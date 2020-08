Lionel Messi vrea să plece de la FC Barcelona. La ce club s-ar putea transfera

Celebrul fotbalist Lionel Messi i-a spus antrenorului Manchester City, Pep Guardiola, că vrea să plece de la FC Barcelona, scrie The Times.

Guardiola l-a antrenat pe Messi timp de patru ani la Barcelona și i-a spus argentinianului că va vorbi cu patronii lui Manchester City despre transfer.

Convorbirea telefonică dintre cei doi pune gruparea britanică pe primul loc pentru achiziționarea starului de 33 de ani.



Directorul executiv de la Manchester City, Ferran Soriano, se află deja în Catalonia, unde intenţionează să discute cu tatăl lui Messi, Jorge, în cursul săptămânii viitoare.



Messi l-a avut antrenor pe Pep Guardiola în perioada 2008-2012, timp în care Barca a câştigat de două ori Liga Campionilor.



Ziarul argentinian La Nacion a relatat că Messi ar urma să semneze un contract pe trei ani, plus încă doi ani, cu City. Sud-americanul ar urma să joace trei ani la City, iar apoi va trece la clubul frate din SUA, New York City FC.



Messi are angajament cu FC Barcelona până pe 30 iunie 2021, însă clubul a anunțat că jucătorul doreşte rezilierea unilaterală a contractului, deşi clauza care îi permitea acest lucru a expirat pe 10 iunie.