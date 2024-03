"A fost o susţinere necondiţionată şi m-a ajutat să lupt până la capăt să arăt adevărul" - mesaj al Simonei Halep pentru români, la revenirea în țară

Simona Halep a primit deja o invitaţie specială pentru participarea la Miami Open, competiţie care va începe pe 19 martie. Zeci de personalităţi au felicitat-o pe sportiva româncă, asta în timp ce, de peste ocean, au venit critici dure la adresa antrenorului Patrick Mouratoglou.

Jucătoarea română de tenis a declarat, joi dimineaţa, la întoarcerea în ţară, că adevărul a ieşit la iveală.

"A fost o veste minunată, aşa cum visam, pentru că aşa trebuia să fie. Adevărul a ieşit la suprafaţă şi în sinea mea mereu am ştiut că nu am făcut nimic şi că nu am luat niciodată o substanţă interzisă şi nici nu am avut această intenţie.

Mă bucur că s-a judecat corect şi că pot să joc tenis", a spus Halep la sosirea pe Aeroportul Henri Coandă.

Întrebată dacă va merge la turneul de la Miami, Simona Halep a spus că îşi doreşte, însă are nevoie de câteva zile pentru a se pregăti mental.

"Aşa îmi doresc, dar acum doar am ajuns şi două-trei zile am nevoie ca să mă pregătesc mental", a spus Simona Halep.

Sportiva româncă a avut un mesaj şi pentru români, la revenirea în ţară, după decizia favorabilă de la TAS.

"Românilor ce pot să le spun?! A fost o susţinere necondiţionată şi m-au ajutat să lupt până la capăt să arăt adevărul", a mărturisit Simona Halep.