Cum încearcă Dinamo să se salveze

Formatul din ultimii ani al Ligii 1, cu o scurtă vacanță de iarnă, nu este încă înțeles de multe echipe din Liga 1. Rămase încă de pe vremea când campionatul de relua la finalul lunii februarie, nu și-au pregătit din timp strategia pentru primăvară. Culmea este că deși este într-o situație vecină cu disperarea, Dinamo nu s-a mișcat aproape deloc să-și întărească lotul cu care să încerce ieșirea din zona retrogradării. „Am avut o listă cu cinci jucători. Din păcate au picat toate. Nu mai discut acum motivele”, spunea, dezamăgit, Andrei Nicolescu. Suporterii sunt însă de părere că această listă a fost „ceva de genul «ce ne-am dori», nicidecum o listă cu jucători cu care s-a și vorbit în prealabil. Așa îl puteau pune la fel de bine și pe Messi pe listă. Cum credea Nicolescu că îi poate aduce pe Asanovici, Sorescu, Nedelcearu, Djokovic sau Cristi Ganea de la FCSB fără să negocieze cu ei? El a plecat în vacanță în Mexic, în loc să bată fierul cât e cald. Acum visează și la Dorin Rotariu. Somn ușor și vise plăcute în continuare!”, a fost reproșul fanilor dinamoviști.

Se pare că Andrei Nicolescu nu vrea să-și mai asume răspunderea transferurilor și a pasat această sarcină antrenorului Zeljko Kopic. Acesta trebuie să aducă întăriri pe ultima sută de metri, iar Nicolescu speră ca antrenorul să convingă câțiva conaționali pe care i-a mai antrenat în campionatul Croației să vină să salveze pe Dinamo. Până acum acesta a reușit să-i convingă doar pe bosniacul Darko Velkovski, cu care a și fost în cantonament, și ieri, pe croatul Domagoj Pavcic. Ieri a fost anunțată venirea unui jucător din Republica Moldova, Petru Neagu, rămas fără contract la FC Bălți. Tot ieri a mai fost anunțată o venire, Eddy Gnahore, mijlocaș ofensiv de la Ascoli, Serie B Italia.

Deci, în total, Dinamo a făcut doar patru achiziții, niciuna de pe lista fluturată inițial de Andrei Nicolescu.

„Ăștia chiar vor să retrogradăm din nou?”

Tensiune este și în rândul suporterilor, care, mai nou, regretă înlocuirea lui Ovidiu Burcă, chiar dacă Kopic a adus pe final de an primele victorii pentru Dinamo din luna august. „Ovidiu Burcă făcea treabă mai bună în pauza de iarnă. Așa a reușit și anul trecut. Nu ajungeam în situația de acum, să nu avem cu cine să jucăm când mai avem 3 zile până la primul meci. El s-ar fi agitat să întărească lotul, nu pleca în Mexic cu familia”, s-au plâns suporteri din Peluza Sud. De altfel, decizia lui Nicolescu de a pleca în vacanță a iritat foarte mult atât fanii, cât și restul acționarilor de la Dinamo. „Nu ține scuza că vacanța era planificată de mai mult timp și că «și familia este importantă». El nu înțelege că noi, suporterii, nu avem casă, nu avem masă, nu avem familie până nu o vedem pe Dinamo salvată. Dar cu cine s-o salvezi? E clar că Nicolescu ăsta nu vede situația critică de la Dinamo ca urgență. Avem senzația că ăștia vor să retrogradeze din nou. Că nu-i preocupă ca Dinamo să rămână în Liga 1”, se mai plâng suporterii.

Nicolescu a refuzat doi jucători de la Real Madrid

Un alt motiv de supărare a fost și refuzul lui Andrei Nicolescu de a aduce, gratis!, doi jucători de la echipa secundă a lui Real Madrid, Andres Garcia (19 ani, atacant) şi Samu Exposito (20 de ani, atacant). „N-o să înțelegem niciodată cum o echipă în situația lui Dinamo refuză doi jucători de la Real, care să vină să joace pe banii Realului. Spui că sunt copii? Că sunt prea tineri? Dar Ahmed Bani nu este copil la 21 de ani? Ionuț Amzăr nu este copil la 20 de ani? Înțelegem că în club există un curent antispaniol, dar nu toți spaniolii sunt Cortacero. Iglesias și Larrucea, care au marcat împreună un singur gol, nu sunt și ei spanioli?”, spun fanii pe grupurile de suporteri dinamoviști.

„Să rămână doar acționar”

Andrei Nicolescu are două funcții în cadrul clubului, cea de administrator special, un fel de președinte al clubului, dar și director sportiv, iar în cea de a doua calitate ar fi trebuit să se ocupe de transferuri. Suporterii sunt însă de părere că nu are nicio competență ca director sportiv. „Nu se pricepe nici la sport, nici la transferuri. Se știe că antrenorul Ovidiu Burcă s-a ocupat tot timpul de asta, nu Nicolescu. Și acum este la fel. Antrenorul Zeljko Kopic a făcut transferurile de acum, pe ultima sută de metri. Nu directorul sportiv Andrei Nicolescu. Cel mai bine ar fi să lase acest pot pe mâna unui profesionist, el să rămână doar acționar la Red&White și se poate plimba de câte ori vrea în Mexic. Că bani pentru el și familie are. Pentru Dinamo nu prea are. „Evident că suntem în căutarea unui director sportiv, dar nu este cazul acum. Mai întâi să trecem de perioada asta agitată”, a replicat Nicolescu.