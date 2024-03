Atacantul brazilian Gabriel Barbosa a fost suspendat doi ani pentru tentativă de fraudă antidoping

„Nu am încercat niciodată să obstrucționez sau să fraudez vreun test și am încredere că voi fi exonerat de către instanța superioară", a declarat el într-o postare pe X, citat de BBC Sport.

„De la începutul carierei mele de fotbalist, am respectat întotdeauna regulile jocului și nu am folosit niciodată substanțe interzise. Am fost supus la zeci de teste, toate fiind întotdeauna negative.

„Sunt dezamăgit de rezultatul hotărârii, dar voi continua să cooperez cu autoritățile sportive și am încredere că nevinovăția mea va fi dovedită și restabilită de către instanța superioară."

Barbosa, care a făcut parte din echipa Braziliei care a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, poate face apel la decizie, la Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS).

Autoritatea braziliană de control al dopajului a declarat: „Sportivul menționat mai sus a fost judecat de Curtea de Justiție Sportivă Antidoping și, prin vot majoritar, s-a decis că a avut loc o încălcare a regulii antidoping de tentativă de fraudă."

Interdicția de doi ani începe de la data încălcării, care a avut loc la 8 aprilie 2023.

Sezonul brazilian din Serie A începe la 14 aprilie și se termină la 8 decembrie, ceea ce înseamnă că Barbosa va rata întregul sezon, dar ar trebui să fie disponibil pentru începutul campaniei din 2025.

Flamengo a declarat că a fost surprinsă de verdict și că îl va ajuta pe jucător cu un apel.

„(Clubul) îl va ajuta pe sportiv să prezinte un apel la TAS, deoarece înțelege că nu a existat nicio fraudă, nici măcar o tentativă, pentru a justifica pedeapsa aplicată", a precizat clubul într-un comunicat.

Barbosa a semnat cu Flamengo pentru un contract permanent în 2020, după o perioadă de împrumut de succes de la Inter Milano, unde a jucat doar de nouă ori în patru ani.

Atacantul a marcat golul victoriei în finala Copa Libertadores din 2022 - versiunea sud-americană a Ligii Campionilor - în victoria cu 1-0 în fața conaționalei braziliene Athletico Paranaense.

Barbosa și-a făcut debutul în Brazilia într-o victorie cu 2-0 în amicalul cu Panama, în mai 2016, și a marcat cinci goluri la națională.

(sursa: Mediafax)