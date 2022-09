Emma Răducanu își laudă Dacia Sandero: „Am grijă de ea, nu voi renunța niciodată la ea!" 

Există de fapt o poveste întreagă în spatele modului în care a primit mașina, Emma vorbind recent despre asta:

"Tatăl meu este român și prima lui mașină a fost o Dacia. Așa că, da, am o Dacia Sandero albă. A fost amuzant, mi-am luat examenul cu trei zile înainte de primul lockdown, în pendemie, despre care știam într-un fel că va incepe, așa că trebuia să ne cumpărăm o mașină cât mai repede. Am cumpărat-o la mâna a doua pentru 5.000 de lire sterline. Am avut grijă de ea. Nu voi renunța niciodată la ea".

În ciuda acestui fapt, ea este o fană a modelului de lux pe care îl reprezintă, în special a unuia din versiunile electrice ale producătorului:

"Cu siguranță am un respect mai mare pentru mașinile electrice după ce am condus un astfel de model. Accelerația este atât de lină, încât parcă ai decola într-un OZN. Și, evident, este foarte bine pentru planetă. Dar, pentru mine, nimic nu poate bate cu adevărat mirosul și sunetul organic al unei mașini."

Răducanu participă săptămâna aceasta la turneul de tenis WTA 250 de la Seul, unde a ajuns în sferturile de finală, urmând să o întâlnească pe poloneza Magda Linette.

(sursa: Mediafax)