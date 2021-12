Dan Petrescu va prelua naționala de la 1 ianuarie 2022

Dezvăluirile făcute în urmă cu mai bine de o lună de Jurnalul se confirmă: Dan Petrescu s-a plictisit de CFR Cluj și vrea la națională. Dezamăgit că a fost primit cu destulă ostilitate în vestiar după scandalul îndepărtării lui Șumudică, „Bursucul” nu s-a simțit în apele lui în Gruia, ne-a spus o sursă din cadrul clubului.

Federația Română de Fotbal va face peste câteva zile, prin vocea lui Răzvan Burleanu, anunțul oficial al numirii noului selecționer al României. Dar numele este deja decis: Dan Petrescu. Singurul lucru rămas de clarificat este clauza de reziliere din contractul pe care Petrescu îl are cu CFR. În jurul acesteia sunt câteva controverse. CFR are nevoie de bani, FRF vrea ca CFR să-l lase pe Dan Petrescu liber la națională invocând „interesul echipei naționale”. De cealaltă parte, și Dan Petrescu ne ține în suspans: „Vorbim după ultimul meci al anului”. Totuși, o sursă din club ne-a spus că „Dan se alintă când spune că se decide după 20 decembrie. El s-a decis de mai mult timp. Doar că nu i-a prea convenit că Răzvan Burleanu i-a contactat înainte pe Hagi și pe Răzvan Lucescu. Ar fi vrut ca el să fie prima opțiune a FRF. Dar el este deja cu un picior la Casa Fotbalului. Sigur pleacă de la Cluj”.

Scade influența lui Mihai Stoichiță?

Una din problemele cu care se va confrunta ca selecționer este influența pe care o are directorul tehnic al echipelor naționale, Mihai Stoichiță. Din informațiile noastre, Stoichiță l-ar fi dorit pe Adrian Mutu selecționer și a insistat cu „continuitatea muncii de la tineret la echipa mare”. Pe de altă parte, Răzvan Burleanu a fost adeptul aducerii unui nume din generația de aur, însă doar pentru a dezminți că ar exista un conflict cu Hagi&Co. Astfel că Dan Petrescu i-ar rezolva multe probleme de imagine. Doar că, odată cu aducerea lui Dan Petrescu, numele lui Stoichiță nu va mai avea aceeași greutate. Este puțin probabil ca „Bursucul” să țină cont de sfaturile lui Stoichiță. De altfel, „sfaturile” directorului tehnic l-au iritat și pe Mirel Rădoi. Cert este că Stoichiță va fi într-o situație incomodă și foarte neobișnuită când Dan Petrescu își va intra în pâine ca selecționer. Obișnuit să decidă el tot ce se petrece la echipele naționale, Stoichiță va rămâne cu putere de decizie doar la naționalele mici.

CFR răsuflă ușurată

Chiar dacă nu se recunoaște public, și conducerea campioanei vrea să scape de Petrescu. În primul rând de salariul mare pe care-l are antrenorul nu se mai justifică după încheierea campaniei din cupele europene. În al doilea rând, lui Ionuț Varga nu-i convine tactica lui Dan Petrescu de a nu promova tineri în echipă, aceștia fiind singura sursă de bani cu care să se acopere ceva din gaura de aproape 16 milioane de euro pe care o are clubul. Lipsa performanțelor în Conference League a mărit datoriile echipe, iar intenția conducerii este de a aduce un antrenor care să promoveze tineri cu care să joace vara viitoare în cupele europene, pe care, ulterior să-i vândă. În acest sens, Ionuț Varga l-a contactat deja pe Edi Iordănescu să preia din nou echipa și s-o întinerească. Cum avantajul punctelor în clasament este liniștitor și, practic, CFR va fi din nou campioană, Edi Iordănescu va avea suficiente ocazii să testeze mulți tineri de la echipa a doua, care până acum nu au fost băgați în seamă de Dan Petrescu. Această nouă strategie a fost sugerată de mai mult timp de Vasile Dâncu, cunoscut ca fiind cel mai influent personaj la CFR Cluj și începuse să fie pusă în practică de Edi Iordănescu în sezonul trecut și de Marius Șumudică în etapele cât a fost pe banca CFR-ului. Însă cu revenirea lui Petrescu s-a renunțat la mulți tineri. Itu, Rareș Murariu și Carnat au plecat de la echipă venind însă jucători trecuți de 30 de ani, ca Bordeianu și Culio. În acest moment, în lotul CFR-ului sunt doar trei jucători sub 21 de ani, Otto Hindrich, Claudiu Petrila și Adrian Gâdea, și dintre ei doar Petrila joacă constant.

Declarațiile lui Dan Petrescu cum că iubește Clujul, că vrea să iasă la pensie de la CFR Cluj sunt doar declarații de complezență. Visul lui este să ajungă pe banca naționalei și tot clubul știe că va pleca. Nu se va plăti nici clauza de reziliere. Domnul Dâncu și președintele Burleanu au o relație apropiată și se cunoaște influența pe care o are domnul ministru la CFR.

Sursă din interiorul clubului