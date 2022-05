UEFA interzice în continuare cluburile și echipele naționale din Rusia

După decizia din 28 februarie 2022 de a suspenda toate cluburile și selecționatele Rusiei de la participarea la meciurile competițiilor UEFA până la o nouă notificare, Comitetul Executiv al UEFA a luat luni o serie de hotărâri referitoare la implicațiile acestei decizii pentru competițiile viitoare, pentru a putea să asigure desfășurarea lor fără probleme într-un mediu sigur și securizat pentru toți cei implicați, informează frf.ro.

UEFA Nations League 2022/23

Rusia nu va participa în Grupa 2 a Ligii B și va fi automat clasată pe locul patru în această grupă. În consecință, va retrograda la finalul fazei grupelor și se va clasa pe locul 16 și ultimul din Liga B.

UEFA Women’s EURO 2022 (turneul final)

Rusia nu va participa în grupa C a turneului final UEFA Women’s EURO 2022 programat între 6 și 31 iulie în Anglia și va fi înlocuită de Portugalia, adversara învinsă de Rusia în play-off.

Preliminariile pentru Campionatul Mondial feminin FIFA 2023

Rusia nu a disputat meciurile restante din luna aprilie în Grupa E (cuprinzând Danemarca, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Malta și Azerbaidjan) din cauza suspendării. În continuare, Rusia nu va participa la niciunul dintre meciurile ulterioare din această competiție și toate rezultatele lor de până acum sunt considerate ca fiind nule. În consecință, Grupa E va continua ca o grupă de cinci echipe.

Campionatul European Under 21 2023

Rusia nu a jucat meciurile restante din luna martie în Grupa C (cuprinzând Spania, Slovacia, Malta, Lituania și Irlanda de Nord) din cauza suspendării. În continuare, Rusia nu va participa la niciunul dintre meciurile ulterioare din această competiție și toate rezultatele lor de până acum sunt considerate ca fiind nule. În consecință, Grupa C va continua ca grupă de cinci echipe.

UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, UEFA Women’s Champions League și UEFA Youth League

Rusia nu va avea cluburi afiliate care să participe la competițiile UEFA pentru cluburi în sezonul 2022/23. În consecință, listele de acces respective ale competițiilor de cluburi masculine și feminine au fost reechilibrate în conformitate cu principiile stabilite în regulamentele de competiție relevante. Mai mult, Rusiei i se va atribui un număr de puncte pentru coeficient echivalent cu cel mai mic număr pe care l-a câștigat în oricare dintre ultimele cinci sezoane, adică 4,333 puncte pentru coeficientul cluburilor la masculin și 1,750 pentru coeficientul cluburilor la feminin, în scopul de a calcula punctajul pentru sezonul 2022/23.

UEFA Women’s Futsal EURO 2022 (turneul final)

Rusia nu va participa la turneul final (cuprinzând Portugalia, Spania și Ucraina) programat între 1 și 3 iulie în Portugalia și va fi înlocuită de Ungaria, care a terminat pe locul secund în Grupa 1 a rundei principale, câștigată de Rusia.

EURO 2022/23 UEFA futsal feminin

Rusia fusese inclusă direct în Grupa 4 a rundei principale. Întrucât cele trei câștigătoare de grupă și cel mai bun loc doi se vor califica în runda preliminară, Rusia va fi înlocuită în runda principală cu al doilea cel mai bine clasat loc doi din runda preliminară.

UEFA Futsal Champions League 2022/23

Rusia nu va avea cluburi afiliate care să participe la UEFA Futsal Champions League 2022/23.

Preliminarii Cupa Mondială FIFA Futsal 2024

Rusia va fi înlocuită în faza grupelor din runda principală de Norvegia, care a fost cea mai bună echipă clasată pe locul trei din runda preliminară.

Campionate de juniori 2022/23

Rusia nu va participa la campionatele masculine și feminine Under-17 și Under-19 2022/23, iar echipele extrase în grupa lor vor concura între ele într-un mini-turneu cu trei echipe.

Cupa Regiunilor UEFA 2022/23

Rusia va fi înlocuită de locul 2 din runda preliminară în Grupa 1 a rundei intermediare.

EURO 2028/32

Comitetul Executiv al UEFA a declarat ca neeligibilă oferta depusă de Federația din Rusia pentru a găzdui UEFA EURO 2028 sau UEFA EURO 2032, în conformitate cu articolul 16.02 din Regulament. Mai mult, având în vedere paragraful: „calificarea automată a echipelor gazdă (…) va fi garantată…” și incertitudinea cu privire la momentul ridicării suspendării, acceptarea unei oferte de la Rusia ar fi împotriva deciziei Comitetului Executiv al UEFA din 28 februarie 2022, care a decis suspendare tuturor cluburilor și echipelor naționale ale Rusiei de la participarea în competițiile UEFA.

(sursa: Mediafax)