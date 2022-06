Autobaza Edward Iordănescu

Cu chiu cu vai, reprezentativa României a obținut prima victorie după cea din Liechtenstein, din noiembrie 2021, când selecționer era Mirel Rădoi.

Edi Iordănescu a văzut alt meci?

Chiar dacă a terminat victorioasă, naționala tot nu a impresionat. Succesul s-a datorat norocului de la gol, când fundașii centrali finlandezi s-au împiedicat reciproc, lăsându-l pe Bancu liber la 6 metri, iar menținerea scorului de 1-0 a fost doar inspirația portarului Florin Niță. În rest, echipa noastră a jucat pe sistemul „Autobaza în poartă și poate ne mai iese ceva pe contraatac”. De aceea este surprinzătoare declarația selecționerului de la finalul meciului, cum că am dominat copios. Toate statisticile arată 62% posesie Finlanda, 38% România. Ocazii mari: Finlanda - 10, România - 4. Trageri de timp: România - 10 minute, Finlanda - 0 minute. Deci, ori noi, ori el ne-am uitat la alt meci.

Iar ne ajută adversarele

După ce anul trecut Lichtenstein ne-a mai oferit o șansă, de care, în cele din urmă nu am profitat, făcând doar 0-0 cu Islanda acasă. Acum celelalte adversare ne-au oferit o nouă șansă, remizând, Muntenegru-Bosnia 1-1, și niciuna nu a luat avans în clasamentul grupei. Urmează meciul de mâine, cu Muntenegru, tot în Giulești, tot cu stadionul plin și ar trebui să răzbunăm înfrângerea de la Podgorica, unde am pierdut fără drept de apel, scor 2-0, în urma unui meci deosebit de slab. Nici cu Finlanda nu am rupt gura târgului, însă a fost parcă ceva mai multă ambiție, probabil alimentată de publicul care a încurajat echipa toate cele 90 de minute.

Plusuri și minusuri

Analizând prestația jucătorilor în primele trei meciuri din Liga Națiunilor, puțini au avut evoluții constante, numărabili pe degetele de la o mână.

Florin Niță - cel mai bun tricolor, chiar dacă are o parte de vină la golul încasat în Bosnia, însă nu poate fi scos din poartă în meciul de mâine.

Andrei Rațiu - oscilant cu Finlanda, la fel cum a fost și în primul meci din Muntenegru. Probabil nu va mai fi titular mâine, înlocuit de Manea.

Vlad Chiricheș - dezastruos în meciul din Muntenegru, greșind impardonabil la ambele goluri, slab în Bosnia și tot slab cu Finlanda, va fi titlular și mâine. Edi Iordănescu are obsesia să alcătuiască primul 11 cu Chiricheș.

Andrei Burcă - nu s-a sincronizat deloc cu Chiricheș lăsând spații mari în apărare și doar lipsa de inspirație a atacanților finlandezi a făcut să nu luăm unu-două goluri.

Nicușor Bancu - slab în apărare, norocos în atac, a beneficiat de gafa apărătorilor finlandezi, înscriind cu capul dintr-un careu în care erau 7 adversari. Centrarea lui Pușcaș a fost însă perfectă.

Octavian Popescu - cel mai slab tricolor. „Perla” lui Gigi Becali n-a reușit nimic. Nicio realizare, niciun dribling, niciun adversar depășit. Însă una e să reușești goluri spectaculoase cu FC Argeș sau Voluntari, în care adversarul nu te încurcă, alta e să joci contra Finlandei. Aflat în aceeași poziție ca în meciul cu CFR, a avut aceeași execuție, însă mingea s-a dus circa 10 metri alături. În duelurile 1 la 1 este firav cu adversari care nu-l protejează. Nu va mai juca mâine, probabil nici nu va prinde lotul.

Darius Olaru - unul dintre puținii remarcați cu Finlanda, a jucat mult mai bine decât în Muntenegru. A scos un penalty, ratat de Pușcaș, a alergat, a driblat, a pasat precis. Posibil să joace și mâine.

Alex Cicâldău - S-a străduit, dar fără realizări. Va juca și mâine pentru că nu e variantă mai bună pe postul lui.

Răzvan Marin - titular în primele două meciuri jucând modest, a intrat pe final cu Finlanda, fiind din nou modest. Va fi titular mâine, în lipsa unei soluții mai bune pe post.

George Pușcaș - a jucat cu ambiție, a făcut risipă de efort, însă deloc susținut de linia de mijloc. De altfel, la golul lui Bancu, pasa care a dus la centrare a venit de la un fundaș, Bancu. A ratat un penalty, dar s-a revanșat cu o pasă de gol. Va fi titular și mâine.

Octavian Popescu (nr. 7) a dezamăgit la primul meci ca titular, în timp ce Bancu (nr. 11), cu golul marcat, și-a mai spălat din păcate

Edward Iordănescu, îndemnat de suporteri încă de la încălzire: „Jucați fotbal!”