Luis Enrique, fair-play după eliminarea Spaniei: Voi ţine cu Italia în finală

Deşi naţionala lui a pierdut contra Italiei, Luis Enrique speră ca naţionala lui Roberto Mancini să câştige duminică.

Selecţionerul Luis Enrique, 51 de ani, a dat dovadă de fair-play, după ce naţionala ţării sale, Spania, a pierdut la penalty-uri, marţi seară, semifinala cu Italia, de pe Wembley din Londra.

La final, Luis Enrique, fost antrenor trecut prin Italia (a pregătit-o pe AS Roma în sezonul 2011-2012), l-a îmbărţişat pe omologul său, Roberto Mancini, apoi a spus: „Sunt fericit pentru ceea ce am văzut pe teren. M-am bucurat de un meci de nivel înalt, cu două echipe puternice care căutau să joacă fotbal bun, a fost un spectacol pentru fani. Vreau să felicit Italia, sper ca în finală să poată să câştige acest Campionat European. Voi ţine cu Italia în finală”.

„Nu am regrete. A fost un meci cu o intensitate bestială de la început, am fost unul împotriva celuilalt încercând să creăm pericol. Unul dintre cele mai bune meciuri ale acestor Campionate Europene. De ce l-am ţinut oe Morata pe bancă? I-am văzut pe Chiellini şi pe Bonucci cu Lukaku împotriva Belgiei şi m-am gândit că poate ar fi mai bine să o jucăm fără atacanţi. A fost o mişcare importantă pentru noi, am reuşit să depăşim presiunea Italiei”, a spus tehnicianul ibericilor.

Italienii i-au dedicat victoria lui Spinazzola, operat după ce a ieşit accidentat în partida cu Belgia. Leonardo Bonucci, stoper legitimat la Juventus, a afirmat că a fost cea mai dificilă partidă a carierei sale.

Duelul Italia-Spania a fost al 38-lea dintre cele două naţionalei. Înaintea partidei, scorul partidelor directe era egal: câte 11 victorii de fiecare, iar 15 jocuri s-au terminat la egalitate.

Finala de duminică seară se va disputa la Londra între Italia şi câştigătoarea semifinalei Anglia - Danemarca.

