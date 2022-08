Ilie Năstase, 50 de ani de la primul titlu de Grand Slam: US Open 1972

De asemenea, în 1972, Ilie Năstase a câștigat 12 titluri în circuit. Cu acest palmares fabulos, încă se află pe locul 5 în istoria tenisului. Mai mult, în 1973, și-a depășit propriul record după ce a cucerit 16 titluri, cu care se află pe locul 2 în istorie. De asemenea, la numărul de victorii într-un sezon, Ilie Năstase ocupă locul 3 (120 în 1972) și locul 2 (125 în 1973). Aceste două recorduri stabilite de el au rezistat până în 1977, când a fost depășit de Guillermo Vilas, 134 de victorii într-un sezon. Per total, Năstase are 1.144 de victorii la simplu și 479 la dublu, două titluri de Grand Slam la simplu, trei la dublu și două la dublu mixt. Singurul turneu de Grand Slam la care Ilie Năstase nu a obținut nicio performanță este Australian Open, unde a participat o singură dată, târziu, pe final de carieră, în 1981. De altfel, Ilie Năstase și prietenul său Bjorn Borg au declarat în nenumărate rânduri că nu le place să zboare atât de mult cu avionul. În plus, în anii ’70, premiul pentru câștigarea unui trofeu de Grand Slam nu depășea 10.000 de dolari și dacă erai eliminat prematur ieșeai, practic, în pagubă.

La US Open 1972, Ilie Năstase a fost al patrulea favorit și l-a învins în finală pe marele rival Arthur Ashe, favorit 6, în cinci seturi, într-un meci epic, considerat mulți ani drept ce mai frumos meci într-o finală de Grand Slam. (A.M.)