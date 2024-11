Vreau doar să ajut echipa şi să marchez goluri, afirmă Mbappe

"Mi-a făcut foarte mult bine să mă antrenez aici, cu tinerii jucători de la Castilla (centrul de formare al Realului - n.red.), care au foarte multe calităţi. M-am simţit bine să alerg cu ei, să mă antrenez. Şi s-a văzut astăzi (duminică, n. red,), m-am simţit bine fizic şi sunt pregătit să ajut echipa", a declarat Mbappe duminică seara, după victoria cu 3-0 obţinută în faţa formaţiei Leganes, în care a marcat un gol.



"Cred că am avut un meci bun. Încep să găsesc ritmul potrivit alături de colegii mei, în această seară într-o altă poziţie decât în celelalte meciuri. Dar aşa cum am spus în prima mea zi aici, pot juca în orice poziţie. Poate la meciul următor voi juca în altă parte, dar sunt gata să ajut echipa şi să dau tot ce e mai bun din mine", a adăugat atacantul francez, titularizat în banda stângă, poziţia sa preferată, pentru prima dată de la venirea sa pe Santiago Bernabeu, în această vară.



"Aceasta este povestea carierei mele. Joc pe dreapta, pe stânga, în centru sau cu doi atacanţi centrali. Nu contează pentru mine. Vreau doar să ajut echipa şi să marchez goluri'', a explicat francezul.



Întrebat despre relaţia cu brazilianul Vinicius Junior, care i-a pus pe tavă duminică primul gol al meciului, Mbappe a spus: "Am o relaţie foarte bună cu el".



"Vini Jr şi cu mine ne înţelegem bine. Este un mare jucător. După cum am spus mereu, cei mai buni jucători sunt aici la Real Madrid şi suntem hotărâţi să câştigăm multe meciuri şi titluri împreună", a asigurat el.



În dificultate din punct de vedere sportiv la Real, Mbappe nu a fost convocat săptămâna trecută - pentru a doua oară consecutiv - de selecţionerul Les Blues, Didier Deschamps, estimând că "a fost mai bine aşa".



Chestionat de mai multe ori în pauza internaţională despre motivele acestei decizii, Deschamps a menţionat "starea psihică fragilă" a căpitanului său, care trece printr-o pasă proastă pe teren şi în afara terenului (EURO 2024 ratat, dispută financiară cu PSG, acuzaţii de viol raportate de presa suedeză).

