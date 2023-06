Chelsea a respins oferta lui Manchester United de 40 de milioane de lire sterline pentru Mason Mount

Mount, 24 ani, cu 36 de selecţii pentru Anglia, mai are un an de contract cu Chelsea, care cere 70 de milioane de lire sterline pentru transfer.



United va analiza o nouă ofertă, dar consideră exagerate pretenţiile clubului de pe Stamford Bridge.



Format de academia lui Chelsea, Mount a fost cedat la Vitesse Arnhem şi Derby County, înainte de a debuta la echipa londoneză în 2019.



Dacă în primele sale trei sezoane a fost un titular indiscutabil, Mount a disputat doar 20 de meciuri în ultimul sezon, 2022/2023, şi din cauza unei accidentări. El are 195 de meciuri pentru Blues şi 33 de goluri.



Chelsea a negociat cu Mount prelungirea contractului, dar acum trebuie să-l vândă pe jucător înainte de 30 iunie pentru a se conforma rigorilor fair play-ului financiar.