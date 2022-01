Cele mai bune cote pariuri Australian Open

În cazul în care îți place să urmărești cele mai importante competiții de peste an și obișnuiești să joci și la pariuri, acest sport este disponibil momentan cu cote pariuri Australian Open. Cum la acest turneu participă cei mai importanți sportivi din domeniu, desfășurarea se anunță una încărcată de surprize, emoție, pasiune și multă adrenalină.

Ce este Australian Open ?

Australian Open este un turneu de tenis organizat anual în ultimele două săptămâni din luna ianuarie, în Melbourne Park din Melbourne, Australia. Acesta este primul turneu dintre cele patru Grand Slam-uri desfășurate anual, precedând alte trei mari competiții, cu tradiție și reputație, respectiv Roland Garros, Wimbledon și US Open.

Întrecerile se desfășoară la single bărbați și femei, dublu bărbați, femei și mixt, juniori, scaune cu rotile și legende. Suprafața de joc este dură, din 2020 GreenSet albastru. Inițial aceasta a fost de iarbă, apoi din Rebound Ace de culoare verde, până în 2007 și Plexicushion albastru până în 2019.

Primul turneu de tenis de acest tip din Australia a avut loc în 1905, sub numele Australasian Championships. Cunoscut și sub denumirea de "The Happy Slam", Australian Open a primit acest nume din 1969.

Cu timpul acest turneu a devenit din ce în ce mai popular, atrăgând din ce în ce mai mulți sportivi și reușind să fie recunoscut de Federația Internațională de Tenis drept una dintre cele mai importante competiții din acest sport.

În prezent toate întrecerile Australian Open se joacă la Melbourne Park, situat în Melbourne Sports and Entertainment Precinct. Locul de desfășurare a fost refăcut, extins, modernizat și a devenit stabil din 1988, anterior turneul fiind organizat și în alte orașe australiene sau din Noua Zeelandă.

În clipa de față, parcul din Melbourne găzduiește unele dintre cele mai frumoase și remarcabile terenuri din întreaga lume. Din totalul de 6 terenuri, trei dintre ele au acoperișuri retractabile, permițând continuarea jocului, oricare ar fi condițiile climatice din momentul meciului, fie că este vorba de ploaie sau de căldură extremă. Capacitatea lor variază între 3.000 și 14.820 de locuri.

Unde poți paria pe meciurile de la Australian Open 2022?

În cazul în care istoria și importanța acestui mare turneu de tenis te-au impresionat și vrei să pariezi și tu pe meciuri sau pe favoritul tău din tenis, poți alege varianta simplă a unei platforme online. Pe acest tip de site de pariuri, condițiile de joc sunt mult mai avantajoase pentru toți utilizatorii.

Printre avantajele puse la dispoziție de cele mai bune platforme de pariuri pentru sport menționăm:

date actualizate în permanență

accesibilitate de pe dispozitive mobile

bonusuri și premii interesante de joc

un payout mai bun

control joc dintr-un cont.

Dacă vrei să alegi una dintre cele mai bune variante de site-uri de pariuri online pariază pe câștigătorul Australian Open 2022 pe Betfair!

Nu pierde însă niciodată din vedere că astfel de jocuri implică rezultate probabile și posibilitatea de a pierde și că ele se adresează exclusiv celor care au peste 18 ani.