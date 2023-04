Dinamo, amendată drastic de FRF după meciurile cu Unirea Dej şi Oţelul Galaţi

Pentru incidentele de la partida cu Unirea Dej, Dinamo a primit o penalitate sportivă de 15.000 de lei.



"FC Unirea Dej - SC Dinamo 1948 SA În temeiul art. 82/2 şi 3/a şi c raportat la art. 83/2/d din RD, clubul SC Dinamo 1948 SA se sancţionează cu penalitate sportivă de 15.000 lei", se arată în decizia Comisiei de Disciplină.



În urma partidei disputată pe teren propriu, pe stadionul Arcul de Triumf, cu Oţelul Galaţi, Dinamo a primit o amendă de 22.500 de lei: "SC Dinamo 1948 SA - ACS Suporter Club Oţelul Galaţi. În temeiul art. 82/1 şi 3/a şi c raportat la art. 83/2/d din RD, clubul SC Dinamo 1948 SA se sancţionează cu penalitate sportivă de 22.500 lei".



Dinamo a câştigat ambele partide din play-off-ul Ligii a II-a cu 3-0.



În plus, membrii Comisiei de Disciplină şi Etică au stabilit ca termen 28 aprilie în vederea citării reprezentanţilor cluburilor CSA Steaua Bucureşti şi Dinamo, pentru analizarea incidentelor de la partida de marţi, scor 2-0, de pe stadionul din Bulevardul Ghencea.