Pentru prima dată în 11 sezoane, Manchester United majorează prețurile abonamentelor

Majorarea se datorează costurilor mai mari de organizare a meciurilor, care au crescut cu 40% în ultimii cinci ani și cu 11% în ultimele 12 luni, a adăugat United.

"...creșterea modestă a prețului pentru sezonul 2023/24 este necesară pentru a permite clubului să funcționeze pe o bază sustenabilă", a precizat clubul într-un comunicat.

"Am menținut creșterile de preț cu mult sub rata actuală a inflației... Prețul biletelor de pe Old Trafford - împreună cu prețurile la mâncare și băutură în ziua meciului - vor continua să fie printre cele mai accesibile din Premier League".

Clubul a adăugat că va menține înghețate prețurile abonamentelor pentru tinerii sub 16 ani, precum și reducerea de 50% pentru posesorii de abonamente cu vârsta de 65 de ani și peste.

United, deținută de familia americană Glazer, ia în considerare în prezent o vânzare, cu oferte confirmate din partea miliardarului britanic Jim Ratcliffe de la INEOS, precum și a șeicului Jassim Bin Hamad Al Thani, fiul fostului prim-ministru al Qatarului.

(sursa: Mediafax)