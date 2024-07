FRF flutură iar telenovela Hagi: „Este momentul ca Regele să revină la națională”

Așa cum era de așteptat, Gică Hagi este primul pe lista Comisiei Tehnice a FRF pentru a-l înlocui pe Edi Iordănescu. De altfel, Hagi a fost mereu în fruntea listei și, spre liniștea șefilor federației, a fost și primul care a refuzat numirea ca selecționer. Pentru FRF este perfect ca exercițiu de imagine. Este clar că federalii nu-l doresc pe Hagi selecționer, iar în spatele acestei nominalizări este un „Doamne ajută să refuze”. Disperarea federalilor pentru imagine obligă să-i treacă în fruntea listei pe Hagi și pe Mircea Lucescu. Numele alesului va fi, așa cum s-a întâmplat până acum, cu totul altul. „Interviurile de angajare” cu Hagi, Luceștii sau Bölöni vor fi din nou la mișto, urmate de replica: „Noi am încercat, da’ nu se poate”.

Ce va face Burleanu dacă acceptă Hagi?

„O să mă amuz teribil dacă Hagi îi face figura lui Răzvan Burleanu și acceptă oferta FRF de a prelua banca naționalei. Pe unde va scoate el cămașa? Cum va conviețui cu un selecționer care nu este deloc un «Yesman»? Cum se va contrazice Burleanu cu un nume de greutatea lui Hagi? Sunt tone de pricepere la fotbal între ei. Ca și în cazul lui Mircea Lucescu. De asta a trecut aceste nume mari în fruntea listei dorințelor, ca la negocieri să fie primele eliminate. Planurile lui Burleanu nu au nicio legătură cu Hagi, Lucescu sau Bölöni. Îi folosește doar pentru imagine și pentru a satisface dorința suporterilor”, ne-a declarat o sursă din cadrul FRF. De ce nu-i convine lui Burleanu prezența lui Hagi sau a lui Lucescu la FRF? „Strică apele”, mai spune sursa. După cum a declarat chiar șeful FRF, viitorul selecționer trebuie să continue ce a început Edi Iordănescu. O „obligație” cu care Hagi nu poate fi de acord. În discuțiile Burleanu-Hagi de acum doi ani, „Regele” i-a prezentat un proiect de reformă a FRF, cu schimbări de structură de la nivelul copiilor și juniorilor până la echipa mare. Ce înseamnă asta? Un număr de apropiați și votanți ai lui Burleanu ar urma să fie înlocuiți cu persoane ostile. Apoi, Hagi dorește o reconstruire de la zero a naționalei, necum o continuare a ceea ce a început Edi Iordănescu. Chiar dacă Hagi a lăudat treaba făcută de Iordănescu, viziunea lui este cu totul alta, iar pentru asta, Hagi cere timp.

Reclamă cu numele lui Lucescu

Aceeași situație este și la Mircea Lucescu. „Il Luce” are nevoie de timp pentru a crea o echipă de la zero și are nevoie de o bază solidă de selecție și creșterea unei generații de la copii și juniori, pe care să-i monitorizeze câțiva ani. Lucescu nu a avut niciodată succes cu echipe preluate și obiective imediate. El mereu a creat echipe care, ulterior, au avut mare succes. Începând cu Corvinul și Dinamo, până la Șahtior și Dinamo Kiev. Unde a fost numit pentru rezultate imediate, Mircea Lucescu nu a reușit niciodată, nici la naționala Turciei, nici la Inter Milano, nici la Zenit Sankt Petersburg, nici la Pisa, nici la Reggiana. Lucescu a creat echipe în timp și a lansat jucători pe care i-a crescut și supravegheat. Dau doar exemplele lui Răducioiu și Mateuț. Este însă o strategie care nu este deloc pe placul Federației Române de Fotbal.

Titular - Mutu, rezervă - Chivu

Indiferent câte nume sunt pe „lista propusă de Comisia Tehnică”, Răzvan Burleanu a decis deja numele succesorului lui Edi. Dar ne ține în suspans. Primul ales este Adrian Mutu, iar Burleanu are și argumente. A mai lucrat în FRF la naționala U21 și s-a descurcat onorabil în grupa preliminară de la EURO 2021, neînvins cu Olanda, Germania și Ungaria. Rezultatele ulterioare ale lui Adi Mutu la nivelul echipelor de club, FCU Craiova 1948, Rapid, Neftchi Baku și CFR Cluj n-au fost însă convingătoare. Mai degrabă dezamăgitoare. Însă Răzvan Burleanu a concluzionat că „Mutu are o structură mai potrivită ca selecționer decât ca antrenor de club”. Totuși, pe Mutu nu-l recomandă rezultatele din ultimul timp, de aceea există și varianta Cristi Chivu. „Burleanu îi vizează doar pe ăștia doi. Mutu sau Chivu, sau, se poate și asta: pe amândoi, în echipă. Nu vi se pare ciudat că după ani în care Cristi Chivu a refuzat orice fel de contact cu FRF dintr-odată vine în România și este activ și prezent în actualitate?”, a mai adăugat sursa.

„Comisia Tehnică, la fel ca la «Românii au talent». Concurenții sunt mult mai talentați ca juriul”

Cine sunt cei care-i sugerează lui Răzvan Burleanu numele noului selecționer? „Treaba asta cu comisia tehnică a Federației este ca la emisiunea «Românii au talent», unde concurenții sunt mult mai talentați ca juriul”, ne-a mai spus sursa. Dacă ne uităm pe componența comisiei, nu găsim niciun membru care să fi avut succes ca antrenor. Mihai Stoichiță, Lucian Burchel, Aurel Țicleanu, Cristian Dulca, Ion Marin, Ionel Augustin, Miodrag Belodedici, Rodion Cămătaru, „Țiți” Dumitriu, Ion Geolgău, Mihai Ianovschi, Dumitru Moraru, Florin Bratu, Mirel Rădoi, Marcel Răducanu, Massimo Pedrazzini, Lucian Sânmărtean și Jakab Zoltan.

„Negocierile cu Gică Hagi să preia naționala sunt cam așa: «mergem la Hagi să-l rugăm să nu accepte»”.

Sursă din FRF

„Hagi nu poate veni la națională. Nu poate abandona proiectul de la Constanța. Fără el Farul se prăbușește. A mai încercat să lase echipa pe mâna altora. A încercat și cu spaniolul ăla, și cu Rednic. Farul nu a funcționat decât cu el. Burleanu știe asta, iar această nominalizare este doar un exercițiu de imagine al șefului FRF”.

Antrenor federal

