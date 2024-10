Liga Campionilor revine marți cu runda a doua și cu Arsenal – PSG cap de afiș

Cel mai așteptat duel al zilei de marți este confruntarea dintre Arsenal și Paris Saint-Germain. Ambele echipe aspiră la trofeu și au început sezonul fără înfrângeri în competițiile interne. Totuși, în Liga Campionilor, ambele au avut dificultăți.

Arsenal a terminat la egalitate cu Atalanta, iar PSG a obținut o victorie strânsă împotriva lui Girona, datorită unui autogol în prelungiri. Atmosfera va fi tensionată pe Emirates Stadium, iar absența lui Ousmane Dembélé din cauza unei dispute cu antrenorul Luis Enrique ar putea influența desfășurarea jocului.

Bayer Leverkusen, care a reușit o remiză surprinzătoare cu Bayern München în Bundesliga, se pregătește să întâlnească AC Milan. Echipa lui Xabi Alonso trebuie să facă față unei echipe italiene în revenire după o înfrângere recentă cu Liverpool.

Barcelona vrea să obțină prima victorie din acest sezon și are nevoie ca Lamine Yamal să își continue forma remarcabilă.

Antrenorul Hansi Flick l-a odihnit pe tânărul de 17 ani în weekend, dar absența sa s-a întors împotriva Barçei, care a fost învinsă cu 4-2 de Osasuna.

Lamine Yamal nu va fi cu siguranță odihnit în meciul în care formația catalană va înfrunta echipa elvețiană Young Boys.

Celtic va încerca să depășească istoria eșecurilor din deplasare, având în vedere că nu a câștigat niciodată un meci pe teren german. Cu toate acestea, echipa lui Brendan Rodgers vine după o victorie importantă și speră să obțină un rezultat pozitiv la Borussia Dortmund.

Meciul dintre Slovan Bratislava și Manchester City va marca prima întâlnire a echipei slovace pe teren propriu în Liga Campionilor, având o istorie favorabilă în competițiile europene.

Programul Meciurilor (ora României):

Marți, 1 octombrie

- Salzburg vs Brest - 19:45

- Stuttgart vs Sparta Praha - 19:45

- Arsenal vs Paris Saint-Germain - 22:00

- Bayer Leverkusen vs AC Milan - 22:00

- Borussia Dortmund vs Celtic - 22:00

- Barcelona vs Young Boys - 22:00

- Inter vs Crvena Zvezda - 22:00

- PSV Eindhoven vs Sporting CP - 22:00

- Slovan Bratislava vs Manchester City - 22:00

Miercuri, 2 octombrie

- Shakhtar Donetsk vs Atalanta - 19:45

- Girona vs Feyenoord - 19:45

- Aston Villa vs Bayern München - 22:00

- GNK Dinamo vs Monaco - 22:00

- Liverpool vs Bologna - 22:00

- LOSC Lille vs Real Madrid - 22:00

- Leipzig vs Juventus - 22:00

- Sturm Graz vs Club Brugge - 22:00

- Benfica vs Atlético de Madrid - 22:00

