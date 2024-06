Un autogol al lui Calafiori rezolvă disputa Spania - Italia. Furia Roja câștigă Grupa B la Euro 2024

Cei doi selecționeri au trimis în teren echipele standard, după victoriile din meciul de deschidere, Aymeric Laporte, în centrul apărării, fiind singura schimbare în unsprezecele de start al Spaniei. Italia a păstrat echipa care a revenit după ce a primit gol după 23 de secunde pentru a învinge Albania.

Squadra Azzurra a fost aproape de a încasa un gol din nou în debutul partidei, driblingul lui Nico Williams pe partea stângă creând o șansă pentru o lovitură cu capul pentru Pedri, a cărui execuție a fost respinsă de Gianluigi Donnarumma.

Același Williams a irosit o șansă și mai clară în minutul 10, trimițând o lovitură de cap pe lângă, din fața porții. Spania a continuat să pună presiune, iar Donnarumma a blocat un șut din unghi al lui Álvaro Morata și a plonjat imediat în stânga pentru a respinge un alt șut de la distanță al lui Fabián Ruiz.

În afară de câteva incursiuni caracteristice pe stânga ale lui Federico Dimarco, Italia a avut dificultăți în a găsi drumul către poarta Spaniei. Luciano Spalletti a reacționat introducându-i la pauză pe Bryan Cristante și Andrea Cambiaso.

Acest lucru nu a reușit să oprească valul ofensiv spre poarta Italiei și, din nou, Pedri ar fi putut deschide scorul, trimițând în afara porții o minge servită de centrarea lui Marc Cucurella.

În cele din urmă, după o nouă incursiune de pe partea stângă a Spaniei, Williams a centrat pentru Morata, a cărui reluare cu capul a fost respinsă defectuos de Donnarumma în picioarele lui Calafiori, mingea ricoșând în poarta Italiei.

Spania a căutat să majoreze și doar intervențiile lui Donnarumma, o respingere de pe linia porți a lui Cambiaso și o bară transversală nimerită de Williams au făcut ca scorul să nu se modifice până la final.

Spania și-a asigurat primul loc în Grupa B, cu 6 puncte și a ajuns la trei meciuri câștigate la rând împotriva Italiei, rămânând neînvinsă în ultimele șase meciuri dintre cele două echipe (W4 D2).

Acesta a fost al optulea meci de la turneul final al EURO între Spania și Italia, un record al competiției, și al cincilea consecutiv în care cele două țări se confruntă la turneul final al EURO.

Spania a pierdut doar unul dintre ultimele 14 meciuri disputate în grupele EURO (W10 D3) și a păstrat poarta neatinsă în opt meciuri din ultimele zece, în grupe.

Este pentru a treia oară când Spania începe un turneu EURO cu două victorii, după 2008 și 2016.

Pedri a bifat 12 prezențe la turneele EURO și la Cupa Mondială, egalând recordul european de prezențe a unui jucător sub 21 de ani stabilit de Cristiano Ronaldo.

Riccardo Calafiori este doar al doilea italian care înscrie un autogol la EURO sau la Cupa Mondială și primul de la Cristian Zaccardo împotriva Statelor Unite la Cupa Mondială din 2006.

Aceasta a fost doar a patra înfrângere a Italiei în 29 de meciuri din grupele EURO (W16 D9).

Excluzând loviturile de departajare, aceasta a fost prima înfrângere a Italiei în 11 meciuri de la EURO (W7 D3).

Squadra Azzurra nu a reușit să înscrie pentru prima dată în 11 meciuri la acest turneu.

„Sunt foarte mândru de rezultat și de modul în care am câștigat acest meci, dar este un turneu foarte provocator și cu cât vom merge mai departe, adversarii noștri vor ajunge să ne cunoască și vor deveni din ce în ce mai dificili. Sunt multe echipe de top în această competiție”, a spus, după meci, selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, citat de Reuters.

„Când am avut 3-4 jucători mai proaspeți, am recuperat mai multe mingi înalte și am creat situații care ne-ar fi putut duce la egalarea meciului. Dar ei au fost mult mai puternici decât noi și au câștigat meritat”, a spus Luciano Spalletti, selecționerul Italiei.

În minutul 55 al partidei de joi seara, Ricardo Calafiori a înscris în propria poartă.

Spania este liderul grupei B, urmată de Italia, Albania și Croația.

(sursa: Mediafax)