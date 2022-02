Nenumăratele gafe ale lui Marius Șumudică i-au închis toate ușile să mai antreneze la otomani: „Chiar dacă este de atâția ani în Turcia, Șumi tot nu a înțeles cum este cu turcii”

Marius Șumudică a fost demis din nou în Turcia, de la ultima clasată, Yeni Malatyaspor, după o suită de 14 meciuri fără victorie, ultimul succes datând de pe 22 octombrie 2021, și sunt mari șanse să nu mai antreneze niciodată în Turcia. Ca să să înțelegem ce s-a petrecut cu antrenorul român, care acum un an era foarte apreciat, iar acum este aspru criticat, am luat legătura cu un antrenor de tenis român, trăitor de mulți ani în Turcia, care activează la o academie de tenis din zona capitalei Ankara, Ion Socolici.

Din gafă în gafă

„Eu sunt surprins că după atâți ani de antrenat aici, Șumudică tot nu a reușit să se adapteze la cultura și ritualurile locale. Și nici nu a învățat din greșelile pe care le-a făcut anul trecut. Mai mult, le-a repetat. Te poți certa cu turcii oricât, poți negocia oricât, doar să nu le atingi punctele sensibile: religia, tradițiile, tabieturile și ritualurile. Atingându-i în aceste puncte sensibile, au terminat-o cu tine. Mai mult, răspândesc vorba și trebuie să pleci departe. Chiar foarte departe. Din păcate, pentru Șumudică s-au închis toate ușile aici”, ne-a declarat Ion Socolici.

Prima gafă comisă a fost în urmă cu un an, la Gaziantep, când a spus, în glumă, că își va întreba soția dacă îi poate trimite din România niște bani ca să ajute clubul. Și chiar dacă dusese echipa proaspăt promovată în prima ligă turcă pentru prima oară în istoria clubului pe locuri de cupe europene, gafa cu „bani de la soție” i-a adus imediat demiterea. Bașcanii s-au declarat stupefiați de declarația lui Șumi. „Am greșit și eu la început, în urmă cu 30 de ani, și a trebuit să plec de la școala de tenis unde antrenam în alt oraș. Norocul meu a fost că eu eram doar un anonim antrenor de copii, nu aveam vizibilitate în presă, plecând în alt oraș eram nou-nouț. Șumudică, însă, are vizibilitate. El este chiar un personaj pitoresc pentru presă. Este clientul ziariștilor. Îi despică fiecare vorbă în patru. Șumudică a greșit mult erijându-se mai mult în lider de sindicat al jucătorilor, criticând bașkanii că se întârzie salariile. Ce nu știe el este că aici situația din vestiar nu este așa de prietenească și transparentă așa cum visează el. Aici jucătorii sunt parșivi. El apără jucătorii, însă jucătorii, pentru care el face tărăboi în conferințele de presă că nu sunt plătiți, ei bine, jucătorii sunt cei care se duc la bașkan și îi spun, «nu mă deranjează că nu sunt plătit de 2-3 luni. Ăla e un nebun care vorbește în numele nostru fără acordul nostru». Are o atitudine de haiduc, e convins că jucătorii îi vor fi alături. Din păcate pentru el, jucătorii nu i-au fost loiali lui, și nici nu vor fi, și a devenit cam nesuferit pe aici. Eu cred că este greu să mai prindă să antreneze pe aici. La ultimele două echipe unde a antrenat a fost adus ca să facă o minune, să salveze echipele de la retrogradare. Însă la ultimele două ocazii n-a mai produs nicio minune. Mai mult, jucătorii turci nu vor accepta ca un antrenor străin să le ia apărarea în fața altor turci, fie ei patroni sau suporteri. Șumudică a făcut asta și a stârnit furia atât a suporterilor, cât și a patronilor. De cealaltă parte, jucătorii străini sunt absolut indiferenți. Ei știu că vin în Turcia să câștige mulți bani jucând la retrogradare. Retrogradează sau scapă, ei oricum își iau banii. Sunt mercenari care nu dau doi bani pe ce le spune Șumudică în vestiar. În Turcia, mai ales în fotbal, există două dictaturi. Una a statului, a doua a suporterilor. Chiar și la Malatyaspor, suporterii sunt cei care-l influențează pe bașkan”, ne-a mai spus antrenorul de tenis.

Acuzat de abuz sexual și verbal

Ultimele atacuri împotriva lui Șumi au venit zilele acestea de la fostul lui translator, Oguzhan Erdogmuș. Acesta l-a acuzat pe român de „hărțuire sexuală” a jucătorilor. Este, evident, exagerată această afirmație, care, dacă ar fi cumva adevărată ar fi de o gravitate extraordinară. Ion Socolici este de părere că tot Marius Șumudică a greșit: „În Turcia este absolut nepotrivit ca tu, un străin, să pupi jucătorii sau să le dai o palmă peste fund spunându-le «haide!». Turcii, doar între ei mai au astfel de gesturi, însă doar dacă sunt prieteni apropiați sau rude. Marius Șumudică este un sentimental în esență. Însă el confundă gesturile și greșește grav. Dacă jucătorii îți zâmbesc și acceptă să-i inviți la restaurant, asta nu înseamnă că îți sunt loiali ție. Ei știu că tu, antrenor, ai o viață scurtă la echipă. Ei rezistă mai mult acolo. Tu, ca antrenor, poți pleca după 2-3 zile. 99,99% din jucătorii din Turcia sunt excusiv mercenari. Din păcate pentru el, nu cred că va mai antrena vreodată aici, deși cele mai bune rezultate le-a avut contra marilor puteri, Galatasaray, Beșiktaș, Fenerbahce sau Bașakșekir”.

Am gafat și eu ca el, dar mi-am învățat lecția. El a repetat greșeala

„Am mai povestit asta, dar este bine s-o repet, ca să înțelegeți unde a greșit Șumudică. Este vorba de gafa pe care am făcut-o eu în urmă cu aproape 30 de ani, necunoscând cultura locală, ca și el. Pe scurt. Am lăsat geanta cu actele și banii nevestei mele care stătea în mica tribună de lângă terenuri. Era cald și după o vreme copiii nu mai aveau apă. Am rugat să se aducă apă... Au trecut 10-15 minute și tot nu venea ăla pentru copii. Atunci am comis gafa. I-a zis soției să-mi dea bani să cumpăr eu apă pentru copii. Iar Irina mi-a întins un teanc de bancnote. M-am dus la bufetul clubului, am cumpărat un bax de sticle, le-am adus apă, dar copiii se uitau stupefiați la mine. «Cum adică, nevasta îi dă bani?!». A doua zi toți copiii au cerut să se mute la alt antrenor, iar eu a trebuit să mă mut de la Ankara la un club din Izmir. În Ankara nu mai găseam să antrenez nici măcar o grupă de bebeluși. Dar nu știam. Nu înțelegeam. Ulterior am aflat și mi-am învățat lecția. Marius Șumudică a repetat greșelile”, a povestit Ion Socolici.

Eu mai glumesc cu jucătorii, știți cum fac eu, mai iau jucătorii în brațe, îi mai pup. Dar să faci astfel de acuzații? Cum să fiu acuzat de agresiune sexuală?

Marius Șumudică

În Turcia, trebuie să fii foarte grijuliu în relațiile profesionale cu turcii. Când ești turist este o situație diferită. Atunci sunt turcii foarte grijulii. Este altceva.

Ion Socolici, antrenor de tenis în Turcia

4 cluburi a antrenat Marius Șumudică în Turcia: Kayserispor, Gaziantep, Rizespor și Yeni Malatyaspor din 2017 până în ianuarie 2022.