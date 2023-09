Man United, la a patra înfrângere stagională pe Old Trafford, cu Crystal Palace

După înfrângerea în precedentul meci de campionat pe teren propriu, împotriva lui Brighton and Hove Albion, gazde s-au văzut din nou conduse în minutul 25, când Anderson a marcat cu un șut din prima, din interiorul careului.

Cu toate că au avut suficient timp la dispoziție pentru a reveni în joc, diavolii roșii nu și-au creat oocazi clare, nreușind să-i pună probleme portarului lui Palace, Sam Johnstone.

Mason Mount a ratat cea mai clară ocazie a lui United în repriza secundă, iar Palace a obținut o victorie care i-a urcat pe vizitatori pe locul nouă în clasament, cu un loc peste United.

Cu nouă puncte și o diferență și un golaveraj de -4, acesta este cel mai prost început de sezon din Premier League pentru United, după șapte meciuri, după campanie din 1989-90.

"Am ajuns în poziții bune și am avut jucători liberi", a declarat antrenorul Erik ten Hag. "Nu am avut un impact. Calitatea nu a fost suficient de bună în acea parte a jocului. În ultima parte a meciului nu am făcut cel mai bun joc al nostru.

"Bineînțeles că este frustrant. De asemenea, am fost de multe ori aproape. Trebuie să fii incisiv și clinic. Este vorba despre luarea deciziilor. Nu mai putem schimba acest rezultat. Întotdeauna înveți din joc și înveți să faci mai bine".

United a pierdut surorinzător în fața lui Brighton în urmă cu două săptămâni, punând capăt seriei de 31 de meciuri fără înfrângere pe Old Trafford în toate competițiile.

Echipa lui Erik ten Hag nu mai pierduse meciuri consecutive pe teren propriu din octombrie și noiembrie 2021, când pierduse cu Liverpool și Manchester City.

Antrenorul lui Palace, Roy Hodgson, este acum primul antrenor care a reușit să lege cinci meciuri fără înfrângere în Premier League pe Old Trafford.

(sursa: Mediafax)