Bayern face egal cu Leipzig, dar coboară pe locul trei

Golurile lui Leroy Sane și Harry Kane din repriza a doua au anulat avantajul lui Leipzig din prima repriză, dar rezultatul a lăsat-o pe Bayern cu 14 puncte pe locul trei, la două în spatele liderului Bayer Leverkusen. Leipzig, care va găzdui săptămâna viitoare pe Manchester City în Liga Campionilor, este pe locul cinci, la un punct în urmă.

"Două reprize foarte diferite din punctul nostru de vedere", a declarat antrenorul lui Bayern, Thomas Tuchel, citat de Reuters.

"În prima am început bine, dar doar pentru primele două minute și am ratat acea ocazie uriașă".

Vizitatorii ar fi putut să treacă în avantaj în minutul trei, când Jamal Musiala a ratat din apropiere, execuția sa fiind parată de portarul Janis Blaswich.

"Am fost prea lenți, am făcut prea multe greșeli și nu am fost suficient de curajoși. După pauză am arătat o altă mentalitate".

"A fost un pic sălbatic, cu multe riscuri, dar este un rezultat pozitiv, să nu pierdem după ce am fost conduși cu 2-0. Am avut un rezultat pozitiv. Am arătat caracter", a mai spus Tuchel.

Bayern se deplasează săptămâna viitoare la Copenhaga în Liga Campionilor.

Leipzig, care a învins-o pe Bayern cu 3-0 în Supercupa Germaniei luna trecută, a marcat de două ori în șase minute, Lois Openda aducându-i în avantaj în minutul 20, când a finalizat o pătrundere rapidă.

Înainte ca Bayern să aibă timp să revină, gazdele au marcat din nou, prin Castello Lukeba.

Bayern a obținut un penalty în minutul 57 împotriva cursului jocului pentru un henț, iar Kane a marcat al optulea său gol în campionat.

Revenirea bavarezilor a fost completată în minutul 70. Musiala l-a găsit pe Leroy Sane, care a egalat.

(sursa: Mediafax)