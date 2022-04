Jurgen Klopp a semnat prelungirea contractului cu Liverpool până în 2026

Acesta a sugerat în luna martie că va duce la capăt planul său de a lua o pauză de la joc atunci când contractul său se va încheia în 2024.

Totuși clubul l-a convins și a semnat cu Klopp și cu personalul său pentru prelungirea contractelor, într-un moment în care echipa este încă în cursă pentru a obține o cvadruplă istorică.

El a declarat că este "încântat, smerit, binecuvântat, privilegiat și emoționat".

Klopp a adăugat, citat de BBC Sport: „Când proprietarii mi-au adus la cunoștință posibilitatea de a reînnoi, mi-am pus întrebarea la care am meditat în mod public. Am energia și vibrațiile necesare pentru a da din nou din mine ceea ce acest loc uimitor cere de la persoana din biroul managerului?

N-am avut nevoie de prea mult timp pentru a răspunde cu adevărat. Răspunsul a fost foarte simplu... Sunt îndrăgostit de acest loc și mă simt bine. (I'm in love with here and I feel fine)"

Ultima frază a lui Klopp se referă la o versiune adaptată a cântecului „I Feel Fine” al trupei The Beatles, pe care fanii lui Liverpool au început să o cânte pentru el în ultimele săptămâni.

Asistenții săi, Pep Lijnders și Peter Krawietz, au semnat, de asemenea, contracte de prelungire, o mișcare despre care Klopp a spus că este „masivă" pentru el pentru a „duce mai departe continuitatea proiectului nostru împreună".

Klopp a condus Liverpool la cinci trofee de când s-a alăturat clubului.

Reds, care au câștigat Cupa Ligii în acest sezon, rămân în cursa pentru titlul în Premier League și Liga Campionilor și se vor confrunta cu Chelsea în finala Cupei Angliei, pe 14 mai.

Niciun club englez nu a câștigat vreodată toate aceste patru trofee în același sezon.

Fostul antrenor al Borussiei Dortmund a promis că va transforma suporterii lui Liverpool din "sceptici în credincioși" atunci când s-a alăturat unui club care, la acel moment, nu mai fusese campion al Angliei din 1990 și rămăsese trei ani fără niciun fel de trofeu.

El i-a condus spre un al șaselea succes în Liga Campionilor, în 2018-19, dar, fără îndoială, cea mai mare realizare a sa de până acum a fost în 2020, când a pus capăt așteptării de 30 de ani a lui Liverpool pentru un al 19-lea titlu de campion.

Trecerea lui Klopp la un stil de presing avansat, a fost o parte esențială a succesului lui Liverpool. Sub conducerea lui, au înregistrat 97 puncte pentru a termina pe locul al doilea în Premier League, după Manchester City, în 2018-19, înainte de a ajunge la 99 de puncte un an mai târziu pentru a ridica trofeul de campioană.

Mike Gordon, președinte lui Liverpool, din partea proprietarilor Fenway Sports Group, a declarat:

"Jurgen este figura de căpătâi perfectă pentru un Liverpool modern. Acest lucru este valabil mai ales pentru ceea ce reprezintă el, pe teren și în afara lui, dar și pentru liderul care este și pentru omul care este.”

(sursa: Mediafax)