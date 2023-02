Felix Sienra, cel mai vârstnic olimpic din lume, a murit la vârsta de 107 ani

"Și-a dat jos banderola de căpitan și a ieșit din barcă", a declarat fiica sa Magda pentru istoricul german Gunther Meindhardt, în momentul în care a dezvăluit vestea decesului tatălui său.

Sienra a participat la Jocurile Olimpice de la Londra din 1948, deși probele de navigație au avut loc pe coasta din Torbay, în sud-vestul Angliei.

Sienra a participat la Firefly, cea mai bună performanță a sa fiind obținută în a doua cursă a seriei, când s-a clasat pe locul al doilea, dar a terminat competiția generală pe poziția a șasea.

Medalia de aur a fost câștigată de legendarul navigator danez Paul Elvstrom.

Sienra s-a născut în 1916 și a urmărit Uruguayul câștigând Cupa Mondială FIFA din 1930 la Montevideo.

Se crede că el ar fi fost ultimul martor ocular supraviețuitor al acelui meci.

"Am sărbătorit victoria cu prietenii, am făcut pește la grătar și am băut mult vin", a declarat el mai târziu.

"Acea noapte a fost prima și ultima dată când m-am îmbătat cu adevărat".

A studiat și a devenit avocat, dar a rămas strâns legat de sporturile de navigație.

A fost vicepreședinte al Comitetului olimpic uruguayan și a fost comodor al Yacht Clubului din Uruguay din 1973 până în 1975 și din nou din 2003 până în 2005.

Ultima dată a navigat într-o barcă la festivitățile organizate cu ocazia împlinirii a 100 de ani.

"Mă simt bine, mă simt în formă", a declarat Sienra pentru Welt Am Sontag în ultimul său interviu acordat unui ziar.

"Nu mă mai urc într-o barcă cu vele. Ultima dată când am făcut asta a fost când am împlinit 100 de ani.

"Atunci am făcut o excursie de mai multe zile pe o insulă paradisiacă."

În ianuarie, a atins cea mai înaintată vârstă a unui olimpic în viață, depășindu-l pe deținătorul precedent al recordului - trăgătorul american Walter Walsh, care a participat și el la Jocurile din 1948.

Sienra și-a sărbătorit cea de-a 107-a aniversare în urmă cu doar zece zile.

Experții de la baza de date olimpică Olympedia consideră că săritoarea în lungime franceză Yvonne Chabot-Curtet, în vârstă de 102 ani, este acum cel mai în vârstă olimpic în viață.

Chabot-Curtet a concurat atât în 1948, cât și în 1952.

(sursa: Mediafax)