Mbappe nu exclude rămânerea la PSG pe fondul speculațiilor privind transferul său la Real Madrid

Kylian Mbappe a fost intens curtat în vara acestui an de Real Madrid, francezul fiind decis să se mute în La Liga. Parizienii au refuzat două oferte majore, sperând că îl vor păstra pe francez. Acesta a lăsat de înțeles într-un interviu acordat Amazon prime că nu exclude prelungirea contractului.

Kylian Mbappe a recunoscut că nu poate exclude prelungirea șederii sale la Paris Saint-Germain, în condițiile în care numele internaționalului francez continuă să fie legat de un transfer la Real Madrid, la finalul sezonului.

În condițiile în care contractul său urmează să expire la finalul campaniei actuale, Mbappe și-a dorit mult să plece la Real Madrid, dar în condițiile în care și PSG ar fi avut de câștigat de pe urma acestui transfer.

Acum, în timp ce își exprimă frustrarea cu privire la ratarea ransferului, el a recunoscut că ar putea rămâne încă pe Parc des Princes.

„Nu știu", a declarat Mbappe într-un interviu pentru Amazon Prime ,când a fost întrebat despre viitorul său.

„Astăzi trebuie să îmi mai acord timp. Nu este ușor. În orice caz, voi juca pentru un club mare.

La început am fost dezamăgit că nu am plecat. Dar, ei bine, nu sunt în divizia a treia, sunt într-un club care vrea să câștige Liga Campionilor. Sunt parizian, am familia mea, mă simt bine, am spus-o mereu. Am vrut doar să descopăr altceva".

Dorința lui Mbappe de a pleca de la PSG a coincis cu sosirea la club a eroului său din copilărie, Lionel Messi și, deși echipa lui Mauricio Pochettino e în top în Ligue 1, performanțele combinate ale lui Mbappe, Messi și Neymar nu au reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor.

Mbappe a recunoscut că trio-ul de vedete se poate îmbunătăți, adăugând: „Suntem conștienți că trebuie să facem mai mult. Când ai trei jucători de acest nivel, nu te poți ascunde de asta. Trebuie să facem lucrurile care ne mențin împreună ca un colectiv. Fiecare trebuie să ne facem partea noastră".

Întrebat dacă el este „șeful" la PSG, Mbappe a răspuns: "Este dificil. Când joci cu Neymar și Messi, este obraznic să te numești șef.

Acum, sunt într-o perioadă bună, echipa se descurcă bine. Chiar nu ne interesează cine este șeful. Obiectivul este să ne punem toți trei în cadrul de performanță potrivit, pentru că noi influențăm jocul. Este mai bine așa".

