe 6, pe locul ocupat acum de FC Hermannstadt, iar sibienii au meci în Giulești. Sepsi dacă învinge acasă pe Farul se apropie la un singur punct de campioană. Petrolul poate învinge acasă pe Poli Iași și în funcție de celelalte rezultate ar ajunge pe 6, chiar și Craiova lui Mititelu poate face surpriza să învingă acasă pe CFR și să fie la doar un punct de play-off. Interesant va fi meciul de la Voluntari în care UTA este obligată să recupereze punctele pierdute acasă cu Botoșaniul etapa trecută. Cu o victorie ar ajunge la 34 de puncte, iar asta înseamnă că Rednic ajunge la același punctaj cu locul 6.

„Ca să ne convingeți că n-ați făcut ceva necurat cu Farul Constanța, trebuie să învingeți și la CFR Cluj. Demonstrați că jucați fotbal și că nu vă țineți de omenii”

Suporter Dinamo